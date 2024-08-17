Грег Аленсфорт допустил грубую ошибку в ключевой момент встречи Оже-Альяссима и Дрэйпера через несколько дней после фейла в игре Фритца.

Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети

Теннисный судья из США Грег Аленсфорт в последнее время слишком часто упоминается в новостях в негативном контексте. Аленсфорт допускал грубые ошибки и принимал спорные решения, которые массово обсуждались СМИ. Причём с каждым разом пауза между скандалами с Грегом становится всё меньше.

Пару недель назад на «пятисотнике» в Вашингтоне Аленсфорт дисквалифицировал канадца Дениса Шаповалова за ругань в адрес зрителя, когда у его соперника Бена Шелтона был матчбол при счёте 6:3 на тай-брейке второго сета. Денис оспорил отстранение в ATP, добившись сохранения призовых и рейтинговых очков. На днях Грег «отличился» на «Мастерсе» в Цинциннати, когда из-за сбоя системы Hawk-Eye Live не зафиксировал явный аут у Брэндона Накашимы в матче с Тейлором Фритцем. А потом обвинил Фритца в том, что тот сам должен был остановить игру и указать ему на ошибку.

В матчах Фритца и Шаповалова решения Аленсфорта выглядели некомпетентными, но кардинально не влияли на результат. Денис и без дисквалификации уступил бы Шелтону с вероятностью почти 100%, а Тейлор после незафиксированного аута всё равно забрал гейм на своей подаче. Иная ситуация наблюдалась в матче 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Джеком Дрэйпером (7:5, 4:6, 4:6), где Аленсфорт допустил ошибку в ключевой момент игры на матчболе.

«Самый скандальный матчбол в истории», — гласит подпись Tennis TV под видео момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Встреча проходила в упорной борьбе. В седьмом гейме третьего сета Дрэйпер сделал брейк, получив солидное преимущество. В 10-м гейме Джек подавал на матч. Решающее очко Джек выиграл при счёте 40:30. После приёма Оже-Альяссима он немного коряво обработал мяч, который предательски для канадца перевалился на его половину после касания сетки.

Зрителям во время трансляции могло показаться, что Дрэйперу просто повезло с этим ударом. Но Оже-Альяссим лучше видел ситуацию на корте. Феликс был уверен, что мяч сначала коснулся ракетки британца, затем ударился о корт на его стороне и только потом перелетел сетку. Он не стал идти к сетке для рукопожатия с Джеком, поскольку ожидал заработать очко за двойное касание соперника и продолжить борьбу, а не услышать решение рефери о том, что британец выиграл гейм, сет и матч.

Позже в трансляции показали повтор, на котором было видно, что претензии Оже-Альяссима являлись обоснованными и Дрэйпер совершил удар не по правилам, поэтому очко следовало присудить канадцу.

Дрэйпер первым подошёл к судье Аленсфорту и предложил ему взять повтор. Через несколько секунд подтянулся Оже-Альяссим, который высказал сопернику свои претензии: «Джек, ты же знаешь, что там было». Британец продолжал настаивать, что не уверен, как стоит трактовать эпизод.

Затем Феликс переключился на рефери: «Ты только что сделал ужасную вещь. Разве ты не видел, что мяч коснулся покрытия? Если ты не признаешь свою ошибку, то данное видео будет публиковаться везде, и это будет выглядеть смехотворно. Я серьёзно, это будет выглядеть смехотворно. Это какой-то абсурд. Я знаю, что Дрэйпер не обязан признаваться, у него был матчбол и победное очко. Но ты должен зафиксировать ошибку. Хотя я не жду, что ты сделаешь это». На замечания Аленсфорт отвечал, что ничего не видел, и переспрашивал «Что там было?».

Феликс Оже-Альяссим и Джек Дрэйпер спорят у сетки Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В диалог вмешался Дрэйпер, который попытался объяснить Оже-Альяссиму свою позицию.

«Феликс, позволь мне сказать кое-что. Я смотрел на тебя в момент удара», — сказал Джек.

«Слушай, неважно, куда ты смотрел. Ты достаточно долго играешь в теннис, чтобы понять, куда отлетает мяч после твоего удара», — ответил Феликс.

Оже-Альяссим снова стал говорить с Аленсфортом.

«Это останется на твоей совести. Ты действительно не отменишь своё решение?» — спросил канадец.

«Я видел этот момент именно так», — утверждал рефери.

Дрэйпер повторил, что смотрел на соперника и судья должен принять окончательное решение. Он настаивал на повторе и утверждал, что будет выглядеть идиотом и жуликом, если окажется неправ. Зрители на трибунах тоже громко требовали посмотреть повтор, но Аленсфорт оставался непреклонен – он не сомневался, что Джек совершил приём по правилам.

Оже-Альяссим вызвал на корт супервайзера Роланда Херфеля. Тот ничем не помог. Он заявил, что сидел к корту спиной и вообще не видел спорный момент.

Супервайзер Роланд Херфель не помог решить конфликт на корте Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Дрэйпер просил у Херфеля посмотреть повтор, Проблема в том, что видеоповторы на «Мастерсе» в Цинциннати не используются. Феликс понял, что ничего не добьётся, и в заключительный раз обратился к судье.

«Я спрошу у тебя в последний раз, если ты не собираешься ничего менять, у тебя нет ни капли сомнения в своём решении и ты уверен, что там был чистый воллей-виннер, то я пожму сопернику руку, и матч закончится», — сказал Оже-Альяссим.

«Я принял решение, исходя из того, что видел, Феликс. Я так видел. Если бы у меня были сомнения, я бы тебе сказал. Мы можем посмотреть этот момент после матча, и, если есть ошибка с моей стороны, я это признаю. Но сейчас я ничего не могу пересматривать», — ответил Аленсфорт.

«После матча будет уже слишком поздно смотреть», — возразил Феликс.

«Я понимаю, но я так видел этот момент», — заявил судья.

Судья Грег Аленсфорт снова попал в скандал Фото: кадр из трансляции

В итоге Оже-Альяссим пожал руку Дрэйперу и матч завершился. Джек при этом продолжал будто бы оправдываться, что он просил повтор, но его не дали. Феликса, судя по выражению лица, не особо устроили его объяснения, и он ожидал от соперника признания ошибки. Но главные вопросы всё-таки остаются к Аленсфорту. Можно предъявить претензии и супервайзеру Роланду Херфелю, который в момент матчбола находился к корту спиной и пропустил ключевой момент. К слову, именно Херфель принял крайне неоднозначное решение о дисквалификации Андрея Рублёва с турнира в Дубае в феврале, после которого россиянин переживал серьёзный спад.

Аленсфорт в очередной раз плохо справился со своей работой, но сейчас его оплошность прямо повлияла на результат. Некоторые теннисисты раскритиковали рефери, как и после матчей Фритца и Шаповалова.

«Клоун», — кратко отметил Денис Шаповалов в соцсети.

«Опять этот судья. Господи, ATP, что вам ещё нужно, чтобы принять меры?» — написал француз Корентен Муте.

«Чёрт возьми. Ужасное решение судьи, но каждый игрок всегда точно уверен, куда попал мяч. Это смешная штука», — отреагировал на ситуацию австралиец Ник Кирьос.

«О господи», — кратко написал Стефанос Циципас.

Не факт, что Оже-Альяссим взял бы подачу Дрэйпера, если бы счёт стал 40:40. Даже если бы взял, то просто сравнял бы счёт по геймам (5:5). Но факт остаётся фактом – Феликса лишили любых шансов на спасение. В четвертьфинале с Хольгером Руне сыграет Дрэйпер, а не он.

Конечно, есть некоторые претензии и к организаторам «Мастерса» в Цинциннати. Очень странно, что на таком крупном турнире нет возможности посмотреть повтор сразу после спорного эпизода. По итогам скандала с Аленсфортом в матче Фритц – Накашима ATP поменяла правила. Теперь судья на вышке может присудить очко в случае отказа электронной системы, не дожидаясь остановки игры со стороны теннисиста. Возможно, после встречи Оже-Альяссим – Дрэйпер на турнире в Цинциннати обеспечат систему просмотра повторов. На этом акцентировал внимание авторитетный тренер Даррен Кэхилл, который сейчас работает с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Сделайте систему видеоповторов, пожалуйста. Она ведь есть в наличии. Используйте её. Приятно видеть, что US Open внедряет такую систему на восьми своих игровых кортах», — написал Кэхилл.

Грег Аленсфорт невольно продвигает назревшие изменения в теннисе, но, кажется, ему следует сделать паузу в работе. Очевидно, что рефери немного перегорел с учётом последних инцидентов и рискует ещё раз накосячить в ближайшем будущем, если не возьмёт передышку.