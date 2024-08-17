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Мирра Андреева, Рублёв, Самсонова: онлайн-трансляция Мастерса в Цинциннати, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Мирра бьётся в Цинциннати с первой ракеткой мира! Ещё играют Рублёв и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
«Мастерс» в Цинциннати. LIVE!
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На «Мастерсе» в Цинциннати в субботу проходят четвертьфиналы. На кортах появятся и пять россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках 1/4 финала сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (10), Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. Причём Рублёв и Андреева сразятся с первыми ракетками мира – Янником Синнером и Игой Свёнтек, а Самсонова – с бывшим лидером мирового рейтинга и чемпионкой ТБШ Ариной Соболенко. Тем временем Диана Шнайдер вместе с чешкой Линдой Носковой побьётся за выход в финал парного разряда. За всеми подробностями следите в нашей лайв-статье.

ATP Masters 1000. Цинциннати. Сетка
WTA-1000. Цинциннати. Сетка
WTA-1000. Цинциннати. Парный разряд. Сетка
Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Цинциннати — парный разряд (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Л. Фернандес Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Л. Носкова Д. Шнайдер
Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

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Мирра начинает матч Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Мирра начинает матч

Считанные минуты остались до старта главного матча дня, в котором встречаются Ига Свёнтек и Мирра Андреева.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
17:42 Даниил Сальников

Паула Бадоса сегодня сыграет против нашей теннисистки Анастасии Павлюченковой. До начала поединка испанка провела тренировку со своим парнем Стефаносом Циципасом.

17:22 Даниил Сальников

В прошлом матче болельщица Андрея Рублёва покорила всех своим нарядом. Надеемся, что она снова сегодня придёт поддержать своего кумира.

17:07 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня будут сыграны 4 четвертьфинала в одиночке с участием россиян, а также полуфинал в паре. Вот в каком порядке сыграют наши теннисисты.

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Новости. Теннис
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