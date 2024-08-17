На «Мастерсе» в Цинциннати в субботу проходят четвертьфиналы. На кортах появятся и пять россиян. Подробности — в трансляции.

Мирра бьётся в Цинциннати с первой ракеткой мира! Ещё играют Рублёв и Самсонова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках 1/4 финала сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (10), Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. Причём Рублёв и Андреева сразятся с первыми ракетками мира – Янником Синнером и Игой Свёнтек, а Самсонова – с бывшим лидером мирового рейтинга и чемпионкой ТБШ Ариной Соболенко. Тем временем Диана Шнайдер вместе с чешкой Линдой Носковой побьётся за выход в финал парного разряда. За всеми подробностями следите в нашей лайв-статье.

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