Синнер взял реванш у Рублёва за поражение в Монреале. А Мирра обидно уступила Свёнтек

В субботу, 17 августа, на супертурнире в Цинциннати проходили четвертьфинальные матчи. Свой поединок 1/4 финала на «тысячнике» в США проводила и 24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. В соперницах у неё была лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек из Польши.

17-летняя уроженка Красноярска на соревнованиях в США успела справиться с Эммой Наварро (6:2, 6:2), Каролиной Плишковой (6:2, 6:3) и Ясмин Паолини (3:6, 6:3, 6:2). Первая ракетка мира, в свою очередь, одолела Варвару Грачёву (6:0, 6:7 (6:8), 6:2) и Марту Костюк (6:2, 6:2).

Мирра и Ига впервые играли друг с другом. На старте дебютного очного противостояния на своих подачах девушки взяли по гейму — 1:1, после чего именно юная россиянка первая сделала брейк — 2:1. В шестом гейме Свёнтек добралась до двух брейк-пойнтов. Но Андреева вовремя наладила подачу и выстояла — 4:2. 10-й гейм партии стал для Мирры самым настоящим экзаменом на прочность, но она его успешно прошла! Во время подачи на сет Андреева с помощью эйсов отыграла два брейк-пойнта Иги, сама не реализовала один сетбол, но всё же взяла партию — 6:4 за 53 минуты. Серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде играла уверенно и классно действовала в ключевые моменты геймов. Статистика: 11/13 у россиянки по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/16 — у польки.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

После завершения сета обе спортсменки воспользовались особым правилом для игр в условиях жары. Девушки отправились в раздевалку немного освежиться и прийти в себя.

Ига Свёнтек Фото: кадр из трансляции

Во втором гейме новой партии лидер рейтинга WTA вцепилась на приёме и с третьей попытки всё же смогла добиться брейка — 2:0. При счёте 0:3 Мирра сумела взять свою подачу, размочить счёт — 1:3 и пуститься в погоню за грозной соперницей. В шестом гейме Андреева допустила две двойные ошибки. Наша спортсменка отыграла брейк-пойнт, но всё-таки взяла свою подачу — 2:4. При этом сама Мирра во втором сете до брейк-пойнтов так и не добралась. Представительница Польши смогла удержать это преимущество до завершения партии, сравняв счёт по сетам на табло — 4:6, 6:3. Статистика: 9/13 у Мирры, 8/11 – у Иги по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Решающий сет выдался очень упорным. Теннисистки держали свои подачи вплоть до 11-го гейма, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Но при счёте 5:5 полька заработала сразу двойной брейк-пойнт. С досады Андреева швырнула ракетку на корт, а потом на неё наступила. После этого юная теннисистка отыграла один мяч, а второй не смогла. Свёнтек оформила брейк и вышла подавать на матч — 6:5. Первая ракетка мира в 12-м гейме отыграла брейк-пойнт и одержала волевую победу над Миррой со счётом 4:6, 6:3. 7:5 за 2 часа 39 минут. Таким образом, Ига выиграла 29 из 31 встречи, пробившись в свой шестой четвертьфинал на «тысячниках» в нынешнем сезоне.

Соперница Свёнтек по полуфиналу Цинциннати определялась в противостоянии между третьей ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 17-е место в женской мировой табели о рангах. Уроженка Минска на пути к поединку с нашей соотечественницей не проиграла ни партии, закрыв Элизабетту Коччаретто (6:3, 6:4) и Элину Свитолину (7:5, 6:2). Самсонова же переиграла Синьюй Ван (6:4, 6:4), Магду Линетт (7:6 (12:10), 6:1) и Элину Аванесян (4:6, 6:0, 6:3).

По личным встречам впереди была Самсонова — 2-1. Она выиграла в 2022 году в Гвадалахаре (6:4, 2:6, 6:2) и в 2023-м – в Монреале (7:6 (7:2), 4:6, 6:3). Соболенко же победила на двух тай-брейках в Аделаиде-2023 — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

В новой очной битве Арина уверенно держала подачу. Двукратная победительница Australian Open агрессивно принимала и сделала брейк в шестом гейме — 4:2. Примечательно, что белоруска перед этим спаслась в третьем гейме, уйдя с двойного брейк-пойнта. В седьмом гейме её оппонентка, Людмила Самсонова, не реализовала свой единственный шанс на приёме — 2:5. В следующем гейме россиянка ушла с двойного сетбола, который Соболенко заработала на чужой подаче — 3:5. Однако Арина смогла подать на партию — 6:3 за 42 минуты.

Во второй партии борьбы совсем не получилось. Стартовый гейм второго сета Людмила завершила двойной ошибкой и позволила представительнице Беларуси повести сразу с брейком — 1:0. Затем Соболенко забрала ещё три гейма подряд — 4:0. Самсонова очень много ошибалась в простых ситуациях, а вот третья ракетка мира уверенно держала свою подачу, добившись победы над россиянкой со счётом 6:3, 6:2 за 1 час 18 минут. Арина шагнула в свой третий полуфинал на турнирах WTA-1000 в этом году и в 12-й раз в карьере встретится с Игой Свёнтек.

Одним из главных противостояний сегодняшнего игрового дня в Цинциннати было сражение между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Янником Синнером. Первый круг олимпийский чемпион Токио в миксте пропускал на правах шестого сеяного, а в матче 1/16 финала «Мастерса» закрыл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 6:3. В третьем круге соревнований, проходящих в штате Огайо, Андрей обыграл Брэндона Накашиму из США — 7:6 (7:5), 6:1. Янник, который сейчас является лидером рейтинга ATP, во втором круге одолел хозяина кортов Алекса Микельсена (6:4, 7:5), а затем автоматически попал в четвертьфинал турнира после снятия австралийца Джордана Томпсона.

Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Синнера. При этом Рублёв одержал первые две победы над ним на отказах — при счёте 2:1 в первом сете в Вене-2020 и при 1:6, 6:4, 2:0 в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022. За пять проигранных матчей Андрей взял у Янника всего один сет. При этом в четвертьфинале Australian Open — 2024 был очень близок к выигрышу как минимум одной партии, но 5:1 на тай-брейке превратились в 5:7, и россиянин уступил со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Зато ровно неделю назад Рублёв неожиданно победил Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2.

Новый матч с Синнером шестая ракетка мира начал очень удачно и во втором гейме добился брейка — 2:0. Лишь в четвёртом гейме лидер рейтинга ATP взял свою подачу и бросился в погоню за Андреем — 3:1. Далее теннисисты держали свои подачи, а при счёте 5:3 в свою пользу Рублёв вышел подавать на сет. Но в девятом гейме россиянин не реализовал сетбол и позволил сопернику добиться обратного брейка — 5:4. Казалось бы, что Янник окончательно вернулся в партию, однако в её ключевой момент снова дрогнул. На сетболе противника Синнер допустил двойную ошибку. Таким образом, наш игрок взял стартовый сет со счётом 6:4 за 41 минуту. Статистика партии: 7/10 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/17 – у Синнера.

На старте второго сета спортсмены обменялись брейками, а затем игроки удерживали свои подачи вплоть до счёта 5:5. Примечательно, что оба игрока имели шансы взять чужую подачу. Однако первая ракетка мира не использовал семь брейк-пойнтов. У Андрея же было только две возможности на приёме, но он их тоже упустил.

В 11-м гейме Синнер всё же добился брейка — 6:5 и после перехода получил шанс подавать на сет. В одном из эпизодов итальянец даже упал на корт, но всё равно взял этот розыгрыш.

Падение Синнера Фото: кадр из трансляции

Затем Янник спокойно довёл начатое до конца, завершив вторую партию в свою пользу со счётом 7:5. Судьба матча решилась в третьем сете.

Итальянец решил не откладывать дело в долгий ящик и продолжил додавливать олимпийского чемпиона Токио в миксте. В первом гейме третьего сета Синнер сразу же добился брейка — 1:0. От досады Рублёв уже в привычном стиле стал эмоционировать. Россиянин дважды бросил ракетку в стартовом гейме. Правда, она осталась целой.

Янник не отступал от своего плана. Победитель Australian Open 2024 года добился второго брейка, после чего повёл в решающей партии — 3:0. Затем россиянин сумел отыграть один брейк — 1:3. Многим показалось, что наш соотечественник включился в погоню. Однако в пятом гейме сета Андрей снова сорвался. Он удержал свою подачу и кинул с досады ракетку на корт. Синнер опять повёл с двумя брейками — 4:1. Итальянец смог подать под ноль — 5:1.

И всё же Янник немного расслабился на завершающей стадии встречи. Он не смог смог подать на матч при счёте 5:2, а Рублёв отыграл один брейк — 5:3. 26-летний уроженец Москвы и вовсе сократил отставание до минимума — 54. Но на большее Андрея не хватило. Синнер со второй попытки подал на матч, сломив сопротивление олимпийского чемпиона Токио в миксте со счётом 4:6, 7:5, 6:4. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Янник сыграет с победителем пары Александр Зверев — Бен Шелтон.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно следить на «Чемпионате».