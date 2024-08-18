Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе

В ночь на воскресенье, 18 августа, несколько российских теннисисток провели завершающие матчи игрового дня. В одиночке в четвертьфинале поборолась Анастасия Павлюченкова, а в парном полуфинале выступила Диана Шнайдер.

Шнайдер здорово выступает в парном разряде с совершенно разными теннисистками. Ещё недавно, в начале месяца, Диана добралась до олимпийского серебра в дуэте с Миррой Андреевой. А теперь, в Цинциннати, она дошла до полуфинала в паре с чешкой Линдой Носковой. Отличный матч девушки провели на прошлой стадии: в четвертьфинале Диана и Линда встретились с чемпионками Игр-2024 Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Россиянки одержали победу со счётом 3:6, 6:4, 1:0 [10:7].

За выход в решающую стадию Шнайдер и Носкова поспорили с Лейлой Фернандес и Юлией Путинцевой. С канадкой Диана, кстати, встречалась вот-вот: россиянка уступила Лейле тут же, в Цинциннати, в третьем круге одиночки.

За пару часов до парной встречи Фернандес провела трёхсетовый матч в одиночном разряде: на пути к полуфиналу она три часа боролась с Джессикой Пегулой, но всё же уступила со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7). Казалось, что на пару у канадки могло и не остаться сил. Но нет, Лейла мощно подавала, а в четвёртом гейме своим активным приёмом помогла себе и Путинцевой сделать первый и единственный в этом сете брейк.

Обе пары играли неидеально, периодически ошибаясь по длине и не всегда действуя сообща. И всё же надёжная игра чаще проходила у Фернандес и Путинцевой. Шнайдер и Носкова пытались подобраться к брейку: Диана, как и всегда, стойко держала оборону у сетки, но Лейла и Юлия всё чаще переводили игру на заднюю линию, не пуская россиянку вперёд.

При счёте 5:3 на подаче Лейлы и Юлии россиянка игрой у сетки заработала брейк-пойнт, но Фернандес ответными действиями в районе хафкорта отыграла это очко, а в следующем решающем розыгрыше Носкова ошиблась на приёме. Так завершился стартовый сет.

Диана Шнайдер Фото: Dylan Buell / Getty Images

Вторая партия началась с не самой удачной подачи Носковой и брейка соперниц. Фернандес и Путинцева заметно прибавили в агрессии и точности ударов, а Диане и Линде выдерживать такой темп стало сложно. Особенно в ситуации, когда чуть позже оппонентки смогли забрать ещё одну подачу чешки.

Первый брейк Шнайдер и Носкова смогли отыграть – и сделали это, когда Фернандес при счёте 5:2 вышла подавать на матч. Но взять ещё один гейм и вернуться в игру россиянка с чешкой так и не смогли. Лейла и Юлия забрали эту встречу со счётом 6:3, 6:4.

По итогам американского «тысячника» Шнайдер в парном рейтинге займёт наивысшую для себя 56-ю строчку. А Фернандес и Путинцева в финале встретятся с третьими сеяными Айшей Мухаммад/Эрин Рутлифф.

В одиночке в этот игровой день завершились четвертьфинальные матчи, и в одном из них приняла участие Анастасия Павлюченкова (28). Она во второй раз в карьере встретилась с Паулой Бадосой (36). Первый их поединок состоялся на Australian Open в этом году. Тогда победа осталась за испанкой (6:2, 6:3).

Вторая встреча теннисисток на харде началась с перестрелок на задней линии. В этих розыгрышах не было явного лидера: каждая периодически не выдерживала темп и играла в сетку или аут. У Павлюченковой, увы, таких срывов было больше, из-за чего она уже в третьем гейме позволила Бадосе перехватить преимущество и выйти вперёд по счёту. Анастасия начала нервничать и обращаться к боксу для поддержки со стороны тренеров и бойфренда.

Павлюченкова в итоге упустила эту партию за 35 минут и со счётом 4:6. Анастасия за сет заработала 5 активно выигранных очков и 19 невынужденных ошибок. У Бадосы эти же показатели оказались равны 5/10.

Анастасия Павлюченкова Фото: Dylan Buell / Getty Images

Во второй партии игра у Бадосы пошла ещё легче, потому что у Павлюченковой она совсем разладилась. Розыгрыши стали всё короче, ошибок стало всё больше. В середине сета россиянка проиграла пять геймов подряд.

При счёте 5:2 на подаче испанки Павлюченкова попыталась вернуться в игру, воспользовалась не самой стабильной подачей соперницы и красивой комбинацией с укороченным довела счёт до 30:30. Однако на первом же матчболе Паулы Анастасия вновь на задней допустила неточность и отправила мяч в сетку. В результате всего за 1 час 6 минут встреча осталась за Бадосой (6:4, 6:3).

За матч Павлюченкова набрала 32 невынужденные ошибки и 9 виннеров. Бадоса наошибалась лишь 13 раз и активно выиграла 9 розыгрышей.

Несмотря на поражение в четвертьфинале, Павлюченкова поднялась на две строчки в рейтинге и вышла из затянувшейся полосы неудач, в которой она не проходила дальше второго круга на семи турнирах подряд.

«Тысячник» в Цинциннати продлится до понедельника, 19 августа. За всеми событиями из США следите на «Чемпионате».