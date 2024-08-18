Это была сенсация! Рублёв обыграл Федерера в Цинциннати, а тот предсказал его успех

Россиянин Андрей Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 6:4) в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Неделю назад Андрей обыграл Синнера в Монреале, но ещё раз сломить первую ракетку мира не удалось.

Рублёв довольно неплохо выступил на хардовых турнирах перед US Open, хотя у него наверняка осталось некоторое чувство неудовлетворённости. Он мог взять первый для себя «Мастерс» на харде в Монреале, однако уступил австралийцу Алексею Попырину в финале. В Цинциннати навязал достойное сопротивление Синнеру, но немного не повезло. И всё-таки в Нью-Йорк на последний турнир «Большого шлема» в сезоне Андрей поедет скорее в хорошем настроении, чем в плохом.

Пять лет назад Рублёв на «Мастерсе» в Цинциннати тоже выбыл на стадии четвертьфинала, уступив соотечественнику Даниилу Медведеву. Именно тогда он по-настоящему приблизился к вхождению в теннисную элиту и обрёл психологическую уверенность, легко разобравшись с легендарным Роджером Федерером по ходу турнира.

Андрей Рублёв впервые громко заявил о себе на уровне ATP-тура во время US Open — 2017, когда сенсационно дошёл до четвертьфинала. Но после этого успеха юный россиянин страдал от отсутствия стабильности. Андрею было сложно конкурировать с топовыми теннисистами. Ситуация начала меняться летом 2019 года. В конце июля Рублёв дошёл до финала «пятисотника» в Гамбурге, где уступил действующему чемпиону турнира грузину Николозу Басилашвили (5:7, 6:4, 3:6). Обидный результат, но главное, что перед этим в четвертьфинале Андрей обыграл австрийца Доминика Тима (7:6, 7:6) и добыл первую победу над представителем топ-5 за карьеру. Это психологически его раскрепостило.

Позиции в рейтинге ATP у Рублёва оставались довольно низкими, несмотря на успех в Гамбурге. На «Мастерс» в Цинциннати он приехал в качестве 70-й ракетки мира, поэтому был вынужден играть квалификацию. Причём попал туда в качестве запасного, поскольку изначально не подал заявку на турнир и только в последний момент решил в нём поучаствовать. Андрей успешно преодолел отбор (прошёл Бернарда Томича на снятии и победил Михаила Кукушкина), а затем начал творить чудеса в основной сетке.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019-м Фото: Rob Carr/Getty Images

Сначала Рублёв взял реванш у более опытного Басилашвили (6:7, 6:4, 6:2) за Гамбург, выбив грузина в первом круге. Во втором круге Андрей разобрался со швейцарцем Стэном Вавринкой (6:4, 6:4). Трёхкратный чемпион ТБШ Вавринка миновал пик карьеры, но всё ещё оставался очень опасным соперником, так что победа Рублёва стала громкой сенсацией.

Казалось, что турнирный путь квалифаера из России на «Мастерсе» в Цинциннати закончится в третьем круге. Соперником Андрея стал 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер, который в 38 лет хоть и начал проигрывать конкуренцию более молодым Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю, но всё ещё входил в топ-3 мирового рейтинга и разбирал большинство соперников на чистом классе. Шансы Рублёва в противостоянии с легендарным швейцарцем виделись призрачными. Особенно с учётом того, что Цинциннати – коронный турнир Федерера. Роджер выигрывал «Мастерс» в Огайо феноменальные семь раз – абсолютный рекорд в истории соревнований.

Роджер Федерер на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019-м Фото: Rob Carr/Getty Images

Но Рублёв не просто сенсационно выбил Федерера (6:3, 6:4). Он сделал это в крайне эффектном стиле. Андрей разобрался с Роджером всего за 62 минуты, добыв первую победу над топ-3 игроком за карьеру. Для швейцарца это поражение стало самым быстрым с 2003 года, когда он уступил Франко Скильяри в первом круге Сиднея за 54 минуты (2:6, 3:6). Квалифаерам Роджер и вовсе не проигрывал с 2002 года, когда на турнире в Мадриде его одолел француз Фабрис Санторо.

«Это моя самая крупная и эмоциональная победа. Роджер — настоящий чемпион и легенда. Невозможно представить, какое давление он испытывает на себе каждый день. Он знает, что все следят за ним, ему нужно постоянно доказывать свой уровень. И он делает это очень долгое время. Что-то нереальное. Когда я подавал на матч, то пытался не смотреть на свою команду, на счёт, на Роджера. Старался немного расслабиться. В итоге это помогло», – сказал Рублёв после матча.

За матч Андрей допустил всего лишь шесть невынужденных ошибок против 19 у Федерера. Рублёв был намного быстрее и агрессивнее соперника, который просто не успел за его темпом. Легендарный Роджер отдал должное сопернику.

«Андрей Рублёв играл очень чисто. Оборонялся, атаковал, хорошо подавал. Не уступил мне ни одного очка. Он был везде. Так что мне было тяжело, а Андрей провёл отличный матч. Я был впечатлён. Он хорошо сочетал подачу и приём. Я надеялся в целом выступить лучше», — заявил Федерер.

А чуть позже Роджер и вовсе предрёк Андрею большое будущее, оставаясь под впечатлением от игры россиянина.

«Рублёв добьётся чего-то выдающегося, по-моему, он отлично провёл матч в Цинциннати, навязывал мне свою игру», — сказал швейцарец.

Роджер Федерер после поражения от Андрея Рублёва в Цинциннати Фото: Rob Carr/Getty Images

В четвертьфинале Цинциннати Рублёв уступил девятому сеяному Даниилу Медведеву (2:6, 3:6), который в конечном счёте стал чемпионом турнира и взял первый для себя «Мастерс». Даниил старше Андрея почти на два года, так что он немного раньше пробился в теннисную элиту. Но Рублёв всё равно совершил прорыв в Цинциннати. Победа над Федерером придала ему столь необходимую психологическую уверенность.

На US Open — 2019 Андрей дошёл до четвёртого круга, показав лучший результат на ТБШ за два года. А уже в сезоне-2020 Рублёв вышел на стабильно топовый уровень и с тех пор неизменно отбирается на Итоговый турнир. В том году он добирался до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и US Open, выиграл титулы на турнирах в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. А в 2021-м Андрей впервые поднялся в топ-5 рейтинга ATP.

В последние годы Рублёв подтверждает свой уровень крепкого игрока первой десятки, причём в основном держится на пятой-восьмой позициях. Он выиграл 16 титулов, среди которых два «Мастерса». А ещё 10 раз добирался до четвертьфинала ТБШ, но не преодолевал данную стадию. Во многом из-за эмоциональной нестабильности – Андрей всё ещё склонен к частым нервным срывам на корте. Если он решит эту проблему, то определённо покорит новые вершины в своей уже и без того успешной теннисной карьере.