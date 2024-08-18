«Тебя кто-то заставляет играть?» Чемпион ОИ из России разнёс Свёнтек за жалобы на график

Полька Ига Свёнтек добыла непростую победу над россиянкой Миррой Андреевой (4:6, 6:3, 7:5) в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. После матча первая ракетка мира отдала должное Мирре и сказала, что 17-летняя соперница играла с ней на равных. Но куда больший резонанс произвели слова Свёнтек с критикой расписания в WTA-туре.

«Я борюсь за то, что нас не должны заставлять играть ещё больше. Но, очевидно, это не наше решение. В сезоне слишком много турниров, и это не может кончиться хорошо. Это стресс, теннис просто становится для нас менее приятным. Мне нравится играть во всех этих местах, но это очень выматывает – думаю, большинство игроков скажут о том же.

Особенно если ты играешь на высоком уровне, поднимаешься в рейтинге. Думаю, так не должно быть. Мы заслуживаем немного больше отдыха. Может, люди меня будут ненавидеть за эти слова, потому что мы зарабатываем большие деньги. Если выигрывать меньше, то и отдыха будет больше? Да, но это звучит странно. Я прошу для всех нас, так что это не имеет особого смысла», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Высказывание Свёнтек о сложном графике вызвало реакцию бывшей первой ракетки мира, двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» и победителя Олимпиады-2000 в Сиднее Евгения Кафельникова. Легенда российского тенниса категорически не согласился с Игой и раскритиковал её.

«Тебя кто-то заставляет играть??? Всё, что ты делаешь – это жалуешься! Я тебе скажу, что ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь, чтобы тебе платили меньше, чем сейчас! Как насчёт такого?» – написал Кафельников в соцсетях.

Ига Свёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

На расписание в WTA-туре жаловалась не только Свёнтек, но и другие теннисистки. Особенно в этом году, когда график стал ещё плотнее, а в календарь в придачу к этому вклинилась Олимпиада. Но всё-таки Ига высказывается по данному поводу немного чаще других, а её голос звучит громче из-за статуса первой ракетки мира и самого доминирующего игрока в течение последних нескольких лет. У Свёнтек, как и у любой успешной личности, есть как группа почитателей, так и критиков. Очевидно, Евгений Кафельников не входит в число сторонников Иги.

С одной стороны, Кафельникова можно понять. Постоянные жалобы на график от известных теннисисток, которые зарабатывают миллионы или сотни тысяч долларов, начинают утомлять. Особенно когда они исходят от самой успешной представительницы своего вида спорта.

Чуть позже Кафельников детализировал свою позицию, ответив пользователю, который написал следующее: «Количество 12-дневных (фактически двухнедельных) турниров значительно возросло. В следующем году даже турниры в Канаде и Цинциннати будут двухнедельными. Вы серьёзно думаете, что это полезно для игроков?»

«Вы не понимаете, да? Во-первых, она играет в этих турнирах со второго круга (поскольку она всё время получает BYE)! Во-вторых… когда она играет всего 18 недель в году, но не против играть выставочные матчи ещё четыре-шесть недель, её жалобы на длинный сезон выглядят отвратительно», — написал Кафельников.

Евгений Кафельников Фото: Omar Rawlings/Getty Images

Свёнтек действительно пропускает первые круги на «тысячниках» из-за своего высокого рейтинга. Но она всё равно выходит на корт достаточно часто, потому что далеко на них заходит. Ига вышла как минимум в полуфинал на шести из семи турниров WTA-1000 в этом сезоне. Всего она провела 61 матч за неполные восемь месяцев, то есть в среднем играет примерно раз в четыре дня. Это довольно приличная плотность, если учитывать необходимость проводить тренировки и совершать постоянные перелёты на разные континенты. Времени на полноценный отдых не так уж много. Тем более что Ига не отказывается представлять сборную Польши на игнорируемом многими Кубке Билли Джин Кинг, за который не начисляются рейтинговые очки. Кроме того, Свёнтек участвовала в Олимпиаде.

Единственное послабление себе Свёнтек сделала между грунтовой и травяной частями сезона. После победы на «Ролан Гаррос» 8 июня она не играла почти месяц и вышла на корт только 2 июля в первом круге Уимблдона. В конце сезона у теннисисток есть два месяца отдыха. Некоторые из них участвуют в выставочных турнирах, как отмечал Кафельников. Та же Свёнтек играла в Мировой теннисной лиге в Дубае, но всё-таки не четыре-шесть недель, а в течение нескольких дней.

18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт включилась в дискуссию и считает, что озабоченность Иги имеет под собой основания.

«Я, конечно, могу понять беспокойство Иги по поводу слишком большого количества турниров, особенно когда ты далеко проходишь на турнирах каждую неделю. Добавьте к этому Олимпийские игры и гораздо бо́льшую глубину в туре, это важная тема», — написала Эверт в соцсетях.

Легендарная Крис Эверт поддерживает Игу Свёнтек Фото: Julian Finney/Getty Images

Интересно, что Кафельников оказался не единственным критиком Свёнтек во время турнира в Цинциннати. Бывшая американская теннисистка, ныне ведущая Tennis Channel Коко Вандевей тоже недовольна поведением Иги. Правда, не словами о календаре, а отношениям к соперницам на корте.

Свёнтек проиграла Андреевой первый сет матча, после чего взяла сумку и ушла на туалетный перерыв. Ига делает так постоянно. Это не запрещено правилами, но с точки зрения спортивной этики выглядит не очень красиво и может выглядеть как попытка сбить соперницу с ритма.

«Она делает это всегда после проигранных сетов. Ига берёт туалетный перерыв, меняет форму, не торопится. Если бы я всё ещё играла, то определённо воспринимала бы подобное поведение как попытку сбить меня с ритма», — сказала Вандевей во время эфира.

Недавно на Олимпиаде американка Даниэль Коллинз в довольно жёсткой форме тоже обвиняла Свёнтек в попытке сбить её с ритма. К слову, Коллинз раньше часто играла в паре с Вандевей, так что Коко поддержала мнение своей подруги. Возможно, подобные мысли есть и у других теннисисток, просто не все из них являются настолько самоуверенными и дерзкими, как Коллинз, чтобы открыто это выразить.

Коко Вандевей и Даниэль Коллинз Фото: Joe Scarnici/Getty Images

В матче с Миррой Андреевой в решающем 10-м гейме первого сета у Свёнтек было два брейк-пойнта. Ига их не реализовала и проиграла партию, после чего сразу убежала в подтрибунное помещение. Сделала бы она это, если бы всё-таки забрала тот гейм на подаче Мирры и взяла сет? Вполне вероятно, нет. Наоборот, стремилась бы побыстрее продолжить игру, чтобы сделать ранний брейк во втором сете, пока соперница не пришла в себя. Но, опять же, в таких действиях Свёнтек нет ничего противоправного. Да и к подобным хитростями прибегает не только она. Даже Новак Джокович часто берёт паузы, когда дела на корте складываются не лучшим образом.

Вопрос в частоте. Регулярность туалетных перерывов Свёнтек после проигранных партий действительно настораживает. Большую приязнь со стороны соперниц таким образом не заработаешь.

Как бы то ни было, Свёнтек является бесспорно лучшей теннисисткой современности. В 23 года она выиграла пять турниров «Большого шлема» и 22 титула WTA в целом. Полька практически беспрерывно занимает первое место в мировом рейтинге в последние пару лет. Ига добивается успеха без нарушения правил, хотя кому-то её поведение может не нравиться.

Жалобы на сложный календарь исходят не только от неё. Это один из главных поводов для недовольства теннисисток топ-20, которые постоянно требуют у главы WTA Стива Саймона улучшений условий труда. Свёнтек вряд ли преувеличивала, когда сказала, что говорит не только от своего имени. Другое дело, что Иге приходится принимать основной удар критиков на себя. Таковы последствия того, что она является первой ракеткой мира и наиболее успешной теннисисткой поколения.