Соболенко дожала Свёнтек с 10-го матчбола! Арина сделала то, что не удалось Мирре накануне

В воскресенье, 18 августа, на супертурнире в Цинциннати проходили полуфинальные матчи. Первыми на центральный корт турнира вышли лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек из Польши и третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Первая ракетка мира на пути к очному противостоянию с двукратной чемпионкой ТБШ одолела Варвару Грачёву (6:0, 6:7 (6:8), 6:2), Марту Костюк (6:2, 6:2) и Мирру Андрееву (4:6, 6:3, 7:5). Белоруска, в свою очередь, не проиграла ни партии, закрыв Элизабетту Коччаретто (6:3, 6:4), Элину Свитолину (7:5, 6:2) и Людмилу Самсонову (6:3, 6:2).

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-3 (3-2 на харде) в пользу польской теннисистки. Впервые они сыграли в группе Итогового чемпионата WTA — 2021, где Арина победила со счётом 2:6, 6:2, 7:5. В этом году у них было два матча в финалах грунтовых турниров, и если в Мадриде Ига выиграла с матчболов — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7), то в Риме легко победила белоруску — 6:2, 6:3.

Перед новой очной битвой со Свёнтек Соболенко призналась, что на неё не влияет отрицательная статистика личных встреч с полькой.

«Думаю ли я о балансе личных встреч перед матчем? Нет, никогда на них не смотрю. Потому что каждый день — новая история. Неважно, что было в прошлом, сегодня всё может поменяться. Так что я никогда не концентрируюсь на статистике личных встреч.

Я бы хотела, чтобы результаты на ней основывались. Я имею в виду иногда, потому что было бы намного проще. Но спорт прекрасен именно потому, что ты никогда не знаешь, что случится сегодня. Надо сражаться, побеждать», — приводит слова белоруски Tennis Channel.

Арина также не могла не отметить быстрое хардовое покрытие на турнире в Цинциннати в 2024 году.

«Как повлияет на нашу встречу с Игой Свёнтек такое быстрое покрытие? Хороший вопрос. Надо задать его тренеру. В прошлом у нас было много хороших сражений. Мне всегда нравится играть против неё, вне зависимости от результата. Это очень тяжело, но я рада, что мы дошли до полуфинала и встретимся ещё раз», — цитирует Соболенко Tennis Channel.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

Известные отечественные эксперты, в свою очередь, успели высказаться в преддверии полуфинального противостояния между Игой Свёнтек и Ариной Соболенко в Цинциннати. Так, российская теннисистка Наталья Вихлянцева допустила, что 26-летняя минчанка может доставить неудобства Свёнтек в грядущей встрече.

«В матчах против Иги уже несколько раз было, когда мы думали, что она находится не в очень хорошей форме. Полька могла проигрывать первый сет, уступать с брейком. В четвертьфинале турнира в Цинциннати Свёнтек сражалась с Миррой Андреевой. Россиянка сейчас находится в прекрасной форме, была настроена выигрывать. Однако пока Мирра не может победить Игу.

Свёнтек – это теннисистка, которая может сегодня проснуться и начать выигрывать у всех легко. И если это будет её день, её игра, то я думаю, что в поединке против Соболенко у неё не возникнет проблем. Однако Арина может доставить неудобства Иге. Здесь всё дело в моменте: как теннисистки будут себя чувствовать, какая погода будет в Цинциннати. Если будет жарко, корты будут быстрыми, то, конечно, это плюс для белоруски», — заявила Вихлянцева в интервью Metaratings.by.

Первый сет очередного матча со Свёнтек Соболенко провела наилучшим образом. Сначала она взяла свою подачу, а затем сделала брейк под ноль — 2:0. Правда, уже в следующем гейме двукратная победительница мэйджоров отдала свою подачу — 2:1. Однако больше таких вольностей Арина себе не позволяла. Белоруска действовала отлично на корте, проводя мощные атаки с задней линии, используя хорошую подачу, активные приёмы, в том числе и навылет. Складывалось такое ощущение, что быстрые корты Цинциннати третьей ракетке мира очень подходят. Соболенко забрала стартовую партию со счётом 6:3.

Во втором сете девушки взяли по гейму на своей подаче, после чего белорусскую спортсменку уже было не остановить. Она сделала два брейка подряд, поведя со счётом 5:1. Арина играла активно, размашисто и свободно. Но дальше на корте начали происходить невообразимые вещи. Соболенко никак не могла закончить поединок в свою пользу. В седьмом гейме третья ракетка мира упустила сразу 7 (!) матчболов на приёме, а уже в следующем, восьмом, на своей подаче – ещё два! И всё же при счёте 5:3 в свою пользу минчанка со второй попытки смогла принять на матч — 6:3, 6:3. Суммарно для победы ей понадобилось 10 матчболов! По соотношению виннеров к невынужденным ошибкам у польки 12/22, а у белоруски — 24/25. Ига выполнила одну подачу навылет, в то время как Арина – пять.

Таким образом, Соболенко пробилась в 29-й финал в карьере. Соперница двукратной чемпионки ТБШ по решающей встрече в Цинциннати определится в игре между Джессикой Пегулой и Паулой Бадосой.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно следить на «Чемпионате».