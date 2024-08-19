Синнер – в шаге от пятого титула в сезоне! За новый трофей он сразится с Тиафо

На «тысячнике» в Цинциннати в ночь на понедельник, 19 августа, прошли мужские полуфиналы. За выход в решающую стадию Янник Синнер поборолся с Александром Зверевым, а Хольгер Руне – с Фрэнсисом Тиафо.

Первыми за путёвку в финал поспорили Янник Синнер (1) и Александр Зверев (4). Для теннисистов эта встреча стала шестой: до этого в их противостоянии с заметным отрывом лидировал немец (4-1). Последние четыре поединка Александр оставлял за собой. Янник в прошлый раз переигрывал Зверева на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

На пути к этой полуфинальной встрече Синнер в Цинциннати одолел Алекса Михельсена (6:4, 7:5) и Андрея Рублёва (4:6, 7:5, 6:4), а также один раунд прошёл на отказе Джордана Томпсона. Зверев же на текущем «тысячнике» одержал победу над Кареном Хачановым (6:3, 6:2), Пабло Карреньо-Бустой (7:5, 7:6) и Беном Шелтоном (3:6, 7:6, 7:5). Оба – и Янник, и Александр – провели упорные матчи в четвертьфинале. Такую же непростую битву они выдали и в совместной игре.

Александр Зверев и Янник Синнер у сетки Фото: Frey/TPN/Getty Images

Теннисисты провели один из лучших матчей в этом сезоне. В первом сете почти каждый гейм проходил в борьбе, ни одну свою подачу теннисисты не смогли взять под ноль. Первым брейк сделал Зверев в третьем гейме: в этом ему помогли несколько ошибок соперника по длине и красивый обмен укороченными при «ровно». Однако в самый важный момент, при счёте 5:4 на подаче немца, Синнер добился обратного брейка.

Исход этой партии решился на тай-брейке, где оба теннисиста были неуступчивы. При счёте 3:2 в пользу итальянца пошёл дождь, игру прервали, и игроки смогли вернуться на корт спустя 20 минут. Возобновив встречу, они продолжили спор за эту партию. Всё решила психологическая стойкость. Именно она помогла Синнеру не дрогнуть на сетболе, смело пойти к сетке и оставить за собой эту партию со счётом 7:6 (11:9).

Второй и третий сет прошли практически в таком же темпе, что и первый. На старте второй партии игроки обменялись брейками и так уверенно держали свои подачи, что казалось, будто близок очередной тай-брейк. Однако всё решилось чуть раньше. При счёте 5:6 Синнер вышел подавать, но смог взять всего одно очко. В остальных розыгрышах Янник наделал совершенно необязательных ошибок в сетку и по коридорам. Зверев со счётом 7:5 забрал эту партию.

В решающем сете теннисисты подключили новые силы, не отдав сопернику на этот раз ни одной своей подачи. Даже к брейк-пойнтам в третьей партии они не подпустили друг друга! Этот шикарный матч, как и было положено, завершился на тай-брейке, где Синнер был неотразим и на приёме, и на подаче. Диктуя игру, Янник смог вытащить эту партию со счётом 7:6 (7:4). Из матча, продлившегося 3,5 часа, итальянец вышел победителем.

Для Синнера этот финал станет пятым в сезоне. Все четыре предыдущие решающие встречи итальянец выиграл: он взял титулы на Australian Open, в Роттердаме, Майами и Галле. Такие результаты помогли ему стать первой ракеткой мира. В случае победы в Цинциннати, где в прошлом сезоне Янник выбыл во втором круге, он сможет укрепиться на лидирующей позиции и увеличить отрыв от второй ракетки мира Новака Джоковича до 2300 очков.

Во втором полуфинале Цинциннати сразились Хольгер Руне (16) и Фрэснис Тиафо (27). Для теннисистов эта встреча стала первой. На пути к совместному поединку в США датчанин одержал победу над Маттео Берреттини (2:6, 6:1, 6:4), Нуну Боржешом (6:3, 7:6), Гаэлем Монфисом (3:6, 6:3, 6:4) и Джеком Дрэйпером (6:4, 6:2). А американец оказался сильнее Алехандро Давидович-Фокины (6:3, 7:6), Лоренцо Музетти (6:3, 6:2), Иржи Легечки (6:4, 6:7, 7:6) и Хуберта Хуркача (6:3, отказ).

В первой партии и Тиафо, и Руне оказывали ощутимое сопротивление и старались давить на уязвимые места друг друга. Вплоть до девятого гейма теннисисты не уступали на своих подачах, но американец первым дрогнул и отдал такую важную мини-партию датчанину. Хольгер лидерство по счёту отпускать уже не стал, и сразу же закрыл сет со счётом 6:4.

Во второй партии Тиафо начал действовать чуть агрессивнее и смелее, подключил выходы к сетке и смог вынудить Руне на большее количество ошибок и меньшее число атак. Хольгер в этом сете смог взять лишь один гейм. Все остальные мини-партии остались за Фрэнсисом (6:1).

Хольгер Руне в Цинциннати Фото: Dylan Buell/Getty Images

Решающий сет максимально добавил драматизма этой встрече – не мог же только один полуфинальный матч оказаться интригующим. На старте партии Руне сделал ранний брейк. Он максимально старался нагружать Тиафо под бэкхенд, но американец всё равно старался держать оборону и забегать под форхенд, хоть такие действия и стоили ему дополнительных энергозатрат.

При счёте 5:3 Руне стал подавать на выход в финал, но под ноль отдал свою подачу, и руки его начали дрожать. В следующем гейме на подаче американца Хольгер добрался до двух матчболов, но ни одним не смог воспользоваться, так как в целом в решающей партии у него возникли проблемы с реализацией решающих мячей.

В нервном темпе теннисисты добрались до тай-брейка, где стабильнее и сдержаннее оказался Тиафо. Он терпел перестрелки на задней линии, не сразу рисковал, выжидая наилучшего момента или же ошибки соперника.

Показательным стал розыгрыш на втором матчболе американца, в котором он сперва обменялся ударами на задней линии, затем вышел вперёд, поддавил Руне у сетки и заставил его отправить мяч за заднюю линию. В результате за 2 часа 7 минут и со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) Фрэнсис одержал победу над датчанином.

Тиафо вышел во второй финал в этом сезоне – первый он проиграл на апрельском турнире в Хьюстоне. Благодаря выходу в решающую стадию он в рейтинге вернётся в топ-20. В случае победы Фрэнсис и вовсе займёт 17-ю строчку.

Финалы мужского и женского супертурниров в Цинциннати пройдут в понедельник, 19 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».