Дерби Рахимовой и Селехметьевой: все россияне в квалификации US Open — 2024

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США, также известный как US Open. Это последний в сезоне турнир «Большого шлема». На этой неделе состоится квалификационный турнир в мужской и в женской сетках, по итогам которого в основу, как обычно, попадут по 16 теннисистов и теннисисток. В мужской сетке квалификации оказался лишь один представитель России, а в женской выступят девять наших соотечественниц, причём уже в первом круге будет дерби.

Аслан Карацев (99-я ракетка мира)

В последнее время Карацев, полуфиналист Australian Open — 2021, не демонстрирует серьёзных результатов и потому вынужден пробиваться в основную сетку через квалификацию. В этом году Аслан не выиграл пока ни одного матча в основных сетках ТБШ, а на US Open ему предстоит защищать очки за третий раунд. Но до него ещё надо дойти.

В первом круге отбора Карацев, имеющий третий номер посева, сыграет с французом Энзо Куако, располагающимся в конце топ-200 мирового рейтинга. В финале он может сразиться с китайцем Бу Юньчаокэтэ (21), 125-й ракеткой мира. Или, к примеру, с хорватом Борной Гойо, год назад вышедшим в 1/8 финала US Open.

Есть в мужской квалификации и другие интересные участники. Например, бывшие представители первой десятки классификации ATP Диего Шварцман, завершающий карьеру после этого сезона, и 38-летний Ришар Гаске (23). Они могут сыграть друг с другом в финале отбора. Шварцману при этом, не исключено, во втором круге потребуется обыграть другого аргентинца Тьяго Тиранте, первого сеяного.

Камилла Рахимова (94-я ракетка мира), Оксана Селехметьева (197)

Куда интереснее будет наблюдать за женскими отборочными соревнованиями. В первом круге состоится российское дерби с участием Рахимовой, имеющей первый номер посева, и Селехметьевой. Три года назад Камилла дошла до третьего круга US Open, а в последних двух розыгрышах выбывала в первом же раунде. Оксана же ещё не играла в основе нью-йоркского мэйджора. Пока что в её активе нет побед в основных сетках ТБШ.

Мария Тимофеева (161), Валерия Савиных (239)

В этой же части сетки оказались ещё две россиянки. Тимофеева, которая на Australian Open – 2024 сенсационно дошла до четвёртого круга, может сыграть с кем-то из пары Рахимова/Селехметьева во втором круге квалификации. Для этого Мария должна пройти представительницу Португалии Франсишку Жорже, 187-ю ракетку мира. А в финале отбора может состояться ещё одно дерби. Чтобы это стало возможным, две победы должна одержать Валерия Савиных. 33-летняя россиянка, дебютировавшая на ТБШ (AO) ещё в 2012 году, в первом раунде квалификации выйдет на корт с украинкой Дарьей Снигур (23), 127-м номером рейтинга WTA.

Анастасия Захарова (130), Полина Кудерметова (169)

Захарова, участница третьего круга Australian Open — 2024, и Кудерметова-младшая также могут сыграть друг с другом в финале отбора. Анастасия, посеянная под 25-м номером, начнёт турнир встречей с австралийкой Талией Гибсон, а Полина выйдет на корт с Мэри Стояной, выступающей в квалификации по уайлд-кард. 20-летняя американка не входит в топ-500 мирового рейтинга.

Екатерина Макарова (163)

28-летняя Макарова ещё не выступала в основных сетках турниров «Большого шлема». В первом круге отбора US Open она сыграет с 20-летней Соланой Сьеррой из Аргентины. Во втором раунде возможен поединок с немкой Эллой Зайдель (28), а в финале — со словачкой Ребеккой Шрамковой (10).

Екатерина Макарова на турнире ITF в Сен-Годене в 2024 году Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Анастасия Тихонова (186)

Тихонова попробует пробиться на свой первый турнир «Большого шлема». Анастасии достался непростой жребий. На старте квалификации у неё в соперницах оказалась 106-я ракетка мира из Японии Маи Хонтама, посеянная под четвёртым номером. Если россиянка преодолеет два круга отбора, то в финале, вероятно, встретится с аргентинкой Хулией Риерой (19).

Юлия Авдеева (195)

На «Ролан Гаррос» Авдеева дебютировала на турнирах «Большого шлема». Тогда россиянка пробилась в основу через квалификацию, получила в соперницы Кори Гауфф и проиграла без особых шансов. Отбор US Open — 2024 Юлия начнёт матчем с опытной испанкой Нурией Парризас-Диас, посеянной под 15-м номером. А в финале квалификации Авдееву может ждать Елена-Габриэла Русе (20).

Соревнования в основной сетке US Open начнутся 26 августа. Турнир завершится 8 сентября. За всеми событиями Открытого чемпионата США следите на «Чемпионате».