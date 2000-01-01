Медведев показал, как его семью встретили в Нью-Йорке перед US Open
Близкие Даниила Медведева, приехавшие его поддержать, были заботливо одарены вниманием. Его дочери Алисе вручили прекрасную куклу с запиской, а на столе ждали сладкие комплименты. Вот это мы понимаем — сервис!
Конфеты, пряники, кукла
Даниил показал фигурные пряники и конфеты, упакованные в отдельные коробочки. Алисе Данииловне вручили куклу с запиской: «С возращением, дорогая Алиса!
Мы нашли эту куклу, и она сказала нам, что искала новую подружку — тебя! Надеемся, что вы насладитесь множеством приключений вместе!»
Мы нашли эту куклу, и она сказала нам, что искала новую подружку — тебя! Надеемся, что вы насладитесь множеством приключений вместе!»
Медведев показал, как его семью встретили в Нью-Йорке перед US Open. Видео
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