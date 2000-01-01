Медведев показал, как его семью встретили в Нью-Йорке перед US Open. Видео

Медведев показал, как его семью встретили в Нью-Йорке перед US Open

Близкие Даниила Медведева, приехавшие его поддержать, были заботливо одарены вниманием. Его дочери Алисе вручили прекрасную куклу с запиской, а на столе ждали сладкие комплименты. Вот это мы понимаем — сервис!