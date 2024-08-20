Титулы Шараповой и Кузнецовой, сенсация от Радукану: какой финал US Open круче всех?

C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США, заключительный в сезоне турнир «Большого шлема». В последние 20 лет US Open выигрывали 12 разных теннисисток, в том числе россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Мы собрали все их дебютные победные финалы. А какой матч действительно интереснее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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