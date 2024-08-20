Титулы Шараповой и Кузнецовой, сенсация от Радукану: какой финал US Open круче всех?

C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США, заключительный в сезоне турнир «Большого шлема». В последние 20 лет US Open выигрывали 12 разных теннисисток, в том числе россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Мы собрали все их дебютные победные финалы. А какой матч действительно интереснее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Финалы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2006. Мария Шарапова (Россия) — Жюстин Энен (Бельгия) — 6:4, 6:4
Второй титул ТБШ Шараповой из пяти (после Уимблдона-2004). Перед финалом россиянка, посеянная третьей, сохранила чуть больше сил, чем Энен (2). Шарапова в полуфинале прошла Амели Моресмо (1), обыграв её со странным счётом 6:0, 4:6, 6:0, а Энен одержала волевую победу над Еленой Янкович (19) — 4:6, 6:4, 6:0. Этот финал US Open так и остался единственным для Марии, которая в последующие годы ещё трижды побеждала на мэйджорах, собрав «Карьерный шлем».
2004. Светлана Кузнецова (Россия) — Елена Дементьева (Россия) — 6:3, 7:5
Первый и пока единственный чисто российский финал US Open. 19-летняя Кузнецова, имевшая девятый номер посева, без потери сета обыграла 22-летнюю Дементьеву, шестую сеяную. Светлана взяла свой первый ТБШ и стала третьей россиянкой, выигравшей мэйджор в том сезоне (и вообще) — после Анастасии Мыскиной («Ролан Гаррос») и Марии Шараповой (Уимблдон). Примечательно, что это был второй в сезоне чисто российский титульный матч. На «Ролан Гаррос» Мыскина одолела ту же Дементьеву. Кузнецова же впоследствии ещё раз побывала в финале US Open. В 2007-м Светлана проиграла Жюстин Энен. Зато в 2009-м взяла «Ролан Гаррос», победив Динару Сафину.
2018. Наоми Осака (Япония) — Серена Уильямс (США) — 6:2, 6:4
Наиболее скандальный поединок в нашем перечне. В первом сете Уильямс-младшая, посеянная под 17-м номером, грешила неточностями и потерпела поражение, дважды отдав свою подачу. Во второй партии Серена прибавила и в первых геймах играла острее и точнее Осаки, но сразу после брейка отдала свою подачу, совершив две двойные ошибки подряд. Американка сломала ракетку, получила второе предупреждение в матче и штрафное очко вместе с ним, долго оспаривала его, проиграла ещё два гейма, а затем была наказана в третий раз, теперь уже штрафным геймом. Осака, 20-я сеяная, стала первой японкой, выигравшей турнир «Большого шлема». Два года спустя она вновь победила на Открытом чемпионате США.
2019. Бьянка Андрееску (Канада) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 7:5
В первом сете Андрееску, посеянная 15-й, владела инициативой, меньше ошибалась, а Уильямс-младшая (8) оба брейк-пойнта проиграла на двойных ошибках. Во второй партии канадка громила американку, превосходя её по всем компонентам, но проиграла свою подачу при 5:1 с матчбола и после этого явно занервничала. Серена на фоне этого смогла прибавить, сравняла счёт, однако в последний момент дрогнула и не добралась до тай-брейка. Бьянка, впервые игравшая в основной сетке US Open, стала чемпионкой — и первым после Марии Шараповой (сезон-2006) тинейджером, победившим на этом турнире.
2015. Флавия Пеннетта (Италия) — Роберта Винчи (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2
Самый сенсационный состав участниц финала. В решающем матче сыграли не Серена Уильямс и Симона Халеп, имевшие первые два номера посева, а обыгравшие их в полуфиналах Пеннетта (26) и Винчи. Флавия меньше ошибалась и смотрелась лучше, а Роберта после упущенного тай-брейка провалила на своих неточностях начало второй партии и уже не смогла вернуться в матч. Пеннетта стала первой теннисисткой, выигравшей свой первый ТБШ после 30 лет. Кроме этого случая, ни Пеннетта, ушедшая из спорта по окончании того сезона, ни Винчи не проходили столь далеко по сетке мэйджоров.
2011. Саманта Стосур (Австралия) — Серена Уильямс (США) — 6:2, 6:3
Сенсация! Стосур, девятая сеяная, одолела Уильямс-младшую, выступавшую по защищённому рейтингу. В первом сете австралийка играла точно, а американка, напротив, то и дело ошибалась. Во второй партии Серена поскандалила с судьёй на вышке из-за несправедливо, по её мнению, засчитанного сопернице очка, по-спортивному разозлилась, но переломить ход встречи не смогла. После матча Уильямс не стала пожимать руку арбитру. Впрочем, в следующие три года Серена сполна отыгралась, завоевав три титула на US Open — четвёртый, пятый и шестой. Стосур же ни до, ни после не подбиралась к вершине.
2021. Эмма Радукану (Великобритания) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3
Радукану стала самой сенсационной победительницей не только US Open, но и вообще ТБШ. 18-летняя британка стала первой чемпионкой мэйджора, пробившейся на победный для себя турнир через квалификацию. В финале Эмма действовала точнее Фернандес, а за 10 матчей (с учётом отбора) не отдала ни одной партии. Более того, Радукану не сыграла ни одного тай-брейка, а в основной сетке не отдавала больше четырёх геймов за партию. Эмме немного повезло с сеткой, хотя она победила и Шелби Роджерс, которая перед этим выбила первую ракетку мира Эшли Барти, и олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, и опытную Марию Саккари. Радукану стала самой юной чемпионкой мэйджора после 17-летней Марии Шараповой на Уимблдоне-2004.
2016. Анжелика Кербер (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 4:6, 6:4
В первом сете Кербер, имевшая второй номер посева, почти не допускала невынужденных ошибок. Во второй партии активный теннис в исполнении Плишковой (10) принёс свои плоды, но в заключительном сете немка вновь играла точнее. Так Анжелика взяла свой второй ТБШ и стала первой с 1997 года теннисисткой, выигравшей в сезоне оба хардовых мэйджора — после Мартины Хингис.
2023. Кори Гауфф (США) — Арина Соболенко (Беларусь) — 2:6, 6:3, 6:2
Единственная волевая победа в нашем рейтинге. У Гауфф, имевшей шестой номер посева, ничего не получалось в первой партии. Возможно, сказывалось волнение, но в первом сете американки просто не было видно на корте. Всё шло от Соболенко (2): она или попадала навылет, или ошибалась. Однако начиная со второго отрезка Кори постепенно стала входить в игру и в какой-то момент просто перестала ошибаться. Белоруска, видимо, не ожидала, что соперница сможет вернуться в матч. В третьем сете у Арины было большое количество ошибок. В первую очередь стоит отметить очень высокий уровень игры от Гауфф, её передвижение по корту и стремление доставать каждый мяч в площадку.
2005. Ким Клейстерс (Бельгия) — Мари Пирс (Франция) — 6:3, 6:1
Особой борьбы в этом финале не получилось. Клейстерс, посеянная под четвёртым номером, легко победила Пирс (12). На это бельгийке понадобилось чуть более часа. То был первый титул Ким на ТБШ после четырёх поражений в финалах. Впоследствии Клейстерс ещё дважды выигрывала US Open, в 2009 и 2010 годах.
2022. Ига Свёнтек (Польша) — Онс Жабер (Тунис) — 6:2, 7:6 (7:5)
Свёнтек, имевшая первый номер посева, весьма уверенно действовала в первом сете, играя глубоко и чётко, не давая сопернице захватывать инициативу — а когда нужно, отрабатывала в обороне. Вторая партия проходила в гораздо более упорной борьбе и заняла почти полтора часа. Жабер, пятая сеяная, отыгралась с 0:3 и 15:40, а при 4:4 упустила три брейк-пойнта — там уже полька выстояла. Так Ига выиграла свой третий титул на ТБШ, причём впервые добилась успеха не на «Ролан Гаррос». И стала самой молодой теннисисткой, взявшей три ТБШ, со времён Марии Шараповой в 2008-м.
2017. Слоан Стивенс (США) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 6:0
Единственный в нашем рейтинге матч с «баранкой». Кис, 15-я сеяная, очень много ошибалась. Лишь в нескольких геймах она показала теннис высокого уровня, во втором сете пару раз цеплялась на приёме, заработала тройной брейк-пойнт, но Стивенс безупречно играла на задней линии и почти не допускала неточностей. Слоан стала первой теннисисткой, ставшей чемпионкой ТБШ, выступая по защищённому рейтингу, и второй несеяной победительницей US Open в Открытую эру (после Ким Клейстерс в 2009 году).