Соболенко взяла Цинциннати и стала второй ракеткой мира! В финале Арина дожала американку

В понедельник, 19 августа, на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) проходил финальный матч. Участницами титульного противостояния были третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая шестое место в женской мировой табели о рангах.

Двукратная чемпионка ТБШ на пути к очному противостоянию с хозяйкой кортов не отдала ни партии. Сначала Арина переиграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:3, 6:4. Затем белоруска справилась с представительницей Украины Элиной Свитолиной (7:5, 6:2) и с Людмилой Самсоновой из России (6:3, 6:2). В полуфинале престижного «тысячника» Соболенко ждала битва с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. 26-летняя уроженка Минска сумела прервать трёхматчевую серию поражений в играх с грозной противницей, одолев её со счётом 6:3, 6:3, и вышла в 29-й финал в карьере.

После знаковой победы над Свёнтек Арина рассказала, за счёт чего обыграла первую ракетку мира в Цинциннати.

«Я думаю, что провела хороший матч, смогла быть агрессивной на протяжении всей встречи. Не торопилась, доверяла своим ударам, не пыталась что-то придумать, а действовала от простого. Старалась не обращать внимания на ту сторону, просто абстрагироваться от соперника и сфокусировалась на себе», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Пегула, в свою очередь, по ходу домашних соревнований обыграла чешку Каролину Мухову (5:7, 6:4, 6:2), соотечественницу Тэйлор Таунсенд (6:2, 6:3), канадку Лейлу Фернандес (7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:1)) и испанку Паулу Бадосу (6:2, 3:6, 6:3). Американка подходила к матчу с Соболенко с серией из девяти (!) побед. Напомним, на прошлой неделе Джессика выиграла титул на турнире WTA-1000 в Торонто. Таким образом, Пегула стала лишь четвёртой теннисисткой за последние 20 лет, которая выходила в два финала подряд в Канаде и Цинциннати, после Ли На (2012), Серены Уильямс (2013) и Симоны Халеп (2015, 2018).

Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Соболенко. При этом из трёх матчей на харде два остались за Джессикой Пегулой, в том числе прошлогодний в группе Итогового чемпионата (6:4, 6:3). Единственную победу над представительницей США на хардовых кортах Арина одержала тоже на Итоговом турнире WTA, но в 2022 году (6:3, 7:5). Ещё три раза она выигрывала у американки на грунте — на «Ролан Гаррос» — 2020, в Мадриде-2021 и в Риме-2022. А самый первый поединок между ними состоялся в 2020 году условно в Цинциннати, хотя фактически тот турнир из-за пандемии проходил на кортах US Open. Джессика тогда победила в трёх партиях — 6:2, 2:6, 6:3.

Арина Соболенко и Джессика Пегула Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

В стартовой партии финальной встречи Цинциннати-2024 Соболенко выглядела отлично. Она мощно и успешно подавала, выполняла много эйсов (за весь сет двукратная чемпионка австралийского мэйджора сделала их шесть). На задней линии белоруска имела ощутимый перевес, она била намного мощнее, чем Пегула, и вела атаки. Кроме того, у Арины порой проходили укороченные, а также успешные выходы к сетке. Для победы в этой партии Соболенко хватило одного единственного брейка, который она сделала при счёте 2:1 в свою пользу — 6:3 за 31 минуту.

Третья ракетка мира продолжила поддавливать соперницу и далее. Уже на старте нового сета Арина оформила брейк, обеспечив себе комфортное преимущество — 1:0. Именно Соболенко владела инициативой на корте и даже не давала противнице шансов на приёме. В дальнейшем девушки держали свои подачи. При счёте 5:4 в свою пользу белоруска вышла подавать на матч. Казалось, что она сможет уверенно довести начатое до конца, однако этого сделать не смогла, позволив Джессике вернуться в игру — 5:5. Но в 11-м гейме Арина смогла реабилитироваться. Она провела ряд мощных и размашистых атак, которые заставили врасплох Пегулу. Двукратная чемпионка «Шлемов» во второй раз в партии взяла чужую подачу и на этот раз подала на матч. 6:3, 7:5 — именно с таким счётом Соболенко оказалась сильнее американки. Таким образом, 26-летняя минчанка завоевала второй титул в сезоне-2024 (после Australian Open) и 15-й – в карьере. Арина выиграла шестой «тысячник» в карьере, а также впервые за четыре года стала победительницей турнира WTA-1000 на харде (после Дохи-2020). Благодаря успеху в Цинциннати представительница Беларуси поднимется на вторую позицию в женском мировом рейтинге.

Турнир WTA-1000 в Цинциннати проходил с 13 по 19 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно было следить на «Чемпионате».