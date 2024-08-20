Итальянец в двух сетах одолел Тиафо, улучшив и без того крутую статистику на харде.

Синнер — чемпион Цинциннати! Янник взял пятый титул в году и увеличил отрыв от Джоковича

В Цинциннати в ночь на вторник, 20 августа, завершился мужской турнир серии ATP-1000. За трофей поборолись Янник Синнер (1) и Фрэнсис Тиафо (20).

Янник и Фрэнсис встретились в пятый раз: до этого в их противостоянии лидировал итальянец (3-1). Тиафо в прошлый раз одерживал победу в Вене в сезоне-2021 (3:6, 7:5, 6:2). Однако спустя два года Синнер на том же турнире взял реванш (6:3, 6:4).

В Цинциннати оба игрока прошли непростой путь, однако у итальянца он получился всё же немного легче. Первый круг Янник, в отличие от Фрэнсиса, прошёл без борьбы на правах сеяного. Дальше он одолел Алекса Михельсена (6:4, 7:5), вышел в четвертьфинал на отказе Джордана Томпсона, затем переиграл Андрея Рублёва (4:6, 7:5, 6:4) и Александра Зверева (7:6, 5:7, 7:6). В сумме на корте Синнер провёл 7 часов 49 минут.

Тиафо же на родных кортах оказался сильнее Алехандро Давидович-Фокины (6:3, 7:6), Лоренцо Музетти (6:3, 6:2), Иржи Легечки (6:4, 6:7, 7:6), Хуберта Хуркача (6:3, отказ) и Хольгера Руне (4:6, 6:1, 7:6). На площадке американец провёл 8 часов 37 минут.

Встречу с Тиафо Синнер начал немного неудачно: с двойной ошибки, неточностей в игре на задней линии и подаренного сопернику двойного брейк-пойнта. Но итальянец своевременно настроил подачу, отыграл эти опасные очки и сохранил стартовый гейм за собой.

Тиафо же с самого начала партии не испытывал проблем с подачей и к единственному брейк-пойнту за сет Фрэнсис подпустил Янника только в 12-м гейме. При счёте 30:30 теннисисты завязали затяжную перестрелку на задней в 33 удара, в которой первым дрогнул и сыграл в сетку американец. Однако в следующем же розыгрыше Синнер поторопился на приёме и ошибся по длине, не воспользовавшись сетболом.

Исход партии решился только на тай-брейке. Вновь Тиафо затягивал Синнера в обмены на задней, но тот при первой же возможности обострял и выигрывал розыгрыши, а в результате забрал и весь сет (7:6 (7:4)). Активность и смелость Янника отразились и на статистике: за первый сет он записал на свой счёт 19 виннерсов и 18 невынужденных ошибок, у Фрэнсиса набралось 8 активно выигранных мячей и 10 неточностей.

В начале второго сета Тиафо сразу позволил Синнеру сделать брейк, хоть он и провёл этот гейм на своей подаче в борьбе. У американца заметно увеличилось количество срывов на задней и уменьшилось давление на соперника. Фрэнсис постарался ещё понапрягать итальянца, чаще выходил к сетке, но всё же после упущенной первой партии он просел психологически и полноценно вернуться в игру не смог.

Особых проблем во втором сете Синнер не испытывал: он дважды забрал подачу оппонента и ни разу не подпустил его к брейк-пойнтам. В середине партии Тиафо вызвал врачей и принял пару таблеток.

Первые матчболы Синнер получил ещё при счёте 1:5 на подаче Тиафо. Три возможности было у итальянца, но американец оказался точнее, мощнее и просто так эту встречу не отпустил. Янник только с четвёртой попытки и на своей подаче смог завершить матч со счётом 7:6 (7:4), 6:2. У сетки теннисисты тепло обнялись и обменялись парой фраз.

На церемонии награждения Тиафо и Синнер поздравили друг друга. Янник отметил, что он рад возвращению Фрэнсиса на прежний хороший уровень. А американец пошутил в обращении к итальянцу.

«Думаю, мне стоит поздравить Янника. Поздравляю со всем, что ты сделал. Достиг первого места в мире. И практически ни разу не проиграл. Продолжай в том же духе… Всего наилучшего в Нью-Йорке. Если будем играть, не побеждай меня в Нью-Йорке», – сказал Тиафо.

Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне и 15-м в карьере. Он помог итальянцу укрепиться на первой строчке рейтинга и увеличить отрыв от преследующего его Новака Джоковича до 2300 очков. Тиафо же проиграл шестой финал в карьере, но смог подняться в ATP на семь позиций.

Синнеру также удалось стать первым в сезоне победителем двух «Мастерсов» и самым молодым чемпионом Цинциннати за последние 16 лет (до него этот турнир в 21 год брал Энди Маррей). Янник улучшил свою невероятную статистику побед и поражений на харде в этом году – 29/2.

Следующим турниром для итальянца и американца станет US Open. Заключительный «Большой шлем» в сезоне пройдёт в Нью-Йорке с 26 августа до 8 сентября.