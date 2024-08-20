Две россиянки вышли во второй круг квалификации US Open: Рахимова выиграла дерби

Мария Тимофеева тоже выиграла первый матч отбора и вышла на Камиллу. А ещё пять наших соотечественниц уступили.

В понедельник, 19 августа, на US Open началась квалификация в мужском и в женском одиночных разрядах. В мужской сетке отбора Открытого чемпионата США Аслан Карацев, единственный россиянин, не играл — он вступит в борьбу сегодня. А вот в женской сетке состоялись сразу семь поединков с участием наших соотечественниц, причём в одном случае это было дерби. О том, кто из россиянок играет в квалификации US Open, читайте в отдельном материале.

Участницами вышеуказанного дерби стали Камилла Рахимова, посеянная в отборе под первым номером, и Оксана Селехметьева. Рахимова занимает в рейтинге WTA 94-е место, а Селехметьева располагается на 197-й строчке. Оксана начала встречу с брейка, но Камилла тут же восстановила равновесие и больше не давала сопернице шансов на своей подаче. Рахимова во всех геймах на приёме выходила на брейк-пойнты и под занавес партии ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на сет — 6:3 за 37 минут.

Вторую партию Камилла забрала ещё более убедительно. Она начала сет с брейка, а после 4:2 не проиграла ни одного очка — 6:3, 6:2 за 1 час 10 минут.

20-летняя Мария Тимофеева, 161-я ракетка мира, играла с Франсишкой Жорже из Португалии, 187-м номером мировой классификации. Теннисистки не лучшим образом подавали в первом сете и до 5:5 дошли, сделав по три брейка. Жорже при этом не подала на партию при 5:3. Тимофеева же собранно провела концовку сета и дожала соперницу, выиграв в итоге четыре гейма подряд, — 7:5 за 58 минут.

Во второй партии после 2:2 начался парад брейков, победительницей из которого вышла россиянка. В девятом гейме Мария в третий раз подряд забрала подачу соперницы, а потом под ноль подала на матч — 7:5, 6:4 за 1 час 45 минут.

Во втором круге квалификации US Open Рахимова и Тимофеева как раз и сыграют друг с другом.

Анастасия Захарова, располагающаяся на 130-й строчке в мировом рейтинге, вышла на корт с Талией Гибсон, 170-м номером рейтинга WTA. Захарова обидным образом упустила первый сет, не подав на партию при 6:5. Тай-брейк россиянка начала с мини-брейка, однако развить успех не смогла — 7:6 (7:4) в пользу Гибсон. Во втором сете Анастасия взяла убедительный реванш. Она могла закончить партию «баранкой», но в шестом гейме упустила три сетбола на приёме, а вот в седьмом подала под ноль — 6:1.

В решающем сете Захарова вела 3:2 с преимуществом в один брейк, однако после этого не выиграла ни одного гейма. В девятом гейме у Анастасии был брейк-пойнт, но она упустила этот шанс восстановить равенство. И Гибсон использовала первый же матчбол — 7:6 (7:4), 1:6, 6:3 за 2 часа 39 минут. За всю игру теннисистки допустили по 10 двойных ошибок.

239-я ракетка мира Валерия Савиных противостояла украинке Дарье Снигур, занимающей 127-е место в мировой классификации. В первом сете соперницы после 2:2 обменялись брейками под ноль — 3:3. Больше Савиных не взяла ни одной своей подачи, так что её не выручил даже брейк, сделанный при счёте 5:3 в пользу Снигур. В 10-м гейме украинка приняла на сет — 6:4 за 38 минут.

Во второй партии Савиных взяла лишь один свой гейм. Снигур также далеко не безупречно действовала на подаче, но оказалась чуть удачливее и в 10-м гейме под ноль приняла на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 25 минут.

Полина Кудерметова, 169-я ракетка мира, сражалась с американкой Мэри Стояной, располагающейся за пределами топ-500 мирового рейтинга. Кудерметова-младшая проиграла оба сета с одинаковым счётом 6:7 (3:7). В обеих партиях борьба была упорной, но от этого не легче. В первом сете Кудерметова не дала сопернице подать на сет при 5:4, однако на тай-брейке та взяла своё. Во второй партии теннисистки сделали по два брейка, а на тай-брейке россиянка не сделала ни одного мини-брейка и потерпела поражение — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3) в пользу американки за 1 час 58 минут.

Екатерина Макарова, занимающая 183-ю строчку в мировой классификации, играла со 165-й ракеткой мира из Аргентины Соланой Сьеррой. В первом сете Макарова уступала 3:5, в девятом гейме добилась брейка, но после этого в третий раз за партию отдала подачу, а вместе с ней и сет — 6:4 в пользу соперницы.

Начало второй партии россиянка провалила — 0:4. Она тут же отыграла один брейк, а могла и второй, однако в седьмом гейме упустила двойной брейк-пойнт. Это была последняя возможность Екатерины вернуться в борьбу. В девятом гейме Сьерра подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 16 минут.

Наконец, Анастасия Тихонова, 186-я ракетка мира, вышла на корт с японкой Маи Хонтамой, 106-м номером рейтинга WTA. В первом сете Тихонова вела 5:2, в восьмом гейме, подавая, упустила сетбол, но в девятом приняла на партию — 6:3. Во втором сете россиянка быстро добилась брейка, а при 3:0 в свою пользу могла сделать и второй, но упустила три брейк-пойнта.

После этого Хонтама перехватила инициативу. В пятом гейме японка под ноль взяла подачу соперницы и восстановила равенство по брейкам. В 11-м гейме Маи сделала ещё один брейк, после чего подала на сет — 7:5. А в решающей партии у Тихоновой уже не было шансов — 3:6, 7:5, 6:1 в пользу Хонтамы за 2 часа 8 минут.

Юлия Авдеева, как и Аслан Карацев, стартует в квалификации сегодня. Отбор US Open закончится 23 августа. Основной турнир пройдёт с 26 августа по 8 сентября. За всеми событиями Открытого чемпионата США следите на «Чемпионате».