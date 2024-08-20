Синнера дважды поймали на допинге, но даже не отстранили. Разбираемся в громком скандале

Первая ракетка мира Янник Синнер дважды попался на допинге, сообщило Международное агентство по обеспечению честности тенниса в пресс-релизе (ITIA). Тест, проведённый во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 10 марта 2024 года, выявил в организме итальянца клостебол – запрещённый в спорте анаболический стероид. Второй тест, проведенный во внесоревновательный период 18 марта, также показал положительный тест на метаболиты клостебола у чемпиона Australian Open.

Синнер лишён призовых денег и очков, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе, но не дисквалифицирован, поскольку независимый трибунал постановил, что попадание допинга в его организм было непреднамеренным.

Согласно регламенту ITIA, употребление клостебола влечёт за собой обязательное временное отстранение от тенниса. Однако Синнер после обнаружения запрещённого вещества подал апелляцию и ему разрешили выходить на корт в период расследования дела. Независимый трибунал, назначенный частной фирмой Sport Resolutions, которая часто занимается рассмотрением дел, связанных с допингом, в конечном счёте не увидел поводов дисквалификации.

15 августа расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) завершилось слушанием. На нём независимый трибунал постановил, что со стороны Синнера «не было никакой вины или халатности» в двух нарушениях Теннисной антидопинговой программы (TADP). Итальянец полностью сотрудничал со следствием и признал наличие запрещённого препарата в организме. Он может продолжать играть, как делал это с момента проведения положительных тестов на допинг. Почему так?

Янник Синнер Фото: Frey/TPN/Getty Images

Расследование ITIA пришло к выводу, что физиотерапевт Синнера использовал безрецептурный крем, содержащий клостебол, для лечения пореза на своём пальце. Затем физиотерапевт проводил массажи и другие контактные процедуры с телом Янника с 5 по 13 марта. Согласно заявлению команды Синнера, «физиотерапевт лечил Янника, а его невнимательность в сочетании с различными открытыми ранами на теле теннисиста стали причиной попадания клостебола в организм».

Синнер проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Индиан-Уэллса и узнал о положительном результате теста только в апреле — после победы на «Мастерса» в Майами. Он играл с большим психологическом грузом, но это не помешало ему стать первой ракеткой мира в начале июня во время «Ролан Гаррос». С тех пор Янник удерживается на вершине рейтинга. Он пропустил Олимпиаду в Париже, где был изначально посеян под первым номером, из-за тонзиллита, но восстановился к хардовой серии в Северной Америке и лишь нарастил отрыв от преследователей Новака Джоковича и Карлоса Алькараса после победы на «Мастерсе» в Цинциннати этой ночью.

«Я оставлю этот очень сложный и крайне неудачный период позади. Я продолжу делать всё возможное, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA, и у меня есть команда, которая скрупулезно следит за соблюдением требований», — прокомментировал итоги дела Янник.

Синнер потеряет 400 рейтинговых очков за Индиан-Уэллс, что никак на отразится на его статусе первой ракетки мира. Он опережает Джоковича на 2300 очков в лайв-рейтинге (9760 против 7460), а будет на 1900. В случае дисквалификации сразу после обнаружения клостебола последствия были бы куда серьёзнее. Итальянец вообще не возглавил бы мировой рейтинг и сейчас не праздновал бы победу на турнире в Цинциннати, с хорошим настроением готовясь к US Open.

Янник Синнер с кубком «Мастерса» в Цинциннати Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Почему Синнер, по сути, отделался лёгким испугом? Клостебол считается слабым стероидом по сравнению с другими препаратами для повышения производительности спортсменов. Он может немного нарастить мышечную массу человека и помочь в процессе восстановления после интенсивной тренировки. При этом препарат действительно содержится в различных терапевтических кремах, доступных для продажи без рецепта в разных странах. История с ошибкой физиотерапевта выглядит правдивой. Сотрудничество со следствием тоже помогло итальянцу.

«Мы относимся к любому положительному тесту на допинг крайне серьёзно и всегда будем применять строгие процедуры, установленные WADA. ITIA провела тщательное расследование обстоятельств, приведших к положительным тестам. Синнер и его представители полностью сотрудничали с нами. После этого расследования ITIA приняла объяснение игрока относительно источника клостебола и того, что присутствие вещества не было преднамеренным. Это также было принято во внимание трибуналом. Мы благодарим независимый трибунал за скорость и ясность его решения относительно степени вины игрока», сказала генеральный директор ITIA Карен Мурхаус.

Джейми Сингер, адвокат Синнера, назвал Янника последним спортсменом, ставшим жертвой ошибок своей команды. Но всё-таки есть много случаев, когда коллег Янника наказывали куда серьёзнее за подобные проступки. Ранее итальянские теннисисты сдавали положительный тест на клостебол. 17-летние Матильда Паолетти и Мариано Таммаро попались на применении этого вещества в 2021 году. Примечательно, что обоих отстранили сразу же после выявление препарата и начала расследования. Паолетти пропустила 7 месяцев. Она доказала свою невиновность. Клостебол попал в её организм после поглаживания собаки чихуахуа. Мать теннисистки мазала раны пса кремом с содержанием данного вещества. А Таммаро оставался вне игры целых полтора года. Отец мазал ему рану лечебным кремом с содержанием клостебола, что сочли более серьёзным проступком.

Паолетти и Таммаро даже близко не такие известные, как Синнер. К Яннику отнеслись очень лояльно, хотя вполне могли отстранить сразу после «Мастерса» в Майами. Особенно с учётом того, что ITIA не щадила и суперзвёзд тенниса. Чего только стоит не такое уж давнее дело бывшей первой ракетки мира и двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, которую в октябре 2022 года отстранили за применение роксадустата на четыре года. Только в марте 2024-го Халеп после продолжительных разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) добилась сокращения отстранения до 9 месяцев и почти сразу вернулась на корт. Симона утверждала, что она непреднамеренно проглотила роксадустат, содержавшийся в пищевой добавке, которую рекомендовала её тренерская команда во главе с Патриком Муратоглу.

Примечательно, что активным сторонником Халеп во время скандального процесса был её бывший тренер Даррен Кэхилл, который сейчас работает с Синнером. Раньше у Даррена тоже был подопечный, имевший проблемы с запрещёнными веществами. Андре Агасси в конце 1990-х слетел с катушек из-за ссоры с тогдашней возлюбленной Брук Шилдс и употреблял наркотические средства. В тот период с Агасси работал Брэд Гилберт, а Кэхилл стал тренировать 8-кратного чемпиона ТБШ позже, но Даррену не привыкать иметь дело с игроками, которые в тот или иной период попадали в допинговые скандалы.

ITIA делает около 2500 тестов на допинг в течение каждого квартала среди теннисистов разных групп и возрастов. Игроки с высоким рейтингом подвергаются большему количеству проверок. Тесты проводятся во время турниров и в период вне соревнований, при этом спортсмены должны сообщать свое точное местонахождение. Системных нарушений за Синнером никогда не было замечено, но наказание могло быть куда суровее, чем снятие 400 очков за Индиан-Уэллс. Итальянец должен быть очень рад тому, как для него завершилась это неприятное дело.