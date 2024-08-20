«За что тогда забрали призовые и очки?» Теннисный мир шокирован допинг-скандалом Синнера

Слишком много вопросов в деле первой ракетки мира остаются без ответов. Их задают и журналисты, и звёздные соперники.

Обычный вечер вторника, 20 августа, нарушился громким допинг-скандалом. Стало известно, что первая ракетка мира Янник Синнер этой весной дважды сдал положительный тест на клостебол – запрещённый препарат, способствующий синтезу белка. И история эта, на протяжении почти полугода не известная общественности, ожидаемо всколыхнула весь теннисный мир.

Что сказали официальные лица

О деле Синнера сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Организация выпустила пресс-релиз, в котором изложила, что теннисист в марте сдал два положительных допинг-теста, но избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физио по неосторожности сделал ему без перчаток. Итальянец по ходу расследования обжаловал все полагающиеся отстранения.

В ATP сразу поддержали лидера рейтинга.

«Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера. Мы также хотели бы отметить надёжность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках теннисной антидопинговой программы (TADP), которая позволила ему продолжить выступления. Эта ситуация была непростой для Янника и его команды. Она подчёркивает необходимость того, чтобы игроки и их окружение проявляли максимальную осторожность при использовании продуктов или осуществлении процедур. Честность имеет первостепенное значение в нашем спорте», — говорится в пресс-релизе ATP.

Сам Янник в социальных сетях тоже прокомментировал всплывшую допинг-историю.

«Я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади. Продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая тщательно соблюдает свои требования», — написал итальянец.

Реакция игроков

Коллеги по теннисному цеху поддерживать Синнера не стали. Одним из первых с комментарием выступил австралиец Ник Кирьос.

«Нелепость – было ли это случайно или намеренно. Ты дважды сдал положительный тест на запрещённое (стероидное) вещество… Тебя должны были дисквалифицировать на два года. Твои результаты улучшились. Крем для массажа… Ага, здорово. За что тогда забрали призовые деньги и очки? Так он что-то сделал или нет?» — поделился Кирьос в социальных сетях.

«Не могу представить, что сейчас чувствует каждый второй игрок, которого отстранили за загрязнённые тесты. Разные правила для разных игроков», — возмутился Денис Шаповалов.

«Что насчёт игроков, которые были отстранены всего за три неявки и ни разу не сдавали положительный тест?» — задался вопросом Люка Пуй, вероятно, вспомнив историю Микаэля Имера.

Как прокомментировали журналисты

Спортивные журналисты и эксперты, комментируя новости о Синнере, не раз упомянули скандалы Симоны Халеп и Марии Шараповой.

«Почему Синнер не был временно отстранён, как Симона Халеп и другие до неё? Он был автоматически отстранён изначально, но успешная апелляция позволила ему играть дальше и стать номером один в мире», — написал корреспондент BBC Рассел Фуллер.

Янник Синнер Фото: Clive Mason/Getty Images

«А если бы это была Халеп? Или Шарапова?

Итальянец был отстранён через пару дней после победы в Майами и перед началом Мадрида. Там он принял участие в жеребьёвке и общался с журналистами, пока был отстранён, а запрет был снят на старте турнира, как раз вовремя, чтобы он смог сыграть. Никто не знал», — проанализировал детали португальский журналист Жозе Моргадо.

Взгляд из России

Российские эксперты тоже отреагировали на дело Синнера.

«Новость о вчерашнем победителе Цинциннати Яннике Синнере, конечно, шок. Итальянец, оказывается, дважды сдал положительный тест на анаболический препарат клостебол — это было ещё в начале весны. Однако ITIA решило, что Янник не виноват — оплошность якобы допустил его физиотерапевт, который делал массаж без перчаток, а сам физио пользовался мазью с этим препаратом для лечения пореза на пальце…

Синнера лишили призовых ($ 325 тыс.) и 400 очков за Индиан-Уэллс. Вижу в соцсетях очень много недовольства, вспоминают случаи Маши Шараповой и Симоны Халеп. Как обычно. Все равны, но кто-то равнее. Что думаете? Справедливо такое наказание для первой ракетки?» — порассуждала в своём телеграм-канале российская теннисистка Светлана Кузнецова.

«Снятием очков по сути признали, что Синнер принимал что-то запрещённое. Допинг — это зло. Я не приветствую это ни в какой степени: ни в маленьких, ни в больших дозах. Если ты сделал что-то запрещённое и перешёл определённую черту, должен за это понести наказание, случайно это было или нет», — поделился с «Чемпионатом» бывший лидер рейтинга Евгений Кафельников.

А обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков, напротив, поддержал Янника.

«Я очень хорошо отношусь к Синнеру и его тренеру, поэтому надеюсь, что к нему не будет применено тяжёлого наказания. Ведь он уже потерял очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Поэтому мне кажется, что он уже избежал более серьёзного наказания. Мне будет очень жалко, если его накажут», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Неизвестно, получит ли этот допинг-скандал дальнейшее развитие. Однако точно ясно, что теннисный мир такую не самую открытую и понятную историю ещё долго не забудет.