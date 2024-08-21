Сенсационный титул Сафина, яркая победа Медведева над Джоковичем: рейтинг финалов US Open

C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США) пройдёт US Open, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Начиная с 2000 года Открытый чемпионат США выигрывали 13 разных теннисистов. Были среди них и россияне Даниил Медведев и Марат Сафин. Как и в аналогичном женском рейтинге, мы собрали все дебютные победные финалы чемпионов. А какая встреча действительно интереснее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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