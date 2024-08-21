Сенсационный титул Сафина, яркая победа Медведева над Джоковичем: рейтинг финалов US Open

C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США) пройдёт US Open, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Начиная с 2000 года Открытый чемпионат США выигрывали 13 разных теннисистов. Были среди них и россияне Даниил Медведев и Марат Сафин. Как и в аналогичном женском рейтинге, мы собрали все дебютные победные финалы чемпионов. А какая встреча действительно интереснее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Финалы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2000. Марат Сафин (Россия) — Пит Сампрас (США) — 6:4, 6:3, 6:3
Первый российский титул US Open в мужском одиночном разряде. 20-летний Сафин, посеянный шестым, подарил настоящую сенсацию, обыграв Сампраса (4), признанного короля турнира. Американец, который до того финала с россиянином выиграл четыре Открытых чемпионата США, ничего не смог поделать с соперником в титульном противостоянии. В первых двух партиях Марат вообще не подпускал оппонента к брейк-пойнтам, а во втором дважды брейковал Пита и оформил убедительную победу. Это было первое по-настоящему мощное выступление Сафина на ТБШ. Сампрас же в 2001-м тоже проиграл в финале US Open, а в 2002-м взял пятый титул и больше не выступал.
2021. Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4, 6:4
Второй и пока последний титул России в мужском одиночном разряде на US Open. Джокович, первый номер посева, шёл за «Календарным шлемом», но Медведев (2) не дал ему установить это впечатляющее достижение. Серб играл не лучшим образом, у него плохо шла первая подача, однако россиянин в любом случае был очень и очень хорош. Он переигрывал Новака буквально во всём: на подаче, в розыгрышах, в терпении и в надёжности. Даниил совершенно по делу победил именно в трёх партиях, взяв весьма уверенный реванш за проигранный финал Australian Open — 2021.
2009. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Роджер Федерер (Швейцария) — 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:2
Один из самых легендарных финалов US Open. С первых розыгрышей Федерер, посеянный первым, задал очень высокий темп, и дель Потро (6) просто не знал, что ему делать. Во второй партии всё развернулось на 180 градусов, хотя беды для швейцарца ничто не предвещало. Пару раз была борьба на его подаче, но в целом чувствовалось, что он подавляет своего соперника. А вот со счёта 5:4, 30:0 всё изменилось. Аргентинец резко прибавил, почувствовал уверенность в своих силах и очень здорово отыграл тай-брейк. В третьем сете Хуан-Мартин повёл 4:3 с брейком, но Роджер сразу же отыграл подачу, а в 10-м гейме у менее искушённого соперника не выдержали нервы. Однако настала четвёртая партия — и вновь дель Потро выиграл тай-брейк! В пятом сете аргентинец дожал оппонента, чья победная серия на US Open остановилась на отметке в 41 матч.
2011. Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1
Джокович, посеянный под первым номером на турнире, взял реванш у Надаля (2) за поражение годичной давности. Испанец лучше начал матч, но затем серб нашёл свою игру, перехватил инициативу, и теннис Надаля резко потерял в качестве. Во всех геймах в первом сете, за исключением последнего, была борьба, однако всякий раз Новак выигрывал решающие мячи. Второй сет вроде бы шёл по сценарию первого, но затем Надалю удалось зацепиться, взять свою подачу, а потом и сделать брейк. Однако Новак тут же взял два гейма подряд. В третьей партии Джокович трижды вёл с брейком, подавал на матч, но Надаль боролся до конца и сумел одержать победу на тай-брейке. А вот в четвёртом сете борьбы не вышло, и Новак взял свой первый US Open из четырёх.
2016. Стэн Вавринка (Швейцария) — Новак Джокович (Сербия) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3
Драматичный финал, принёсший неожиданный результат. Вавринка, получивший третий номер посева, оказался сильнее Джоковича (1). Швейцарец плохо начал матч: 2:5, 15:40. Серб играл здорово, посылал глубокие мячи по центру, и Стэну было непросто. Затем Вавринка прибавил, наладил подачу, заиграл в свой активный атакующий теннис. Вторая половина сета получилась яркой, но на тай-брейке опять пошли неточности у Вавринки, а Джокович сыграл очень собранно и чётко. Больше, однако, Новак не взял ни сета, после того как Стэн заиграл чище. В четвёртом сете у Джоковича закончились силы, он брал медицинский перерыв (мозоли, судороги), однако это ему не помогло.
2012. Энди Маррей (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (12:10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2
Первый сет продолжался почти полтора часа, 26 минут из которых занял тай-брейк. Джокович, второй сеяный, плохо начал финал с Марреем (3), но затем исправился, и перед тай-брейком у него был небольшой игровой перевес. Однако сам тай-брейк серб провёл слишком пассивно, ни разу не добравшись до сетбола, хотя отыграл при этом пять штук. Провалил Джокович и начало второго сета, однако затем постепенно пришёл в себя. Он отыграл два брейка, а вот в конце допустил несколько грубых ошибок. В середине третьей партии Новаку удалось перехватить инициативу. Он стал превосходить соперника в активности и при этом меньше ошибаться. В четвёртом сете Джокович сразу же взял подачу соперника, затем Маррей постепенно прибавил, имел несколько шансов отыграть брейк, но Новак выстоял, а в концовке сделал ещё один брейк. На решающий сет у Маррея осталось больше сил. Он добавил, стал чище играть, у Джоковича же перестали работать ноги. Финал продолжался почти пять часов!
2004. Роджер Федерер (Швейцария) — Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 6:0, 7:6 (7:3), 6:0
В середине нулевых Федерер царил на US Open. Свой первый титул в Нью-Йорке он взял в противостоянии с Хьюиттом, повесив тому две «баранки» в финале. При этом матч швейцарца и австралийца, первого и четвёртого сеяных соответственно, длился чуть более двух часов — из-за того что во второй партии дело дошло до тай-брейка. После этого Роджер выиграл ещё четыре US Open подряд.
2020. Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия) — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)
В первых двух сетах Зверев, имевший пятый номер посева, во всём превосходил Тима (2). В третьей партии, как и в двух предыдущих, австриец отдал свою подачу уже в третьем гейме, но на этот раз сразу вернул потерянное, и дальше шла равная борьба. Шансы на второй брейк были у обоих, и первым дрогнул немец. В четвёртом сете Доминик отыграл очень чисто, так что судьба титула решалась в пятой партии. Оба игрока упустили ряд отличных шансов, оба не подали на матч, но в конце концов Тим дожал соперника с третьего матчбола и с четвёртой попытки выиграл турнир «Большого шлема».
2014. Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3
Самый неожиданный состав участников финала: Нисикори имел 10-й номер посева, Чилич — 14-й. Хорват владел явным преимуществом. У него и подача работала, и на задней линии Марин был хорош. Во второй партии Чилич трижды добился брейка. В итоге все три сета он взял с одинаковым счётом. Соперники уложились в 1 час 53 минуты — очень быстро для финала.
2010. Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2
В первом сете Надаль, первый сеяный, смотрелся поувереннее Джоковича (3). Вторая партия проходила куда интереснее. У испанца случился провал в середине сета, и серб сделал брейк. Однако затем Рафаэль собрался, сравнял счёт и зацепился за гейм на приёме при счёте 4:4. В этот момент пошёл дождь. После перерыва Новак собрался с мыслями и улучшил свой теннис, собранно проведя несколько геймов, а в последнем гейме Надаль вдруг немного дрогнул и позволил сопернику атаковать, чем Джокович и воспользовался. В третьем сете Надаль дважды упускал геймы с двойных брейк-пойнтов. Проблемы же на подаче Рафаэля возникли лишь в самой концовке, и он решил их с помощью двух эйсов. В четвёртой партии испанец дожал серба. Впоследствии он взял ещё три титула в Нью-Йорке.
2001. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — Пит Сампрас (США) — 7:6 (7:4), 6:1, 6:1
Хьюитт (4) и Сампрас (10) не дали состояться чисто российскому финалу, обыграв в полуфиналах Евгения Кафельникова и Марата Сафина соответственно. Американец отомстил россиянину за поражение в прошлогоднем финале, однако в титульной встрече вновь не взял ни одной партии. И если судьба первого сета решилась на тай-брейке, то в других двух партиях австралиец был явно сильнее. Казалось, у Ллейтона будет ещё немало «Шлемов», но после этого успеха он взял лишь один мэйджор, Уимблдон-2002, а на US Open в 2004 году проиграл в финале.
2003. Энди Роддик (США) — Хуан Карлос Ферреро (Испания) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3
Единственный титул Роддика на турнирах «Большого шлема». Американец, чьим злым гением был Роджер Федерер, нанёсший ему четыре поражения в финалах ТБШ, в этот раз избежал встречи со швейцарцем, выбывшим в четвёртом круге. В финале Энди, посеянный под четвёртым номером, встретился с Ферреро (3). Испанец, выигравший в тот год «Ролан Гаррос», не взял в финале ни одной партии.
2022. Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3
В первом сете Алькарасу, третьему сеяному, хватило одного брейка, однако во второй партии Рууд (5) взял убедительный реванш. В третьем сете испанец ушёл с двух сетболов, а на тай-брейке не оставил шансов сопернику. В четвёртой партии Карлос довёл дело до победы и установил кучу достижений. 19-летний Алькарас стал самым молодым чемпионом ТБШ со времён Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2005, самым молодым победителем US Open со времён Пита Сампраса в 1990-м, первым игроком — чемпионом мэйджора, родившимся в 2000-х, и самой молодой в истории первой ракеткой мира.