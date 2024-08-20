Крем на руках массажиста. Как Синнер и другие игроки отмазывались после допинг-скандалов

20 августа теннисный мир повергла в шок сенсационная новость: лидер рейтинга ATP Янник Синнер избежал дисквалификации, несмотря на две положительные допинг-пробы на анаболический стероид клостебол. Каждый год Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вписывает в свои мемуары новые имена спортсменов, которые пренебрегли правилами организации соревнований и употребили самостоятельно либо при помощи третьих лиц запрещённые препараты, а проще сказать – допинг. И если некоторые игроки молча отбывают дисквалификацию, возвращаясь в мир большого спорта обновлёнными людьми, то атлеты, о которых пойдёт речь ниже, попытались убедить всех, что допинг попал в их организм случайно и весьма странным образом.

Андре Агасси (США)

В 1997 году Андре Агасси провалил тест на запрещённые вещества. Совместное расследование, проведённое Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), повлекло за собой трёхмесячное отстранение от профессионального тенниса за этот инцидент. Однако наказание официально не было вынесено после того, как Андре объяснил провал допинг-теста случайно отпитой газировкой из стакана своего менеджера. Американцу поверили. А после завершения карьеры Агасси в своей автобиографии признался, что всё же употреблял запрещённое вещество.

Ришар Гаске (Франция)

В 2009 году Ришар Гаске сдал положительный результат на употребление одного из запрещённых веществ. Это произошло на супертурнире в Майами. Теннисист представил следствию версию, что запрещённое вещество в его организм попало после поцелуя с девушкой, которая этот «продукт» употребляла.

Ришару грозила двухлетняя дисквалификация. Из-за отрицания Гаске и небольшого количества обнаруженного запрещённого вещества (1,46 мг) спортсмен первоначально получил дисквалификацию сроком на один год. Но данное решение вскоре было отменено после независимой проверки, которая установила, что случай был непреднамеренным. ITF и ВАДА оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако безуспешно.

В итоге независимый антидопинговый трибунал ITF, рассматривавший дело Гаске, постановил, что запрещённое вещество попал в организм атлета в результате «неосторожного поведения в ночном клубе» и что видимой вины самого француза в попадании в его организм запрещённого вещества нет. Вместо двух лет Ришар не играл в теннис около месяца и вернулся в тур.

Сара Эррани (Италия)

В центре допингового скандала оказалась и итальянка Сара Эррани. 7 августа 2017 года стало известно, что в одной из её допинг-проб были обнаружены следы запрещённого вещества. Допингом оказался гормональный стимулятор анастрозол.

Эррани всё же смогла найти оправдание запрещённому веществу у себя в организме. Оказывается, в том, что в анализах спортсменки обнаружили анастрозол, виновата мама. Она лечила рак груди в период менопаузы таблетками, в состав которых входит это вещество. Сара отделалась лёгким испугом, вынужденно покинув корт лишь на два месяца.

Даяна Ястремская (Украина)

Карьера Даяны Ястремской была под угрозой из-за запрещённого вещества, найденного в её допинг-пробе в январе 2021 года. Загвоздка заключалась в том, что это был местерол — средство, которое назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. Спортсменку отстранили от соревнований, но она упорно отказывалась признавать вину. Неожиданно через полгода ITF отменила дисквалификацию, допустив теннисистку до участия в турнирах.

По её рассказам, в организм теннисистки вещество попало после интимной близости с бывшим молодым человеком. Чтобы доказать свою непричастность к применению допинга, украинка даже прошла полиграф. Проводивший процедуру специалист оценил правдивость слов Ястремской на 99%.

Роберт Фара (Колумбия)

В самом начале 2020 года прогремела новость, что допинг-проба лидера парного мирового рейтинга ATP колумбийца Роберта Фары дала положительный результат. В его крови было обнаружено запрещённое вещество болденон. Отметим, что его применение в спорте фиксируется с начала 1990-х — в основном в бодибилдинге и в смешанных единоборствах, где критична мышечная масса. А само вещество широко используется в Латинской Америке при выращивании мясных пород скота.

36-летний уроженец Монреаля рассказал, что его положительный внесоревновательный тест на болденон, сданный в городе Кали 17 октября 2019 года, был вызван съеденным накануне мясом коровы, в рацион которой фермерами были включены стероиды. Правоту чемпиона Уимблдона и US Open в парном разряде в частичной форме подтверждало сравнительно малое содержание допинга в анализах.

Роберт сумел доказать, что болденон попал к нему в организм вместе с колумбийским говяжьим стейком. Спортсмен заявил, что действительно съел мясо со стероидом, которое приготовила его мать. По цепочке был выявлен завод, где производилась говядина, и его представители признались, что до сих пор используют болденон. В итоге Фара отделался выговором и продолжил играть без каких-либо жёстких санкций. В сентябре 2023 года Роберт провёл свой последний матч за национальную команду в Кубке Дэвиса и завершил карьеру.

Тара Мур (Великобритания) и Барбара Гатика (Чили)

В апреле 2022 года в Боготе в пробах Тары и Барбары также нашли анаболический стероид болденон (у Мур ещё и нандролон). Мур временно отстранили 27 мая 2022 года, Гатику – 17 июня того же года.

31-летняя уроженка Британского Гонконга тогда же незамедлительно отреагировала на то, что её апрельская допинг-проба оказалась положительной. Из-за данного факта Мур временно была отстранена от участия в соревнованиях.

Лишь 14 и 15 декабря 2023 года состоялось дистанционное слушание, после которого независимый трибунал постановил, что источником запрещённых веществ стало загрязнённое мясо, которое игроки ели за несколько дней до взятия проб. Обеим теннисисткам отменили временные отстранения за допинг, но Гатика по-прежнему дисквалифицирована до декабря 2025-го за договорной поединок.

Марин Чилич (Хорватия)

Марин Чилич был отстранён на девять месяцев из-за никетамида, который обнаружили в организме спортсмена на турнире в Мюнхене в 2013 году. Хорват заявил, что нарушил правила ненамеренно, приняв таблетку для повышения уровня глюкозы. Это скостило его срок до четырёх месяцев. Уже в октябре 2013 года хорват вновь вернулся на корт.

Мария Шарапова (Россия)

А вот среди жертв скандала с мельдонием оказалась легендарная российская теннисистка Мария Шарапова. Наша звёздная соотечественница стала одной из первых, кто попал под мельдониевый удар. В марте 2016 года она внезапно собрала пресс-конференцию, на которой во всеуслышание заявила, что попалась на допинге. В своё оправдание россиянка заявила, что ничего нарушать не собиралась и попала в беду из-за банальной невнимательности. Мария объяснила появление в организме мельдония ошибкой менеджера, который вовремя не прочитал письмо с новым списком запрещённых веществ. В результате ITF первоначально наложила на Шарапову двухлетний запрет. После расследования, проведённого СAS в октябре 2016 года, дисквалификация Шараповой была сокращена с двух лет до 15 месяцев после того, как было установлено, что у неё не было намерения мошенничать и не было существенной вины с её стороны.

Симона Халеп (Румыния)

В сентябре 2023 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации Симоны Халеп на четыре года. Румынке были предъявлены обвинения по двум отдельным эпизодам. Первый из них касался неблагоприятного результата допинг‑теста на запрещённое вещество роксадустат на Открытом чемпионате США – 2022. Второе обвинение было связано с отклонениями показателей в биологическом паспорте Симоны.

Халеп всё это время обвинения отрицала.

«ITIA по непонятной мне причине настойчиво стремится доказать мою вину, хотя я никогда даже не думала о приёме запрещённых веществ», – заявляла теннисистка.

После того как ITIA признало Халеп виновной в двух преднамеренных нарушениях антидопинговых правил, она подала апелляцию в CAS, чтобы добиться отмены этого решения. С самого первого дня Симона пыталась доказать, что не принимала эти вещества намеренно. 5 марта 2024 года CAS сократил срок заключения представительницы Румынии до девяти месяцев, которые она уже отбыла. Халеп была освобождена от немедленной дисквалификации и вернулась в тур на «тысячнике» в Майами.

Янник Синнер (Италия)

20 августа 2024 года ITIA сообщило, что первая ракетка мира Янник Синнер дважды попался на допинге. Тест, проведённый во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 10 марта этого года, выявил в организме итальянца клостебол – запрещённый в спорте анаболический стероид. Второй тест, проведённый во внесоревновательный период 18 марта, также показал положительный тест на метаболиты клостебола у чемпиона Australian Open.

15 августа расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) завершилось слушанием. На нём независимый трибунал постановил, что со стороны Синнера «не было никакой вины или халатности» в двух нарушениях Теннисной антидопинговой программы (TADP). Итальянец полностью сотрудничал со следствием и признал наличие запрещённого препарата в организме.

Расследование ITIA пришло к выводу, что физиотерапевт Синнера использовал безрецептурный крем, содержащий клостебол, для лечения пореза на своём пальце. Затем физиотерапевт проводил массажи и другие контактные процедуры с телом Янника с 5 по 13 марта. Согласно заявлению команды Синнера, «физиотерапевт лечил Янника, а его невнимательность в сочетании с различными открытыми ранами на теле теннисиста стали причиной попадания клостебола в организм».

В результате лидера рейтинга ATP лишили призовых денег ($ 325 000) и 400 очков, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе, но не дисквалифицировали, поскольку независимый трибунал постановил, что попадание допинга в организм спортсмена было непреднамеренным.