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Квалификация US Open — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Аслан Карацев, Юлия Авдеева

Карацев за час влетел во второй круг квалификации US Open. Там выступят и две россиянки
Александр Насонов
Карацев вышел во второй круг квалификации US Open
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Одна из наших девушек точно будет в финале отбора.

Во вторник, 20 августа, на US Open завершился первый круг квалификации. Первый день отбора, начавшегося в понедельник, 19 августа, сложился в целом неудачно для российских теннисисток. Свои матчи выиграли лишь Камилла Рахимова, победившая в дерби, и Мария Тимофеева. А вот пять других россиянок проиграли. О том, как проходили эти матчи, читайте в отдельном материале.

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Сегодня состоялись две встречи с участием наших соотечественников. В мужской сетке отбора свой матч провёл Аслан Карацев, единственный представитель России в квалификации. Карацев ныне занимает 99-е место в рейтинге ATP, а в отборе у него был третий номер посева. Соперником Аслана был француз Энзо Куако, располагающийся в конце второй сотни.

Определённые проблемы у Карацева возникли разве что в начале матча. В третьем гейме россиянин позволил сопернику сделать брейк, но тут же восстановил равенство — 2:2. После этого он уже не давал шансов оппоненту, в восьмом гейме ещё раз взял чужую подачу, а в девятом под ноль подал на сет — 6:3 за 33 минуты.

Во второй партии Аслан был ещё более убедителен. Он проиграл лишь один гейм, первый, в котором пребывал на приёме. После этого Карацев навесил оппоненту скрытую «баранку», причём у оппонента даже геймболов не было, не то что брейк-пойнтов, — 6:3, 6:1 всего за 58 минут.

Во втором круге квалификации US Open Аслан Карацев сыграет с австралийцем Марком Полмансом, 202-м номером рейтинга ATP.

US Open — квалификация (м). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 21:20 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Энзо Куако
197
Франция
Энзо Куако
Э. Куако

А в женской сетке 198-я ракетка мира Юлия Авдеева сражалась с опытной испанкой Нурией Парризас-Диас, 99-м номером рейтинга WTA. В первом сете теннисистки без брейков добрались до 6:6, да и брейк-пойнтов у них было немного, всего три на двоих. На тай-брейке Авдеева уступала 1:5, затем неожиданно взяла пять очков подряд, но упустила сетбол на приёме. А вот Парризас-Диас в аналогичной ситуации не сплоховала — 7:6 (8:6) за 1 час 2 минуты. Решающими в этой партии стали неудачные действия россиянки на второй подаче: всего шесть выигранных очков из 17 (35%).

Во втором сете у Авдеевой пропала первая подача (всего 46% попадания), однако в обменах Юлия переигрывала соперницу. В первых трёх своих геймах она проиграла всего два очка, а в седьмом гейме, подавая при 4:2 в свою пользу, отыграла два брейк-пойнта. И после этого приняла на партию — 6:2 за 40 минут.

В решающем сете Авдеева сразу же отдала подачу. После 0:2 россиянка прибавила, отыграла брейк, а могла и выйти вперёд, но в шестом гейме не использовала брейк-пойнт. После 3:3 теннисистки обменялись брейками — 4:4. Увы, девятый гейм Юлия проиграла с 40-0 на своей подаче, после чего Парризас-Диас со второго матчбола подала на матч — 7:6 (8:6), 2:6, 6:4 за 2 часа 45 минут.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 23:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
99
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		2 6
6 6 		6 4
         
Юлия Авдеева
198
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Таким образом, борьбу за право попасть в основную сетку через отбор, помимо Карацева, продолжают две россиянки, а именно Рахимова и Тимофеева. Они сыграют друг с другом, то есть в финале женской квалификации US Open будет одна представительница России.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2024, среда. 18:00 МСК
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
161
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Соревнования в основной сетке Открытого чемпионата США начнутся 26 августа. Турнир завершится 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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