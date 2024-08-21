US Open — самый крутой «Шлем». Здесь платят рекордные деньги и делают лучшее шоу в мире

C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке состоится US Open. Это заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне, но далеко не последний мэйджор по исторической значимости и размаху.

На US Open нет строгих традиций, как на Уимблдоне. Однако всё-таки некоторые отличительные особенности у турнира имеются. Рассказываем о самых интересных фактах об Открытом чемпионате США.

История US Open

US Open впервые провели в августе 1881 года на территории казино города Ньюпорт (штат Род-Айленд). Это второй древнейший турнир «Большого шлема» после Уимблдона (1877). «Ролан Гаррос» (1891) и Australian Open (1905) появились в календаре позже.

На дебютном US Open играли только мужчины в одиночном и парном разрядах. Первым чемпионом стал американец Ричард Сирс, обыгравший в финале британца Уильяма Глина (6:0, 6:3, 6:2). В парах титул достался также представителям США Кларенсу Кларку и Фредерику Уинслоу Тейлору. С 1887-го добавился женский одиночный разряд, первый титул взяла американка Эллен Ханселл. Через два года стали играть пары и у девушек, а в 1892-м в программу соревнований включили микст.

Ричард Сирс – первый чемпион US Open Фото: Stock Montage/Getty Images

Сирс взял первые семь розыгрышей турнира в мужском одиночном разряде. Он делит рекорд по количеству побед на этом ТБШ с соотечественниками Уильямом Ларнедом и Биллом Тилденом. В Открытую эру наибольшее количество титулов на US Open брали американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас и швейцарец Роджер Федерер (по 5). У женщин больше всего побед в активе американки Моллы Маллори (8), а в Открытую эру доминировала Серена Уильямс (6).

Интересно, что с 1884 по 1911 год на турнире использовалась «система вызова», по которой действующий чемпион автоматически квалифицировался в финал следующего года и играл с победителем плей-офф среди остальных участников. У женщин подобный формат существовал в период с 1888 по 1918 год.

В 1915 году US Open перенесли из Ньюпорта в Нью-Йорк, а именно в Форест-Хиллс — район в центральной части боро Куинс. Это объяснялось тем, что в крупном мегаполисе было больше необходимой инфраструктуры для игры в теннис, также это давало возможность значительно увеличить посещаемость соревнований.

С 1921 по 1923 год турнир ненадолго переехал в Филадельфию, поскольку в нью-йоркском теннисном клубе Вест Сайд в это время проходило строительство стадиона «Форест-Хиллс» вместимостью 14 000 мест. Работы завершились в 1924-м. Хотя в женском разряде и в парах до начала Открытой эры в 1968 году матчи тоже часто проводились за пределами Нью-Йорка.

US Open долгое время игрался на травяном покрытии (1881-1974). Затем были три года экспериментов с грунтом (1975-1977), после в Нью-Йорке теннисисты всегда выступали на акриловом харде. Американец Джимми Коннорс успел отметиться уникальным достижением – стал единственным игроком, который взял US Open на всех покрытиях. Его соотечественница Крис Эверт брала титулы Открытого чемпионата США на грунте и харде. В момент многих триумфов на кортах Нью-Йорка Коннорс и Эверт были парой и даже объявили о помолвке, но в 1975-м расстались незадолго до запланированной свадьбы.

Крис Эверт и Джимми Коннорс в 1974 году Фото: Tony Weaver/Getty Images

В 1978 году US Open переехал из теннисного клуба Вест Сайд в более крупный и новый Национальный теннисный центр (с 2006 года носит имя легендарной Билли Джин Кинг) во Флашинг-Медоуз, который располагается в том же Квинсе примерно в 4,8 км к северу. Как упоминалось выше, покрытие турнира с тех пор стало хардовым и является таковым по сей день.

US Open проводился в разных городах, но его отличительная особенность – беспрерывность с первого года существования. Даже две мировые войны не стали причиной для паузы, в отличие от других турниров «Большого шлема».

Центральный корт US Open – самый большой теннисный стадион в мире

Центральный корт US Open назван именем Артура Эша — первого темнокожего чемпиона турниров «Большого шлема», который активно боролся против расизма в спорте. Стадион построили в 1997 году за $ 254 млн – сумма по сей день остаётся рекордной для теннисных арен. В 2016-м над кортом возвели крышу для защиты от дождей, это стоило ещё $ 150 млн.

Центральный корт US Open имени Артура Эша Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Стадион Артура Эша рассчитан на 24 тысячи мест и превосходит по вместимости центральные корты других турниров «Большого шлема» примерно на 10 тысяч. Огромные размеры арены не мешают удобному просмотру матчей. Конструкция продумана так, что даже с самых верхних ярусов трибун можно нормально рассмотреть мяч и все действия теннисистов.

Всего Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг включает 22 корта. Стадион имени Луи Армстронга является вторым по значимости и вмещает 14 тысяч человек. Номинально третья арена Grandstand рассчитана на 8125 зрителей.

На US Open впервые в истории спорта ввели равные призовые для мужчин и женщин

В 2023 году US Open отмечал важную дату. Прошло ровно 50 лет с момента проведения турнира, на котором впервые в истории тенниса (и спорта в целом) были выплачены равные призовые мужчинам и женщинам. Подобное стало возможным благодаря активной позиции легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг, бравшей титул в Нью-Йорке четыре раза за карьеру.

Билли Джин Кинг (крайняя справа) отстаивала права женщин и добилась равных призовых в теннисе на US Open – 1973 Фото: Evening Standard/Getty Images

В 1973 году первая ракетка мира Кинг защищала на US Open чемпионское звание. Она давно указывала на неравенство в теннисе и пригрозила организаторам бойкотом, если те не сделают одинаковые призовые для мужчин и женщин. Годом ранее ей за титул досталось $ 10 тыс., в то время как румын Илие Настасе получил $ 25 тыс. Фигура Кинг была значимой в США, поэтому её запрос удовлетворили. Чемпионы US Open – 1973 Джон Ньюкомб и Маргарет Корт заработали по $ 25 тыс.

Другие «Шлемы» к подобному нововведению пришли значительно позже На Australian Open финансовое равноправие наступило лишь в 2001 году, на «Ролан Гаррос» — в 2006-м, а на Уимблдоне — в 2007-м.

US Open – самый успешный «Шлем» с коммерческой точки зрения

В США умеют делать деньги на спорте. Крупные спортивные лиги НБА, НФЛ, МЛБ, НХЛ являются ярким тому доказательством. Теннисные турниры американцы тоже проводят с коммерческим успехом.

US Open уже несколько десятилетий подряд является лидером среди ТБШ по доходам от спонсоров. Самый крупный контракт с JP Morgan приносит турниру ежегодно чуть более $ 20 млн, а есть и множество других более мелких партнёров. По доходам от продажи прав на телетрансляции US Open тоже с отрывом первый. Ассоциация тенниса США (USTA) – организатор турнира – заключила очень выгодную сделку с ESPN, который платит в казну турнира $ 70 млн ежегодно.11-летний контракт на общую сумму в $ 770 млн истечёт 2025 году и наверняка будет продлён в сторону увеличения выплат.

Ежегодно US Open посещает под миллион зрителей (в прошлом году 957 тысяч). Цены на билеты варьируются от десятков до тысяч долларов в зависимости от корта и стадии турнира. Но средняя прогнозируемая стоимость одного билета в этом году составляет $ 365, а общая выручка от их продажи за две недели турнира – как минимум $ 350 млн. Это не говоря уже о второстепенных доходах вроде различных развлекательных комплексов и огромного количества заведений питания на территории Национального теннисного центра.

Организаторы делают лучшее теннисное шоу в мире и раскручивают турнир за неделю до его официального старта. Звёздные игроки радуют зрителей участием в выставочных матчах. Например, в этом году защищающий титул Новак Джокович, победитель Australian Open Янник Синнер и чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова поучаствуют в развлекательной игре в пиклбол. Мероприятие организует производитель ракеток и спортивной формы HEAD. Вместе с теннисистами участие примет профессиональный игрок в пиклбол Келли Смит.

Кроме того, проводятся различные светские мероприятия или выставочные матчи с участием знаменитостей, которые не принадлежат к сфере спорта. Конечно, известные персоны регулярно заглядывают на трибуны US Open по ходу турнира. Вероятно, даже чаще, чем на Уимблдоне или где-либо ещё. Просто в США живёт очень много звёзд, и они любят теннис. Например, актёр Мэттью Макконахи на прошлогоднем финале сидел в ложе Новака Джоковича и праздновал вместе с ним завоевание титула.

Новак Джокович и Мэттью Макконахи после финала US Open – 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Неудивительно, что US Open платит игрокам самые большие деньги среди всех «Шлемов». В этом году призовой фонд составит $ 75 млн – на $ 10 млн выше прошлогоднего показателя. Уимблдон ($ 65 млн), «Ролан Гаррос» ($ 60 млн) и Australian Open ($ 52,5 млн) в этом году тоже щедро вознаграждали игроков и постоянно увеличивают призовые, но всё-таки постоянно отстают от US Open.

US Open – символ инноваций в теннисе

US Open фактически с момента основания внедрял смелые и в какой-то степени революционные нововведения. Например, там ещё в 1880-х и начале 1890-х играли женские пары и микст, в то время как остальные «Шлемы» пришли к подобному только через 20-30 лет. Аналогичная ситуация наблюдалась и с вышеупомянутым равенством призовых для представителей всех полов. В 1970 году здесь впервые был сыгран тай-брейк, который в течение трёх последующих лет внедрили и на остальных турнирах «Большого шлема».

В 1975 году на US Open впервые в истории тенниса были сыграны матчи в вечернее время при искусственном освещении. Их стали называть ночными сессиями. Они до сих пор являются фирменной особенностью турнира в США, в отличие от крайне консервативного Уимблдона, где освещены всего два корта и до сих пор действует так называемый комендантский час.

В 2001 году впервые в истории ТБШ финал в женском одиночном разряде был назначен в телевизионный прайм-тайм. Этот ход сполна оправдал себя. Американка Винус Уильямс со счётом 6:2 6:4 победила свою сестру Серену. Встречу посмотрели 22,7 млн телезрителей. Этот результат по-прежнему является рекордным для женских финалов турниров «Большого шлема» в истории.

US Open первым среди «Шлемов» опробовал систему Hawk Eye Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё одна чрезвычайно важная инновация имела место на US Open – 2006. Тогда в теннисе на ТБШ впервые протестировали систему замедленного видеоповтора Hawk Eye, которая позволяет точно определить, попал мяч в корт или нет. Сейчас она используется практически на всех крупных турнирах ATP и WTA.

В целом Hawk Eye помогает делать игру более честной и справедливой, хотя случаются и сбои. Например, на недавнем турнире в Цинциннати, когда от ошибки машины пострадал американец Тейлор Фритц.