Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Квалификация US Open — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Аслан Карацев, Камилла Рахимова

Карацев и Рахимова разгромно победили и вышли в финалы квалификации US Open
Александр Насонов
Квалификация US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии
Камилла выиграла дерби. А Аслан, также оформивший «баранку», тоже отдал лишь три гейма сопернику.

В среду, 21 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке прошли матчи второго круга квалификации в мужском и в женском одиночных разрядах. В мужской сетке в первом раунде был лишь один россиянин, а именно Аслан Карацев. Он успешно преодолел первый барьер на пути к основе турнира. А вот в женской сетке из девяти россиянок, заявившихся в отбор, ко второму раунду осталось лишь две. О том, как проходили встречи первого круга, читайте в отдельных материалах.

Материалы по теме
Две россиянки вышли во второй круг квалификации US Open: Рахимова выиграла дерби Две россиянки вышли во второй круг квалификации US Open: Рахимова выиграла дерби
Карацев за час влетел во второй круг квалификации US Open. Там выступят и две россиянки Карацев за час влетел во второй круг квалификации US Open. Там выступят и две россиянки

Карацев, занимающий высокое для квалификации 99-е место в рейтинге ATP, получил третий номер посева и во втором круге играл с австралийцем Марком Полмансом, не входящим в топ-200 мировой классификации. Россиянин считался фаворитом встречи — и подтвердил свой статус.

В первом сете Карацев учинил сопернику настоящий разгром, повесив ему «баранку». На подаче россиянин проиграл только одно очко за три гейма. На приёме Аслан также действовал убедительно, тем более что и соперник помогал. В первой партии Полманс допустил пять двойных ошибок, три из которых — во втором гейме. У австралийца был лишь один геймбол, но и тот он не реализовал. Сет, выигранный Карацевым 6:0, занял всего-навсего 22 минуты.

Вторую партию Полманс провёл не намного успешнее. Карацев быстро повёл 3:0 с брейком и спокойно держал отрыв. Аслан упустил двойной брейк-пойнт при 4:1, однако это не помешало ему оформить победу. В девятом гейме он подал на матч — 6:0, 6:3 за 58 минут.

В финале квалификации US Open Карацев сыграет либо с хорватом Борной Гойо, либо с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

US Open — квалификация (м). 2-й круг
21 августа 2024, среда. 23:00 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Марк Полманс
202
Австралия
Марк Полманс
М. Полманс

А у женщин Камилла Рахимова и Мария Тимофеева, которые в рейтинге WTA идут 104-й и 161-й соответственно, сразились в дерби. Причём для Рахимовой оно стало вторым подряд. Камилла получила в квалификации первый номер посева — иными словами, ей не хватило всего одного снятия в основной сетке, чтобы попасть на турнир без отбора. В первом круге Рахимова в другом чисто российском противостоянии уверенно прошла Оксану Селехметьеву. Сегодняшнее дерби тоже закончилось в её пользу.

Рахимова владела преимуществом и заслуженно победила — Тимофеева слишком много ошибалась. В первом сете Камилле хватило единственного брейк-пойнта, реализованного в шестом гейме. У Рахимовой почти не было проблем на своей подаче, вот разве что в третьем гейме пришлось отыгрываться с 0:30. В девятом гейме она уверенно подала на партию — 6:3 за 35 минут.

Во втором сете Камилла повесила «баранку» сопернице. И если первые три гейма Тимофеева отдала почти без борьбы, то вот потом упиралась до последнего. Но не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх, в том числе двойной в гейме, оказавшемся последним. И Рахимова со второго матчбола закончила встречу — 6:3, 6:0 за 1 час 14 минут.

В финале отбора Рахимова сыграет с Присциллой Хон из Австралии, занимающей 205-ю строчку в мировом рейтинге.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2024, среда. 18:05 МСК
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Мария Тимофеева
161
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Жеребьёвка одиночных основных сеток US Open состоится в четверг, 22 августа. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android