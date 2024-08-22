Карацев и Рахимова разгромно победили и вышли в финалы квалификации US Open

Камилла выиграла дерби. А Аслан, также оформивший «баранку», тоже отдал лишь три гейма сопернику.

В среду, 21 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке прошли матчи второго круга квалификации в мужском и в женском одиночных разрядах. В мужской сетке в первом раунде был лишь один россиянин, а именно Аслан Карацев. Он успешно преодолел первый барьер на пути к основе турнира. А вот в женской сетке из девяти россиянок, заявившихся в отбор, ко второму раунду осталось лишь две. О том, как проходили встречи первого круга, читайте в отдельных материалах.

Карацев, занимающий высокое для квалификации 99-е место в рейтинге ATP, получил третий номер посева и во втором круге играл с австралийцем Марком Полмансом, не входящим в топ-200 мировой классификации. Россиянин считался фаворитом встречи — и подтвердил свой статус.

В первом сете Карацев учинил сопернику настоящий разгром, повесив ему «баранку». На подаче россиянин проиграл только одно очко за три гейма. На приёме Аслан также действовал убедительно, тем более что и соперник помогал. В первой партии Полманс допустил пять двойных ошибок, три из которых — во втором гейме. У австралийца был лишь один геймбол, но и тот он не реализовал. Сет, выигранный Карацевым 6:0, занял всего-навсего 22 минуты.

Вторую партию Полманс провёл не намного успешнее. Карацев быстро повёл 3:0 с брейком и спокойно держал отрыв. Аслан упустил двойной брейк-пойнт при 4:1, однако это не помешало ему оформить победу. В девятом гейме он подал на матч — 6:0, 6:3 за 58 минут.

В финале квалификации US Open Карацев сыграет либо с хорватом Борной Гойо, либо с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

А у женщин Камилла Рахимова и Мария Тимофеева, которые в рейтинге WTA идут 104-й и 161-й соответственно, сразились в дерби. Причём для Рахимовой оно стало вторым подряд. Камилла получила в квалификации первый номер посева — иными словами, ей не хватило всего одного снятия в основной сетке, чтобы попасть на турнир без отбора. В первом круге Рахимова в другом чисто российском противостоянии уверенно прошла Оксану Селехметьеву. Сегодняшнее дерби тоже закончилось в её пользу.

Рахимова владела преимуществом и заслуженно победила — Тимофеева слишком много ошибалась. В первом сете Камилле хватило единственного брейк-пойнта, реализованного в шестом гейме. У Рахимовой почти не было проблем на своей подаче, вот разве что в третьем гейме пришлось отыгрываться с 0:30. В девятом гейме она уверенно подала на партию — 6:3 за 35 минут.

Во втором сете Камилла повесила «баранку» сопернице. И если первые три гейма Тимофеева отдала почти без борьбы, то вот потом упиралась до последнего. Но не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх, в том числе двойной в гейме, оказавшемся последним. И Рахимова со второго матчбола закончила встречу — 6:3, 6:0 за 1 час 14 минут.

В финале отбора Рахимова сыграет с Присциллой Хон из Австралии, занимающей 205-ю строчку в мировом рейтинге.

Жеребьёвка одиночных основных сеток US Open состоится в четверг, 22 августа. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».