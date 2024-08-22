Сафиуллин проиграл 120-й ракетке мира в Уинстон-Сейлеме. Роман упустил два матчбола

А другие россияне — Анастасия Потапова, Павел Котов и Екатерина Александрова — на турнирах в США и Мексике одержали победы.

В ночь на четверг, 22 августа, на турнирах в США и Мексике завершились встречи с участием российских теннисистов. В Кливленде сыграла Анастасия Потапова, в Уинстон-Сейлеме поборолись Павел Котов и Роман Сафиуллин, а в Монтеррее за победу сразилась Екатерина Александрова.

За выход в четвертьфинал Кливленда поборолась Анастасия Потапова (43). Ей в соперники попалась Клара Таусон (65). В этом противостоянии до поединка в США лидировала представительница Дании (1-0). Единственную встречу Анастасия и Клара провели на US Open в прошлом году (6:7, 6:3, 3:6).

Матч Потаповой и Таусон в Кливленде хоть и завершился оперативно – всего за 1 час 8 минут – но игра в нём была не самой ровной. В стартовой партии россиянка трижды сделала брейк, в этом ей каждый раз помогала игра глубоко под заднюю линию, которую датская теннисистка не выдерживала. Один брейк Таусон смогла отыграть в этом сете, но на большее сил и точности не хватило. Первая партия осталась за Потаповой (6:2).

Анастасия Потапова Фото: Scott Taetsch / Stringer

Второй сет россиянка начала неудачно: с двойной ошибки и пары мячей, отправленных в аут. Анастасия сама отдала свою подачу сопернице и сама же её следом отыграла. После этого эпизода Потапова не стала больше терять концентрацию и с середины до конца партии забрала четыре гейма подряд. Матч со счётом 6:2, 6:2 остался за россиянкой. По статистике Анастасия заметно превзошла свою оппонентку: она набрала 14 виннеров и 13 невынужденных, у Таусон – лишь восемь активно выигранных мячей и 26 неточностей.

В последние несколько месяцев, начиная с июньского полуфинала в Бирмингеме, Потапова переживает серию неудач: на четырёх турнирах подряд ей не удавалось преодолеть первый круг. Однако теперь, на соревнованиях серии WTA-250 в Кливленде, она добралась до четвертьфинала, где сыграет с Аной Богдан.

В Уинстон-Сейлеме этой ночью сыграли двое россиян. Первым выступил Павел Котов (63). Он в третьем круге и впервые в карьере встретился с американцем Захари Свайдой (107).

Этот матч получился трёхсетовым. Первая партия началась с обмена брейками теннисистов, затем выравнялась и, казалось, идёт к тай-брейку, но что-то у Котова пошло не так в восьмом гейме при счёте 3:4. Он вёл 30:15, затем сам в трёх розыгрышах подряд поторопился, отправил мячи в сетку и после проигранной мини-партии бросил ракетку. А Свайда без особых проблем после этого забрал сет (6:3).

Во второй партии теннисисты тоже долго брали свои подачи – они сегодня хорошо шли и у россиянина, и у американца. Всё решил шестой гейм, в котором Котов сделал брейк. В этом ему помогли хороший приём и невынужденные ошибки соперника.

В решающем сете Котов тянуть не стал и, будучи уверенным в своей подаче, на старте партии сделал брейк. Для этого на решающем очке ему пришлось вытащить подачу соперника по линии, тут же добежать до хафкорта за резаным и вынудить оппонента ошибиться. С этим преимуществом Котов прошёл через весь третий сет и забрал встречу за 2 часа 8 минут с итоговым счётом 3:6, 6:3, 6:4.

В прошлый раз Котов добирался до четвертьфинала в мае на турнире АТР-250 в Лионе, где уступил Александру Бублику (7:6, 6:7, 3:6). Теперь на той же стадии, но уже в Уинстон-Сейлеме россиянин сыграет с Лоренцо Сонего.

Параллельно за выход в четвертьфинал сыграл Роман Сафиуллин (59). Его оппонентом стал американец Кристофер Юбэнкс (120). Теннисисты встретились впервые.

Почти весь первый сет игроки провели ровно: каждый брал свою подачу и старался нагружать слабую сторону соперника. Сафиуллин, например, чаще играл Юбэнксу под одноручный бэкхенд, с которого нередко мячи улетали в аут. Кристофер же регулярно гонял Романа из угла в угол, вынуждая того ошибиться. Такая тактика сработала у американца в восьмом гейме, в котором он смог сделать брейк и следом забрать сет со счётом 6:3.

Во второй партии Юбэнкс расклеился и на старте отдал пять геймов подряд. Не удавалось американцу ни бегать за мячами, ни стабильно подавать, ни переходить в атаку. Сафиуллину оставалось держать мяч, разводить Кристофера по углам и поджидать его ошибки. В таком темпе Роман забрал второй сет (6:1).

Решающая партия выдалась более горячей, чем два предыдущих сета, вместе взятых. Ни одной своей подачи теннисисты не отдали по ходу партии и за победу поспорили на тай-брейке. Со счётом 5:3 вёл Сафиуллин, был совсем близок к победе, заработал два матчбола, но не смог принять в корт пару подач Юбэнкса. После этого россиянин своими же ошибками в сетку отдал встречу. Кристофер забрал тай-брейк со счётом 10:8 и завершил матч за 2 часа 6 минут.

В четвертьфинале Юбэнкс сразится с Алексом Михельсеном. Сафиуллин, несмотря на поражение, в лайв-рейтинге ATP поднимется на три позиции и отправится готовиться к US Open.

Подготовку перед заключительным «Большим шлемом» в году также продолжили Эрика Андреева и Екатерина Александрова. Эрика одержала мощную победу над 11-й ракеткой мира Даниэль Коллинз ещё днём ранее. Андреева-старшая оказалась сильнее американки в трёх сетах (1:6, 6:3, 6:3), получила день отдыха и вышла в четвертьфинал на Лулу Сун.

Александрова же (30) свою путёвку в стадию 1/4 финала постаралась заполучить этой ночью. Россиянка во втором круге поспорила с хозяйкой кортов Ренатой Сарасуа (97). Девушки сыграли друг с другом впервые.

Завершить этот длинный для россиян игровой день Александрова решила лёгкой победой. Свои подачи в матче с Сарасуа россиянка держала отменно: за весь матч она набрала 17 эйсов, отличилась одной двойной и лишь однажды подпустила соперницу к брейк-пойнту, не дав его реализовать.

В обоих сетах Александрова действовала агрессивно, стараясь как можно скорее завершить розыгрыши в свою пользу. Активными действиями за встречу россиянка записала на свой счёт 29 виннеров, но и невынужденных ошибок она допустила аж 28 штук. Как бы то ни было, атакующая игра пошла на пользу Екатерине. Она же помогла теннисистке, пускай и неидеально действующей в розыгрышах, забирать подачи соперницы.

Александрова за 1 час 19 минут одержала победу со счётом 6:3, 6:4. В четвертьфинале она сыграет с Юань Юэ.

Турниры в Кливленде, Уинстоне-Сейлеме и Монтеррее продлятся до субботы, 24 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».