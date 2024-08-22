Жеребьёвка US Open — 2024! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

В понедельник, 26 августа, в Нью-Йорке стартует 144-й по счёту US Open. А за четыре дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева соответственно, возглавили свои половины сеток. Карлос Алькарас (3) и Александр Зверев (4) попадут в одну из двух половин. В чьих четвертях окажутся Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6)? У женщин сетку возглавили Ига Свёнтек и Арина Соболенко. В числе сеяных значатся семь россиянок – Дарья Касаткина, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.
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Тем временем, на US Open вышли на финишную прямую квалификационные турниры. До финала добрались и два россиянин — Аслан Карацев и Камилла Рахимова. Сегодня они проведут свои решающие матчи за право попасть в основную сетку турнира.
Россиянки — участницы US Open
У женщин в заявке значится 11 россиянок, причём 7 из них — сеяные:
1. Дарья Касаткина (12)
2. Анна Калинская (15)
3. Людмила Самсонова (16)
4. Диана Шнайдер (18)
5. Мирра Андреева (21)
6. Анастасия Павлюченкова (25)
7. Екатерина Александрова (28)
8. Вероника Кудерметова
9. Анастасия Потапова
10. Анна Блинкова
11. Эрика Андреева
Россияне — участники US Open
В мужской сетке заявлено 5 россиян, причём трое из них являются сеяными:
1. Даниил Медведев (5-й номер посева)
2. Андрей Рублёв (6)
3. Карен Хачанов (23)
4. Павел Котов
5. Роман Сафиуллин
C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке состоится US Open. Это заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне, но далеко не последний мэйджор по исторической значимости и размаху.
Совсем скоро, уже сегодня, в четверг, 22 августа, пройдёт жеребьёвка US Open. Её начало в 19 часов по московскому времени. Будем следить!