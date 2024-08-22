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Жеребьёвка US Open 2024, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Соболенко, Джокович, Синнер, Мирра

Жеребьёвка US Open — 2024! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка US Open — 2024! LIVE
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В четверг определяются сетки последнего в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

В понедельник, 26 августа, в Нью-Йорке стартует 144-й по счёту US Open. А за четыре дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева соответственно, возглавили свои половины сеток. Карлос Алькарас (3) и Александр Зверев (4) попадут в одну из двух половин. В чьих четвертях окажутся Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6)? У женщин сетку возглавили Ига Свёнтек и Арина Соболенко. В числе сеяных значатся семь россиянок – Дарья Касаткина, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

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Россиянки — участницы US Open Россияне — участники US Open
Live Даниил Сальников

Тем временем, на US Open вышли на финишную прямую квалификационные турниры. До финала добрались и два россиянин — Аслан Карацев и Камилла Рахимова. Сегодня они проведут свои решающие матчи за право попасть в основную сетку турнира.

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12:37 Даниил Сальников

Россиянки — участницы US Open

У женщин в заявке значится 11 россиянок, причём 7 из них — сеяные:

Все россиянки — участницы US Open — 2024 (11):
1. Дарья Касаткина (12)
2. Анна Калинская (15)
3. Людмила Самсонова (16)
4. Диана Шнайдер (18)
5. Мирра Андреева (21)
6. Анастасия Павлюченкова (25)
7. Екатерина Александрова (28)
8. Вероника Кудерметова
9. Анастасия Потапова
10. Анна Блинкова
11. Эрика Андреева
12:31 Даниил Сальников

Россияне — участники US Open

В мужской сетке заявлено 5 россиян, причём трое из них являются сеяными:

Все россияне-участники US Open — 2024. Мужчины (5):
1. Даниил Медведев (5-й номер посева)
2. Андрей Рублёв (6)
3. Карен Хачанов (23)
4. Павел Котов
5. Роман Сафиуллин
12:19 Даниил Сальников

C 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке состоится US Open. Это заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне, но далеко не последний мэйджор по исторической значимости и размаху.

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12:04 Даниил Сальников

Совсем скоро, уже сегодня, в четверг, 22 августа, пройдёт жеребьёвка US Open. Её начало в 19 часов по московскому времени. Будем следить!

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