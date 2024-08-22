В четверг определяются сетки последнего в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

Жеребьёвка US Open — 2024! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

В понедельник, 26 августа, в Нью-Йорке стартует 144-й по счёту US Open. А за четыре дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева соответственно, возглавили свои половины сеток. Карлос Алькарас (3) и Александр Зверев (4) попадут в одну из двух половин. В чьих четвертях окажутся Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6)? У женщин сетку возглавили Ига Свёнтек и Арина Соболенко. В числе сеяных значатся семь россиянок – Дарья Касаткина, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

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