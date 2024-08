Для суперзвёзд годами подстраивали жеребьёвку? Грандиозный скандал перед US Open — 2011

US Open – самый прогрессивный и технологичный турнир «Большого шлема». В некотором смысле его можно назвать полной противоположностью Уимблдона. Но у американского мэйджора есть и противоречивые составляющие, которые выглядят архаичными и излишне консервативными. Яркий пример – процедура жеребьёвки.

Сетка US Open определяется не на открытой церемонии, а объявляется уже готовой. Весь процесс её формирования происходит за закрытыми дверями, что породило множество подозрений в возможных махинациях. Особенно громкий скандал разразился в 2011 году, когда журналисты ESPN провели исследование и заметили статистическую аномалию, согласно которой топ-игрокам посева US Open предположительно «подсовывали» слабых соперников в стартовом матче.

Перед стартом US Open – 2011 ESPN опубликовал материал, вызвавший большой резонанс в теннисном сообществе. Обозреватели издания взяли сетки 41 последнего ТБШ (по 10 Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также 11 Уимблдонов) и оценили уровень соперников по стартовому кругу для первых и вторых сеяных игроков. Средний рейтинг для всех «Шлемов» составил 80,5, но US Open заметно отклонялся от других мэйджоров. На старте турнира в Нью-Йорке соперниками первых и вторых ракеток мира в течение 10 лет становились игроки со средним рейтингом 98,5 у женщин и 97,2 у мужчин.

В 2011 году разгорелся скандал из-за жеребьёвки US Open Фото: Jared Wickerham/Getty Images

Бывший председатель спортивного подразделения Американской ассоциации статистики Эндрю Свифт подтвердил, что выборка обработанных данных достаточна для того, чтобы утверждать, что сетки US Open формируются не случайным образом. Он привёл наиболее яркий пример аномалии.

Теннисист из США Сковилл Дженкинс имел самый низкий рейтинг среди всех участников US Open — 2004, но в первом круге попал на второго сеяного Энди Роддика. В сезоне-2007 Дженкинс стал четвёртым худшим среди участников, в стартовом матче ему довелось сыграть с первой ракеткой мира Роджером Федерером.

С точки зрения чистой математики при случайной сетке вероятность попадания Дженкинса на игрока топ-2 составляла чуть более 2%, а шанс на реализацию подобного сценария дважды – менее 1%.

Американка Коко Вандевей на старте карьеры оказалась в похожей ситуации, но один раз. На US Open – 2008 16-летняя Вандевей получила уайлд-кард, занимая 518-е место в рейтинге WTA. Она была третьей худшей теннисисткой в сетке и в первом круге попала на вторую ракетку мира Елену Янкович.

Ещё один очень «подозрительный» случай был зафиксирован на US Open – 2009. 18-летний американец Девин Бриттон не выиграл ни одного матча на уровне ATP, но получил уайлд-кард от организаторов и оказался худшим теннисистом в сетке. В первом круге он попал на лидера мирового рейтинга Роджера Федерера.

Дженкинс, Вандевей и Бриттон ожидаемо без шансов уступали более именитым оппонентам, но для некоторых из них встреча с суперзвёздами тенниса на Центральном корте при полных трибунах в ночную сессию стала событием всей жизни. Исключением стала разве что Вандевей, которая входила в топ-10 рейтинга WTA и дважды добиралась до полуфиналов ТБШ, а также сама иногда была в топ-2 посева на более мелких соревнованиях.

16-летняя Коко Вандевей на US Open – 2008 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Случаи Дженкинса, Вандевей и Бриттона стали самыми резонансными, но были и другие примеры, когда лучшим теннисистам в первом круге из всех 128 участников турнира с завидным постоянством выпадали если не самые худшие по рейтингу, то как минимум не входящие в сотню сильнейших. ESPN пытался взять комментарий у Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Елены Янкович, Серены Уильямс, Каролины Возняцки и Ким Клейстерс по поводу подобных ситуаций, но те отказались общаться.

Конечно, аномалии случаются в спорте и вообще в любой сфере жизни, но на жеребьёвках US Open они выглядели уж очень подозрительно.

«Показатели US Open странные сами по себе. А ещё они странные по сравнению с другими «Шлемами». Получается двойная странность. Что-то там нечисто», — заявил Свифт.

Журналисты Bleacher Report провели своё исследование и предположили, что создатель компьютерной программы по проведению жеребьёвки сделал алгоритм, при котором самые нерейтинговые игроки «тянутся» к лидерам посева больше, чем к середнякам. Но всё это осталось на уровне теорий. Программное обеспечение для жеребьёвки US Open предоставляет компания Information & Display Systems. Она же снабжает аналогичным продуктом Australian Open, где никаких отклонений от нормы не наблюдалось. Там исключили, какие-то особенности и сбои программы именно для ТБШ в Нью-Йорке.

Руководители US Open тоже отвергали все обвинения в том, что жеребьёвка турнира может быть подстроена.

«Какая US Open от этого выгода? Не вижу никакой. Турниру нет никакого интереса идти на такой риск. Вообще никакого. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, мы поговорим об этом снова, после того как я проконсультируюсь с кем-то, кто сможет дать мне немного лучший анализ того, как подобное могло произойти. Но аномалии тоже случаются, и всё указывает на то, что мы имеем дело именно с таким случаем», — утверждал главный судья турнира и один из директоров Ассоциации тенниса США (USTA) Брайан Ирли.

«Если бы мы провели 10 000 US Open, то, вероятно, увидели бы статистическую среднюю норму, но вы взяли только турниры за последние 10 лет. Я не знаю, что ещё можно сказать. У нас нет никаких планов по проведению расследований после этого материала. В системе жеребьёвки тоже ничего меняться не будет», — сказал управляющий директор US Open по коммуникациям Крис Видмайер.

Рафаэль Надаль и Брайан Ирли на церемонии жеребьёвки US Open – 2011 Фото: Jared Wickerham/Getty Images

На самом деле, выгоды от «подставной» жеребьёвки для топ-2 игроков в первом круге действительно не так уж много. Теоретически организаторы могли захотеть минимизировать любые риски вылета популярных у зрителей звёзд тенниса в самом начале турнира. Но игроки вроде Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Серены Уильямс на пике были способны без проблем пройти любого игрока за пределами топ-32 посева. Возможно, на некоторых соперников пришлось бы потратить чуть больше сил и три-четыре сета вместо стандартных двух-трёх, однако вылет легенд выглядел бы сценарием из области фантастики. Кроме того, предполагаемая «махинация» имела краткосрочный эффект и работала бы только в первом круге. Уже во втором круге практически не остаётся соперников с откровенно низким рейтингом и сетка выглядит вполне обычной.

Публикация ESPN не привела к каким-то юридическим последствиям, но стоит отметить, что статистическая аномалия на US Open при жеребьёвке для игроков топ-2 после 2011 года прекратилась. Правда, образовалась новая проблема, которая чем-то напоминала старую.

В 1996 году организаторы US Open позволили себе дерзость в стиле Уимблдона и сформировали сетку, исходя из так называемого «зрительского интереса», а не рейтинга ATP. Тогда особенно пострадал россиянин Евгений Кафельников, которого исключили из топ-4 посева. Явные преференции при этом отдавались американцам Питу Сампрасу и Андре Агасси, которых будто бы выводили на противостояние в финале. Кафельников тогда не стал молчать, раскритиковал теннисных чиновников США и бойкотировал турнир.

Организаторы US Open после скандала с Кафельниковым быстро вернулись к традиционной жеребьёвке на основе рейтинга, однако от обвинений в «махинациях» не избавились. В начале XXI века это были те самые преференции для игроков топ-2 после материала ESPN. А после 2011 года US Open подозревали в том, что там вновь занимаются чем-то вроде случая в 1996-м. То есть искусственно «выводят» выгодную для них сетку.

Наиболее яркие примеры «подозрительных» моментов можно было наблюдать в женском одиночном разряде с Сереной Уильямс и Марией Шараповой. С 2015 по 2020 год Серена и её сестра Винус всегда попадали в одну половину сетки US Open (за исключением сезона-2017, когда Серена ушла в декрет и пропустила турнир). Встреча сестёр на мэйджоре в Нью-Йорке вызывала огромный интерес у болельщиков. Арена полностью заполняется, к телеэкранам приковывается тоже на порядок больше людей.

В середине прошлого десятилетия Винус сбавила обороты на корте. Даже если входила в посев, то под невысоким рейтингом и могла попасть на Серену в четвертьфинале или ранее. Тот факт, что она постоянно пребывала в одной половине сетки с сестрой с 2015 по 2020 год можно списать на совпадение, но, опять же, оно статически аномально. Серена и Винус на этом отрезке дважды встречались на US Open – в 2015-м и 2018-м младшая сестра побеждала старшую в четвертьфинале и третьем круге соответственно.

Сёстры Уильямс на US Open – 2018 Фото: Julian Finney/Getty Images

По Шараповой довольно странная ситуация наблюдалась после того, как россиянка отбыла допинговую дисквалификацию в 2017 году. Мария с тех пор трижды участвовала в US Open. Ей сразу же доставались суперзвёзды тенниса, когда это было возможно. Дело в том, что во время отстранения рейтинг Шараповой сильно просел. На US Open – 2017 она получила уайлд-кард, будучи 146-й ракеткой мира. И в первом же круге попала на вторую ракетку мира Симону Халеп, которая критиковала её в период отстранения за употребление мельдония. Более рейтинговый матч стартовой стадии в женской сетке сложно представить. Разве что свести Шарапову с Сереной, но, как упоминалось выше, Уильямс в том сезоне ушла в декрет и не играла в Нью-Йорке.

Примечательно, что Шарапова сенсационно победила Халеп (6:4, 4:6, 6:3) и дошла до четвёртого круга на первом «Шлеме» после полуторагодичного перерыва.

В 2018 году Шарапова заметно улучшила результаты на корте и получила 22-й номер посева на US Open. При всё желании организаторы не могли свести её с Халеп, Сереной или кем-то ещё из звёзд в первом круге. А вот в сезоне-2019 такая возможность появилась, если предположить что действительно имеет место «подтасовка» результатов жеребьёвки.

Последняя встреча Марии Шараповой и Серены Уильямс состоялась в первом круге US Open – 2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шарапова сбавила обороты на корте. На US Open – 2019 она приехала в качестве 87-й ракетки мира. И уже в первом круге попала на восьмую сеяную Серену Уильямс, которая разгромила Марию со счётом 6:1, 6:1. Эта встреча россиянки и американки оказалась единственной после отстранения Шараповой и до завершения карьеры обоими теннисистками. Состоялась она именно на US Open. Зрители в восторге, телеаудитория выросла.

Противостояние Шараповой и Уильямс в первом круге было возможным, но очень маловероятным с точки зрения математики. Тем не менее предъявить организаторам US Open нечего. Есть различные теории, но по-прежнему нет доказательств, что они как-то подстраивают жеребьёвку. Хотя проведение процедуры за закрытыми дверями и некоторые странные пары соперников в первом круге действительно вызывают определённые подозрения.