Анна Калинская в четвёртом круге может сыграть с Еленой Рыбакиной, а Мирра Андреева в третьем — с Людмилой Самсоновой.

Медведев в одной четверти с Синнером, Рублёв — с Джоковичем: жеребьёвки сеток US Open

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США) пройдёт US Open, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Сегодня, 22 августа, состоялась жеребьёвка обеих одиночных сеток Открытого чемпионата США. В мужских соревнованиях главные надежды российских болельщиков, как обычно, связаны с Даниилом Медведевым. Три года назад Медведев стал чемпионом US Open, обыграв в финале Новака Джоковича, а в минувшем сезоне уступил ему же в финале.

Форма Медведева, получившего пятый номер посева, настораживает. На хардовых «Мастерсах» в Монреале и в Цинциннати россиянин потерпел два поражения в двух матчах. На US Open Даниил получил пятый номер посева и в силу этого заведомо попадал в одну четверть к кому-то из представителей первой четвёрки в лице Янника Синнера, Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Александра Зверева.

По итогам жеребьёвки потенциальным соперником Медведева по четвертьфиналу стал Синнер, который в последнее время стал откровенно неудобным соперником для россиянина. Вот какие соперники могут ожидать Даниила на турнире: первый круг — Душан Лайович, второй — либо Фабиан Марожан, либо квалифаер, третий — Флавио Коболли (31)/Павел Котов, четвёртый — Стефанос Циципас (11)/Феликс Оже-Альяссим (19), четвертьфинал — Янник Синнер (1), полуфинал — Карлос Алькарас (3)/Хуберт Хуркач (7), финал — Новак Джокович (2)/Александр Зверев (4).

Андрей Рублёв (6) получил такую сетку. В первом раунде Рублёв сыграет с Тьяго Уайлдом, во втором, если выйдет туда, — либо с Крисом Юбэнксом (WC), либо с Артуром Риндеркнешем, в третьем может пересечься с Иржи Легечкой (32), в четвёртом — с Григором Димитровым (9), в четвертьфинале — с Новаком Джоковичем (2), в полуфинале — с Александром Зверевым (4)/Каспером Руудом (8), в финале — с Янником Синнером (1)/Карлосом Алькарасом (3)/Даниилом Медведевым (5).

Синнер, первый сеяный, начнёт турнир матчем с Маккензи Макдональдом. Во втором круге его соперником может стать либо Алекс Михельсен, либо квалифаер, в третьем может попасться Николас Харри (26)/Стэн Вавринка (WC), в четвёртом — Томми Пол (14), в 1/4 финала — Даниил Медведев (5)/Стефанос Циципас (11). Далее см. сетку Медведева.

Джокович (2), действующий чемпион турнира, на старте сразится с квалифаером, во втором раунде может сыграть с победителем пары Ласло Джере/Ян-Леннард Штруфф, в третьем — с Алексеем Попыриным (28), в четвёртом — с Беном Шелтоном (13), в 1/4 финала — с Андреем Рублёвым (6)/Григором Димитровым (9). Далее см. сетку Рублёва.

В женской сетке в топ-8 посева не оказалось ни одной россиянки. Вот как выглядят потенциальные четвертьфиналы:

Как обычно, первые два номера посева, то есть Свёнтек и вернувшаяся в топ-2 Соболенко, были заведомо разведены по разным половинам. Гауфф, посеянная третьей, попала в одну половину к Соболенко, а Рыбакина (4) — к Свёнтек.

Первая ракетка России Дарья Касаткина (12) стартует на турнире матчем с Жаклин Кристиан, а если пройдёт её, то сразится либо с американкой Питон Стирнс, либо с украинкой Лесей Цуренко. В третьем круге Касаткину может ждать Донна Векич (24), а в четвёртом — Чжэн Циньвэнь (7).

Интересную сетку получила Анна Калинская (15). Уровень соперниц, как и должно быть, идёт по нарастающей: первый круг — Лорен Дэвис, второй — Анна Бондарь/Бернарда Пера, третий — Беатрис Хаддад-Майя (22), четвёртый — Елена Рыбакина (4)/Каролин Гарсия (28)/Каролина Возняцки/Элисе Мертенс.

Анна Калинская на турнире WTA-1000 в Торонто в 2024 году Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

А Мирра Андреева (21) попала в ту же часть сетки, что и Людмила Самсонова (16). Они могут сыграть друг с другом в третьем круге. Чтобы в 1/16 финала состоялось российское дерби, Андреева-младшая должна обыграть Камилу Осорио и Чжан Шуай/Эшлин Крюгер, а Самсонова — Ван Цян и Мари Боузкову/квалифаера.

Анастасия Павлюченкова, если пройдёт два круга, в третьем, скорее всего, встретится со Свёнтек. Анастасия Потапова начнёт турнир матчем с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес (23), а Вероника Кудерметова — с трёхкратной финалисткой ТБШ Онс Жабер (17). Наконец, будут в первом круге и битвы чемпионок ТБШ: Елена Остапенко (10) сразится с Наоми Осакой (WC), а Эмма Радукану — с Софьей Кенин.

US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. У мужчин титул защищает Новак Джокович, у женщин — Кори Гауфф. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».