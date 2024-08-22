Карацев и Рахимова проиграли в финалах квалификации US Open. Но могут попасть на турнир

В четверг, 22 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершились квалификационные матчи в мужском и в женском одиночных разрядах. У мужчин в финал отборочных игр пробился Аслан Карацев, единственный представитель России в квалификации. А у женщин в основную сетку пыталась пробиться Камилла Рахимова, которая единственной из девяти россиянок добралась до финала отбора.

Карацев, занимающий 99-е место в рейтинге ATP, играл с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, 123-й ракеткой мира. Россиянин неудачно начал матч, подарив сопернику тройной брейк-пойнт. Но это был не более чем эпизод. Аслан удержал подачу, отыграв ещё один брейк-пойнт, и легко взял первые пять геймов. В седьмом гейме Карацев, подавая при 5:1, отыграл ещё четыре брейк-пойнта по той же схеме и подал на партию с первого сетбола — 6:1 за 34 минуты.

Во втором сете Карацев непозволительно часто ошибался в розыгрышах и во многом из-за этого проиграл партию. Бу Юньчаокэтэ в четвёртом гейме забрал подачу оппонента, после чего в высшей степени уверенно принялся забирать свои геймы — 6:3 за 39 минут. В решающей партии Аслан продолжил сорить неточностями, что и предопределило неудачный исход поединка. В первой половине третьего сета россиянин отыграл три брейк-пойнта, а потом сделал брейк под ноль и повёл 3:1. Однако китаец ответил на это двумя брейками подряд и в 10-м гейме использовал первый же матчбол — 1:6, 6:3, 6:4 за два часа.

А Рахимова, 104-й номер рейтинга WTA, вышла на корт с 205-й ракеткой мира из Австралии Присциллой Хон. У австралийки летела подача: 22 эйса за весь матч, хотя процент попадания первой составил всего 57. И россиянка по большому счёту так и не нашла противоядия. В первом сете до девятого гейма включительно у теннисисток было по одному брейк-пойнту. В 10-м гейме Хон неожиданно занервничала, но Рахимова не использовала два сетбола на приёме. А на тай-брейке Присцилла оказалась сильнее — 7:6 (7:4) за 1 час 7 минут.

На вторую партию Камилла настроилась решительно и уже в третьем гейме сделала брейк. В восьмом гейме, правда, Присцилла ответила брейком под ноль, так что всё снова решилось на тай-брейке. Тут уже Рахимова взяла реванш за поражение в первом сете — 7:6 (7:2) за 56 минут. Так что судьбу путёвки в основную сетку призван был решить третий сет. В нём Хон ни разу не дала Рахимовой выйти на брейк-пойнты. В пятом гейме австралийка оформила брейк и додержала подачу до конца — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:4 за 2 часа 49 минут.

Несмотря на поражения в финалах, Карацев и Рахимова ещё могут попасть в основные сетки как лаки-лузеры. Однако для этого необходимы снятия других теннисистов — жеребьёвка уже состоялась.

Открытый чемпионат США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».