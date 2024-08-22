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Кливленд, Уинстон-Сейлем 2024, как сыграли четвертьфинальные матчи Анастасия Потапова, Павел Котов

Потапова ворвалась в полуфинал Кливленда. А Котов проиграл с матом в Уинстон-Сейлеме
Кирилл Плышевский
Потапова ворвалась в полуфинал Кливленда
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Анастасия разгромила румынку Богдан и теперь находится в шаге от титульной встречи. Павел же не совладал с нервами в матче с Сонего.

В четверг, 22 августа, на турнирах в США завершились четвертьфинальные встречи с участием российских теннисистов. В Кливленде сыграла Анастасия Потапова, а в Уинстон-Сейлеме за победу сразился Павел Котов.

Кливленд-2024. Женщины. Турнирная сетка
Уинстон-Сейлем-2024. Мужчины. Турнирная сетка

За выход в полуфинал Кливленда поборолась 43-я ракетка мира Анастасия Потапова. Ей в соперницы попалась Ана Богдан (103). Девушки проводили сегодня новое очное противостояние.

Теннисистки по ходу соревнований успели провести по два матча в основной сетке. Россиянка переиграла француженку Диан Парри (6:3, 6:2) и датчанку Клару Таусон (6:2, 6:2). Румынка, в свою очередь, прошла два раунда квалификации, а затем в основе Кливленда добилась победы над второй сеяной Лейлой Фернандес из Канады со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:2 и бельгийкой Гретье Миннен – 7:6 (7:3), 6:3.

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Поединок Потаповой и Богдан хоть и завершился оперативно – всего за 1 час 17 минут – но игра в нём была не самой ровной. В стартовой партии россиянка трижды сделала брейк, в этом ей каждый раз помогала игра глубоко под заднюю линию, которую противница не выдерживала. Один брейк Таусон смогла отыграть в этом сете, но на большее сил и точности не хватило. Первая партия осталась за Потаповой – 6:2.

Второй сет россиянка начала неудачно. Анастасия сама отдала свою подачу сопернице и сама же её следом отыграла – 1:1. После этого эпизода Потапова не стала больше терять концентрацию и с середины до конца партии забрала сразу пять (!) геймов подряд. Встреча со счётом 6:2, 6:1 осталась за отечественной спортсменкой. Таким образом, 23-летняя уроженка Саратова вышла во второй полуфинал в сезоне-2024. Далее Анастасия сразится с хозяйкой кортов Маккартни Кесслер.

Кливленд. 1/4 финала
22 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Анастасия Потапова
43
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ана Богдан
103
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

А вот в Уинстон-Сейлеме первыми путёвку в полуфинал разыгрывали Павел Котов и Лоренцо Сонего. Россиянин по ходу соревнований одолел француза Александра Мюллера (6:4, 5:7, 6:2) и американца Захари Свайду (3:6, 6:3. 6:4). Итальянец же оказался сильнее швейцарца Доминика Штрикера со счётом 6:4, 6:1, а затем на отказе Цзюнчэна Шана автоматически шагнул в 1/4 финала турнира.

По личным встречам впереди был именно Павел. Котов обыгрывал Сонего во втором круге Стокгольма-2023 (6:4, 7:5), а также в первом раунде Дохи-2024 (6:2, 7:5).

Однако начало нового очного противостояния осталось именно за итальянцем. В трёх первых геймах на своей подаче Лоренцо проиграл лишь одно (!) очко, сделав брейк при счёте 2:1 в свою пользу. 58-я ракетка мира часто ходил к сетке, постоянно поддавливал противника, создавал максимально дискомфортные ситуации, играя под бэкхенд. В седьмом гейме, после того как Сонего обвёл свечой Павла при счёте 0:15, Котов выдал матерную тираду сравнив своё передвижение с грязной улиткой. Россиянин вытащил непростой гейм на подаче – 3:5, а затем впервые в этой игре заработал два брейк-пойнта. Но итальянец отыгрался с непростого счёта и оставил стартовый сет за собой – 6:3.

Павел Котов

Павел Котов

Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

А вот в дебюте второй партии Павел выглядел намного лучше Лоренцо. Наш соотечественник повёл со счётом 2:0, но долго удержать своё лидерство не сумел, позволив противнику вернуться в игру – 2:2. Примечательно, на брейк-пойнте уроженец Москвы допустил непростительную ошибку, отправив мяч в двухметровый аут.

В середине сета стало видно, что Котов испытывает проблемы с передвижением. Но россиянин вытащил тяжелейший гейм, уйдя с трёх брейк-пойнтов, а в следующем гейме на подаче отыграл столько же – 4:3. Далее у Павла было два скрытых сетбола, но итальянец не позволил ему оформить брейк. С опасного счёта Сонего ушёл благодаря хорошим подачам – 4:4. В девятом гейме отечественный теннисист отыграл ещё два брейк-пойнта, дав себе шансы на продолжение борьбы – 5:4 в пользу Котова. Затем Лоренцо подал под ноль – 5:5. А уже в 11-м гейме Сонего всё-таки оформил необходимый брейк, который вывел его на финишную прямую. Отметим, что на брейк-пойнте Котов допустил грубую ошибку, пробив смэш в огромный аут – 6:5. Затем представитель Италии спокойно подал на матч, дожав оппонента со счётом 6:3, 7:5 за 1 час и 42 минуты. Таким образом, Лоренцо во второй раз за сезон выиграл две встречи на одной неделе и теперь сыграет в 10-м полуфинале в карьере. Сонего ждёт победителя пары Ринки Хидзиката – Давид Гоффен.

А что же россиянин? Павел, который на протяжении всего матча с Лоренцо грубо матерился и бросал ракетку, а также отправлял мячи на трибуны (за что получал предупреждения от арбитра на вышке), далее отправится в Нью-Йорк для участия в US Open. На старте последнего в сезоне ТБШ Котов сразится с Зизу Бергсом из Бельгии.

Уинстон-Сейлем. 1/4 финала
22 августа 2024, четверг. 21:10 МСК
Павел Котов
63
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Лоренцо Сонего
58
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме продлится до субботы, 24 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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