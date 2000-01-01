В честь Джоковича расписали мурал во всю стену
Сначала Новака с долгожданным олимпийским золотом поздравили болельщики, заполнившие целую площадь, теперь его огромный портрет написан на торце дома. Вот она — невероятная любовь болельщиков!
Старина Новак
На мурале художника Милана Дерокса Джокович изображён с олимпийским золотом на шее. Рядом есть надпись «Старина Новак» — именно так называют теннисиста в Сербии.
В честь Новака Джоковича расписали мурал на торце дома. Фото
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