«Медведев заслужил второй «Шлем». Интриги и тайны US Open от легенды тенниса Чеснокова

Что нас ждёт на заключительном мэйджоре в году, чем он интересен и опасен.

26 августа стартует заключительный в году турнир «Большого шлема». Перед его началом бывший игрок топ-10, первый советский теннисист, выигрывавший «Мастерс», Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» рассказал о US Open, оценил состояние россиян перед стартом, поделился мнением о главных фаворитах и назвал единственную теннисистку, которую не любит в туре.

Почему российская альтернатива Олимпиады и бойкот мировых Игр — бред

— Андрей, давайте начнём с итогов Олимпиады. Ожидали большего от россиян?

— Ещё за месяц до старта Олимпиады я говорил, что, если теннисисты возьмут хотя бы одну медаль, это будет успех. Очень жалко, что не взяли золото. Я из-за этого расстроился.

Россиян на Олимпиаде было всего 15 человек. Я слушал мнение многих людей, которые в спорте ни бум-бум — они говорят, что в России надо сделать альтернативу. Сравните конкуренцию в спорте в России с мировой конкуренцией. Допустим, я стал номером один в России, обыграв Иванова, Петрова и Сидорова уже 15 раз — что дальше? К чему стремиться? Поэтому разговоры об альтернативах и бойкотах Олимпиады — это бред.

— Кто больше всех разочаровал на Олимпиаде из россиян?

— Очень разочаровал Котов. Он играл ужасно плохо.

— На кого были самые большие надежды?

— Если брать относительно рейтинга, то любители ожидали, что что-то покажет Даниил Медведев. Но по тому, как все годы он играет «Ролан Гаррос», я не ждал от него сюрпризов. Меня порадовал Сафиуллин.

Наиграл ли Медведев на второй «Шлем» и чем Рублёв похож на Агасси

— Медведев после Олимпиады проиграл на «Мастерсах» два раза подряд. Что с ним случилось?

— Он не совсем хорошо перестроился. Я знаю Жиля Сервара — он даёт Даниилу просто чудовищную нагрузку. Может, не было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к харду. У Медведева нет той уверенности, которая должна быть перед US Open. Извините, два турнира — два поражения в первом матче.

— Между Медведевым и его тренером продолжает сохраняться «химия»?

— Я видел, как Жиль работает с Медведевым. Мне кажется, они нашли друг друга — идеальный тандем. Жиль достаточно умный — он взял в помощники Жиля Симона. Да, бывают провалы, но Медведев был в финале Australian Open, полуфинале Уимблдона.

— Что можете сказать об эмоциональном срыве Медведева в игре с Легечкой в Цинциннати?

— Любой игрок может на корте вылить всю негативную ерунду, которая сидит внутри. Но при этом Медведев обычно после такого собирается и выигрывает матч. Да, здесь проиграл. Но сколько раз ему это помогало? Думаю, это была попытка мобилизовать себя. Медведев такой игрок, что ему нужен выплеск, мягко выражаясь, говна наружу, чтобы потом заиграть ещё лучше.

— Медведев наиграл на второй «Шлем» в карьере?

— В этом году он вёл по сетам 2:0 у Синнера. Был финал с Надалем на Australian Open тоже с 2:0. Могу сказать, что Даниилу будет крайне тяжело. Не думаю, что в следующий раз Медведева кто-то отпустит далеко вперёд в пятисетовом матче. Если брать Даню, Синнера и Алькараса, то у Янника и Карлоса идёт прогресс в силу возраста.

Даня обыгрывает Синнера в пяти сетах на Уимблдоне, а потом он проиграл в четырёх сетах Алькарасу. Медведеву надо обыгрывать Синнера, Алькараса, а потом Джоковича — вы представляете, какие это невероятные сложности? Даниил заслужил второй «Шлем», но не знаю, насколько Синнер и Алькарас позволят ему это сделать.

— Есть ли надежды на Рублёва на предстоящем US Open?

— Рублёв здорово играл против Синнера в Монреале — Андрей его просто снёс и не дал ничего сделать. У меня есть надежды на Рублёва, потому что он сейчас хорошо играет. Андрей может что-то показать.

— Андрей на «Шлемах» ни разу не проходил дальше четвертьфинала. У него может быть психологический барьер?

— Повторюсь, сейчас он играет очень хорошо. Ему комфортно играть мячами, которые будут на US Open, потому что Андрей играет в стиле Агасси. Как в настольном теннисе — мяч не успевает отскочить, а Рублёв его уже встречает. Всё настолько быстро и остро. У Андрея есть всё, чтобы хорошо играть.

— Частая излишняя эмоциональность может создать проблемы Рублёву на US Open?

— Я понимаю, что он не может себя сдерживать. У Андрея есть очень хороший тренер — Фернандо Висенте. Думаю, это очень хороший тандем. Висенте и Рублёв хорошо чувствуют друг друга. Ничего страшного, что Андрей не проходил дальше четвертьфинала на «Шлемах» — зато он выиграл два «Мастерса». У Рублёва на предстоящем US Open есть шансы пройти далеко. Возможно, даже впервые выйти в полуфинал, потому что Андрей играет очень здорово.

Андрей Чесноков Фото: Jean Catuffe/Getty Images

— Какие перспективы у Хачанова?

— Кстати, Карен сказал первым, что мячи просто ужасные. Они настолько лёгкие, и у него всё улетает. Карен не чувствует эти мячи. Ему тяжело почувствовать уверенность с ними. А Рублёв расстреливает всех, поэтому для него такие мячи идеальны.

— Выходит, у Карена на самые радужные перспективы?

— Да. Для Даниила Медведева тоже. Медведев играет «плоскочами», а такими мячами нужно давать какое-то вращение, чтобы они ложились в корт. Есть время подумать до старта турнира.

— Давайте назовём главных фаворитов US Open.

— Пусть будут Синнер, Алькарас, Медведев, Джокович. Мне очень понравился Руне. Хуркач всегда неудобный соперник — он хорошо подаёт и двигается. Ещё мне очень понравился молодой американец Алекс Михельсен — он может показать на US Open невероятный результат и пройти далеко.

Кого Чесноков не любит в женском туре и имеет ли Андреева шансы побороться за титул US Open

— Теперь о женском туре.

— Мне очень жалко, что Мирра проиграла Свёнтек в Цинциннати. Андреева физически подсела в конце.

— А как вы относитесь к постоянным жалобам Свёнтек о том, какой сложный тур?

— Единственный игрок, которого я не люблю в WTA-туре — это Свёнтек. Самый гениальный матч прошлого года был в финале Мадрида, где Свёнтек играла с Соболенко. Свёнтек не сказал ни одного тёплого слова насчёт этого финала. Когда она проигрывает, у неё всё не так — геморрой в одном месте, голова заболела и так далее.

Допустим, Надаль всегда скажет, что Джокович играл здорово, и поздравит его. Эта же никогда ничего не скажет. Для неё есть один человек в мире — она сама, а остальные, мягко говоря, никто. Она действительно здорово играет, но я был просто счастлив, когда она проиграла Александровой.

— Главная российская надежда среди девушек на US Open — Мирра Андреева?

— Да. По той игре, которую она показала, Мирра может далеко пойти. Она подойдёт к турниру свежей. Думаю, она может и реванш взять у Свёнтек.

— В чём Мирре нужно прибавить?

— Ей 17 лет. Она ещё крепнет и физически, и ментально. На сегодняшний день она уже доказала, что может обыгрывать Свёнтек, которая является самым большим претендентом на титул US Open.

— А Мирра может замахнуться на титул US Open?

— По той игре, которую она показала, Мирра может замахнуться на титул. Но это будет сделать не так-то просто. У Андреевой уже есть опыт выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» — это было на «Ролан Гаррос». Её игра в Цинциннати говорит о том, что она может побороться за титул на US Open.

— Андреева может вырасти в первую ракетку мира?

— Пусть она сначала войдёт в десятку. А не из той серии, когда на прошлой неделе была 100-й, а сегодня — первая в мире. У Мирры идёт невероятный прогресс. Всё должно быть постепенно. Потенциально у неё есть возможности быть первой в мире.

У Андреевой нет такого роста и мощи, как у Соболенко. Однако у неё другие преимущества — она очень хорошо двигается, чувствует мяч и видит. Мирра не делает невынужденных ошибок, которые может сделать Соболенко. Но у Андреевой нет такой мощной подачи, как у Арины. У Мирры есть все возможности выиграть турнир «Большого шлема» и быть первой в мире. Но я не хочу опережать время.

— Почему Дарья Касаткина так нестабильна?

— Она проиграла Таунсенд, а до этого в Торонто — Аманде Анисимовой. Я удивляюсь, как хорошо сыграла Анисимова. Аманда играет один раз в год. Если взять Анисимову, когда она была в полуфинале «Ролан Гаррос», и сейчас, то вы посмотрите на разницу. Тогда она была в два раза миниатюрнее.

— Анисимовой написали в соцсетях про её фигуру, а она жёстко ответила.

— Если бы мне такое написали, я бы не отвечал. Я бы поставил себе галочку, чтобы был какой-то анализ. Лично я не представляю, как с такой массой тела можно выйти в финал «тысячника». Я считаю, что она не пахарь. Она хочет играть и просто выигрывать, но для этого нужно пахать.

— Возвращаясь к Касаткиной, в чём причины нестабильных результатов?

— Иногда она входит в форму, и её становится очень тяжело обыграть. У Даши тоже есть взлёты и падения. Касаткина здорово двигается, любит проходить через розыгрыш. У неё нет такой агрессивной игры, как у Калинской или Таунсенд. Даша раскладывает мяч. Ничего страшного, что она пару раз проиграла.

У Касаткиной, Александровой и Калинской нет такой стабильности в результатах. Нельзя однозначно сказать: «Сегодня она должна пройти». Я не знаю, когда они выиграют. Если брать ту же Мирру Андрееву, у неё есть стабильность.

— Чего ждать на турнире от Дианы Шнайдер?

— Очень хороший игрок. Для меня она не играет в женский теннис. Диана играет в непонятный для девчонок теннис. Она может и срезать, и укоротить, и пробить. Это игрок неожиданного удара. Когда с ней играют девочки, они не знают, чего ожидать от Шнайдер. Этим же брала Онс Жабер — у неё всегда было на один или два варианта больше, чем у соперницы. То же самое у Шнайдер.

— Многих удивило, как Шнайдер сразу после Олимпиады одержала четыре победы подряд.

— Когда едешь в Америку, это происходит гораздо легче, чем когда летишь обратно из Америки в Европу. Для меня было гораздо проще перестроиться. У меня тоже был момент, когда я летел в Монреаль, а меня сняли с рейса, потому что обнаружили у меня брюлик в пять карат — я хотел провезти через таможню. Меня сняли с рейса, как контрабанду. Это был ужас, но подробности рассказывать не буду.

На следующий день я полетел в Монреаль. Первый круг думаю о брюлике, второй круг думаю о брюлике, третий — думаю о брюлике. Думаю, надо же, какая потеря. У меня же его конфисковали. Я уже дошёл до полуфинала и вдруг вспоминаю, что мне надо играть матч с Лендлом. Я задумался, что можно сейчас ещё как-то и Лендла бабахнуть. С такой лёгкостью взял и обыграл его. В финале обыграл Петра Корду, папу Себастьяна Корды. Таким образом выиграл турнир Super 9. Я веду это к тому, что прилетел в Монреаль и практически сразу вышел на корт. У Дианы то же самое. Она не была такой уставшей.

— Есть ли шансы у Шнайдер сотворить сенсацию?

— Если у Мирры Андреевой есть какой-то тоненький и маленький шанс взять титул, то Диана не сможет этого сделать. Она ещё не набрала ту психологическую устойчивость и уверенность, которые дадут ей выиграть один из турниров «Большого шлема». У Дианы хороший тренер — Игорь Андреев. Он может что-то придумать и дать ей возможности проявить себя в дальнейшем.

— В чём секрет успеха Джоковича, который в 37 лет продолжает выносить молодых топов?

— Джокович — феномен. Он попал в такое месиво с Надалем, Федерером, Марреем, где всегда им противостоял. При этом выиграл 24 турнира «Большого шлема». На сегодняшний день он не потерял интерес к тому, чтобы доказывать, что по-прежнему лучший в мире. Новак — сухой, у него хорошие ноги, он здорово двигается. Его психология просто феноменальна.

— Сколько Джокович ещё продержится на этом уровне?

— Он после олимпийского золота заявил, что будет участвовать в Лос-Анджелесе — 41 год человеку будет. Но бывает так, что организм просто начинает сыпаться с травмами. 37 лет — это не 17 и не 27 лет.

Может, и Федерер дальше играл бы, но у него проблемы с коленом. Он на «Ролан Гаррос» должен был играть против Берреттини, но снялся. Я спросил у Марка Россе: «Федерер не мог выйти на матч?» Россе ответил: «Ты знаешь, у него просто разнесло колено — оно огромнейшее». В итоге Федерер отказался от этого матча и не вышел на корт.

Какая публика на ТБШ самая энергичная и имел ли Чесноков шанс выиграть турнир «Большого шлема»

— US Open попадает на начало осени — это может быть время дождей в Нью-Йорке. Как быть в ситуации с крышами, чтобы все были в равных условиях?

— Сколько я был на US Open, не помню, чтобы в это время там был циклон дождей. Были дождливые дни, но не так, чтобы постоянно. Там в целом очень тяжёлая погода — бывает такое пекло, что выходишь на корт, как на сковородку. Но не будет такого, как на Уимблдоне, что может зарядить дождь на три дня.

— Насколько раздвижные помогают теннису?

— Всё-таки сделать крышу — это большие финансы. Но оправдывает ли себя это с финансовой точки зрения? Представьте, что дождь идёт весь день. А по правилам ATP и WTA, если матчей нет, должны вернуть деньги за билеты зрителям. Второе — нет трансляций, которые идут на весь мир. А если нет трансляций, то нет и спонсорских денег. Поэтому сделать крышу очень даже выгодно. Да, это большие затраты, но это может окупиться за один день турнира.

— Некоторые считают, что можно влиять на расклады в сетке, если топовых игроков прятать под крышу, а другие будут сидеть сутками и сжигать свои нервы в ожидании паузы для своей игры. Какой выход из ситуации?

— Когда идёт дождь, если крыши нет, то будут все сидеть и курить бамбук. Если есть крыша, есть матчи, интерес, трансляции. Матчи в Нью-Йорке можно смотреть из Пекина. А так, получается, будут все простаивать.

— Как вы ещё игроком проводили своё время в ожидании окончания дождя?

— Есть хорошая история. Я играл в Монте-Карло. Был просто бесконечный циклон — дня три лило. Самое интересное, что я даже не мог тренироваться. Я работал физически, но нужно махать ракеткой. А там даже доступных закрытых кортов нет, потому что это Лазурный берег — все члены клуба играют на этих немногочисленных закрытых кортах.

Три дня я не играл. Вышел играть против испанца и проиграл просто в одну калитку — 0:6, 3:6. Было такое впечатление, будто вообще играть не умею. Такая ситуация везде.

Андрей Чесноков Фото: Stephen Dunn /Allsport

— Вы продолжаете играть в теннис и сейчас. Как часто?

— Стараюсь играть каждый день.

— Не подбивает постоянная практика вернуться к тренерству?

— Я иногда работаю, помогаю кому-то. Но последние два месяца вообще ничего не делаю.

— Есть яркий пример, кому помогали в последнее время?

— Лёше Захарову. Мы поехали играть турнир в Нидерландах — он там проиграл в финале.

— Ваш лучший результат на US Open — четвёртый круг. Почему не удалось добиться большего?

— Не знаю. Наверное, потому что был плохим игроком. Помню, проиграл в этом четвёртом круге Лендлу в пяти сетах. Даже не хочу вспоминать, как-то больно даже.

— Американская публика самая энергичная?

— Вы меня спрашиваете про турниры «Большого шлема», но самая энергичная публика была на Кубке Дэвиса в Аргентине. Это было что-то. Мы играли против аргентинца — публика хлопала руками, так ещё и ногами топала. Конечно, это создавало давление. Когда я выигрывал очко, был слышен только один хлопок от Сергея Леонюка.

Но если говорить о «Шлемах», то за своих очень здорово болеют во Франции. Как болеют французы, не могу сказать, что в Америке тоже так болеют за своих. Я этого не чувствовал.

— Какой турнир «Большого шлема» ваш любимый?

— Они все разные. Для меня — «Ролан Гаррос». Мне нравится сам город, нравятся архитектура и атмосфера. Большая миграция в Париж была после великой Октябрьской социалистической революции. Наши писатели Толстой и Тургенев вообще писали письма на французском языке. Бунин переехал во Францию. Кстати, я прочитал все его произведения от начала и до конца.

— Оглядываясь назад, вы имели шанс побороться за титул на «Шлеме»?

— Был шанс всегда. Я проиграл в Австралии Эдбергу — был очень хороший шанс. Потом проиграл в полуфинале во Франции Чангу в четырёх сетах. Мне грустно вспоминать. Если бы вы знали, как сложно мне было начинать играть в теннис. Расскажу вам об этом в следующий раз.

— Как относитесь к статусу первого советского теннисиста, выигрывавшего «Мастерс»?

— Даже не знаю. Я не могу оценить себя. Пусть история оценит меня как игрока. Скажу, что в Советском Союзе было просто невероятно сложно играть.

— Вы выжали максимум из своих возможностей?

— Я не достиг того, чего мог бы. Думаю, мог бы достичь большего. Наверное, надо было что-то поменять, по-другому работать. Может, надо было вообще родиться в другой стране, чтобы достичь большего. Может, я ошибаюсь. В Советском Союзе меня поставили в такие рамки, что я хотел быть лучшим.

— Чего пожелаете российским теннисистам на предстоящем US Open?

— Потенциально мы можем показать хороший результат. Но надо трудиться и показывать характер. Начиная с первого круга нужно настраиваться на серьёзную борьбу, потому что никто не будет делать подарков. Желаю нашим теннисистам пройти как можно дальше на US Open. Дане Медведеву желаю найти свою форму и свои лучшие матчи на этом турнире. Также желаю всем того, чего пожелал Дане.