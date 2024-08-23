Александрова вышла в полуфинал Монтеррея! А Андреева уступила, но поднялась в рейтинге

На женском «пятисотнике» в Монтеррее в ночь на пятницу, 23 августа, состоялись четвертьфинальные встречи с участием российских теннисисток. Свои матчи провели Эрика Андреева и Екатерина Александрова.

Первой побороться за выход в полуфинал вышла Эрика Андреева (89). Она впервые в карьере встретилась с представительницей Новой Зеландии Лулу Сун (57).

В стартовой партии девушки играли на равных, но в разный теннис. Эрика, читая игру Сун, старалась сперва немного держать её на задней, а затем удачными комбинациями гонять по корту. Лулу же стремилась действовать мощнее и забирать очки силой ударов. Особенно заметно это было на её подаче, которая выглядела здорово.

Те же мощь и агрессия помогли Сун в седьмом гейме на приёме: Андреевой приходилось чаще обороняться, не выдерживая прессинга соперницы и ошибаясь. При счёте 0:40 Эрика наконец нашла возможность для контратаки, пошла вперёд к сетке, но допустила неточность и отправила мяч далеко за заднюю линию.

На следующей своей подаче россиянке пришлось вновь отыгрывать брейк-пойнты, которые теперь стали ещё и сетболами. Это Эрике удалось, она проявила характер, стойкость и смелость, но вернуть преимущество в этой партии у Андреевой уже не получилось. Сун за 40 минут забрала стартовый сет со счётом 6:4.

Эрика Андреева Фото: EPA

В перерыве между партиями Андреева вызвала врача и пожаловалась на боли в спине. Эрика взяла медицинский тайм-аут и ушла в подтрибунное помещение, а вернувшись, продолжила борьбу и уверенно, под ноль, забрала свою подачу. Поначалу всё здорово у неё получалось, но первые проблемы в своих геймах настигли россиянку в середине сета.

При счёте 2:2 Эрику посетили две двойные, одна из которых – на брейк-пойнте. Постаралась Андреева удержать ещё одну свою подачу, на этот раз уже более важную, при счёте 3:5. Два брейк-пойнта и по совместительству матчбола соперницы россиянка отыграла, но, не выдержав давления от оппонентки, остаться в игре всё же не смогла. Сун за 1 час 22 минуты и со счётом 6:4, 6:3 выиграла эту встречу.

Несмотря на поражение от новозеландки, Андреева провела отличный турнир. В Монтеррее она уверенно в первом круге прошла Ангелину Калинину (6:1, 6:4), а следом одолела 11-ю ракетку мира Даниэль Коллинз, записав на свой счёт первую победу над соперницей из топ-20. Сама Эрика по результатам мексиканского «пятисотника» сможет в рейтинге WTA дебютировать на 74-й строчке.

В другом четвертьфинальном поединке в Монтеррее встретились Екатерина Александрова (30) и Юань Юэ (38). Для девушек это противостояние стало вторым: ранее теннисистки играли друг с другом на Олимпиаде в Париже, где китаянка в первом круге одолела российскую соперницу (7:5, 6:7, 6:2). Новая их встреча в Мексике выдалась очень упорной.

Александрова в каждом розыгрыше старалась напрягать соперницу, а Юань здорово подавала и пыталась отражать атаки россиянки. До седьмого гейма девушки играли в таком темпе, но на приёме россиянка сначала допустила несколько невынужденных ошибок подряд, а затем парой атак исправилась, отыгралась и сделала брейк. Следом Юэ, правда, в ответ забрала подачу Екатерины, но сет продолжился, и его исход решился на подаче китаянки при счёте 5:5.

Екатерина пусть только с четвёртой попытки, но всё же забрала этот гейм, после чего не без трудностей смогла подать на сет и закрыть его со счётом 7:5. Россиянка в стартовой партии старалась играть мощно и глубоко под заднюю, но не всегда ей удавалось держать стабильный темп. Так, Александрова за первый сет набрала 16 виннеров и 29 невынужденных ошибок. Именно они, эти неточности, помешали активной россиянке быстрее завершить стартовую партию и всю встречу в целом.

Екатерина Александрова Фото: EPA

Во втором сете девушки вновь обменялись брейками. Причём первой преимущество перехватила Александрова ещё в начале партии, но, когда вышла подавать на матч при счёте 5:4, это лидерство она и растеряла. Вновь помешали невынужденные ошибки.

Повторить сценарий первого сета Александрова не смогла, и побороться за победу ей пришлось уже на тай-брейке, который она с атакующей игрой, терпением и без особых проблем забрала со счётом 7:3. Почти два часа понадобилось Екатерине, чтобы одолеть хорошо обороняющуюся и выжидающую ошибок соперницу. За это время россиянка набрала 36 виннеров и 44 невынужденные ошибки. Китаянка на свой счёт записала 18 активно выигранных мячей и 37 неточностей.

Александрова вышла в первый полуфинал с июньского травяного турнира в Хертогенбосхе. Теперь за выход в решающую стадию на харде в Монтеррее она поборется с Лулу Сун.

Женский «пятисотник» в Мексике продлится до субботы, 24 августа. За всеми событиями не забывайте следить на «Чемпионате».