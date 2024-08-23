Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдёт US Open, закрывающий программу мэйджоров в сезоне. В четверг, 22 августа, состоялась жеребьёвка обеих одиночных сеток. Пятеро россиян и 12 россиянок узнали имена первых соперников на турнире. Подробнее, с кем сыграют наши соотечественники в 1/64 финала, читайте в отдельном материале.

Мужчины

Даниил Медведев (пятый номер посева)

Медведев уже не раз и не два доказывал, что на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке способен представать наилучшей версией себя. В 2021 году Даниил завоевал здесь титул, а в этот раз ему предстоит защищать очки за прошлогодний финал. Пока, правда, не совсем ясно, в какой форме находится спортсмен. На «Мастерсах» в Монреале и в Цинциннати он проиграл два матча из двух. Хочется верить, что команда Медведева сделала всё, чтобы пик кондиций подопечного пришёлся как раз на нью-йоркский мэйджор.

Андрей Рублёв (6)

Рублёв всё никак не может преодолеть четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Как бы то ни было, US Open остаётся наиболее успешным для него мэйджором. Из 10 четвертьфиналов, проведённых на ТБШ, четыре Андрей сыграл на US Open, в том числе в 2022 и 2023 годах. Хардовый отрезок перед турниром Рублёв провёл значительно лучше Медведева: в Монреале он дошёл до финала, а в Цинциннати в четвертьфинале уступил Яннику Синнеру.

Карен Хачанов (23)

В последние годы у Хачанова на US Open творятся настоящие качели: 2021 год — поражение в первом круге, 2022-й — полуфинал, 2023-й — вновь поражение на старте. Ждём нового выхода в четвёрку лучших? Было бы неплохо. Хотя на летних североамериканских «Мастерсах» Карен выступил не слишком успешно, проиграв во втором раунде как в Монреале, так и в Цинциннати.

Карен Хачанов на «Мастерсе» в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Роман Сафиуллин

В 2023 году Сафиуллин дебютировал в основной сетке US Open и дошёл тогда до второго круга. В этот раз Роман наверняка попробует превзойти то достижение. Лучший результат россиянина в этом году на ТБШ — третий круг Уимблдона. На «Мастерсе» в Монреале Сафиуллин проиграл в первом же матче, зато потом здорово выступил на «челленджере» в Кэри (США), выиграв турнир и получив за это 100 очков в рейтинг. А вот в Уинстон-Сейлеме на этой неделе Роман остановился в третьем круге.

Павел Котов

Котов пока не побеждал в основной сетке US Open. На предыдущих двух турнирах он проигрывал в первом круге. Однако в этом году Павел прибавил на ТБШ, выйдя во второй круг Australian Open и в третий — «Ролан Гаррос». На североамериканских «Мастерсах» Котов не играл, а на турнире категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме добрался до четвертьфинала.

А ещё в сетку может попасть Аслан Карацев. Он проиграл в финале квалификации, будучи третьим сеяным в отборе, так что имеет неплохие шансы сыграть на US Open как лаки-лузер.

Женщины

Дарья Касаткина (12)

В сезоне-2023 Касаткина дошла до 1/8 финала US Open, повторив тем самым свой лучший результат на турнире. В этом году она не проходила дальше третьего круга на мэйджорах. Как и в случае с Медведевым, непонятно, в какой форме пребывает первая ракетка России перед турниром в Нью-Йорке. В последних пяти матчах Дарья потерпела четыре поражения — этот неудачный отрезок начался ещё в третьем круге Уимблдона.

Дарья Касаткина на турнире WTA-1000 в Цинциннати в 2024 году Фото: Dylan Buell/Getty Images

Анна Калинская (15)

На US Open Калинская пока ни разу не проходила дальше второго круга. Есть надежда, что эта тенденция прервётся. В этом сезоне у Анны случился настоящий прорыв в результатах: на Australian Open она выбралась в восьмёрку сильнейших, а на Уимблдоне остановилась в четвёртом круге. Правда, на североамериканских «тысячниках» россиянка выступила ниже своих возможностей: в Торонто снялась по ходу матча третьего круга, а в Цинциннати уступила во втором круге.

Людмила Самсонова (16)

Самсонова, год назад дошедшая до третьего круга US Open, была одной из тех теннисисток, кто сознательно отказался от выступления на Олимпиады ввиду необходимости готовиться защищать очки, набранные на харде прошлым летом. В Торонто и в Цинциннати россиянка дошла до четвертьфинала, проиграв Диане Шнайдер и Арине Соболенко соответственно. А в Кливленде на этой неделе решила не выступать, хотя изначально была в заявке.

Диана Шнайдер (18)

Год назад Шнайдер занимала 84-е место в рейтинге WTA и не смогла пройти квалификацию на US Open, а в этом сезоне выступает в Нью-Йорке уже в качестве сеяной. Третий круг Уимблдона-2024 пока остаётся лучшим результатом 20-летней россиянки на ТБШ. Однако это не предел для неё на US Open. На «тысячнике» в Торонто Диана стала полуфиналисткой, а на турнире той же категории в Цинциннати выбыла из борьбы в третьем круге.

Мирра Андреева (21)

После прекрасного выступления на Олимпиаде, где Андреева-младшая вместе с Дианой Шнайдер взяла серебро в парном разряде, 17-летняя теннисистка провела только один турнир. В четвертьфинале Цинциннати Мирра проиграла Иге Свёнтек, хотя взяла первый сет. Год назад Андреева проиграла во втором круге US Open, так что необходимость защищать большие очки над ней не висит.

Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Цинциннати в 2024 году Фото: Dylan Buell/Getty Images

Анастасия Павлюченкова (25)

Лучший результат на US Open Павлюченкова показала в далёком уже 2011 году, когда вышла в четвертьфинал. В 2023-м опытнейшая россиянка уступила во втором круге турнира, а в 2024-м останавливалась на этой же стадии на всех трёх предыдущих мэйджорах. «Тысячники» в Торонто и в Цинциннати Анастасия провела с различной степенью успеха: в Канаде проиграла в первом же матче, а вот в США стала четвертьфиналисткой. Должна была Павлюченкова сыграть и на «пятисотнике» в Монтеррее (Мексика), но снялась из-за травмы.

Екатерина Александрова (28)

До этой недели у Александровой, игравшей на Олимпиаде, было три поражения в последних трёх матчах. Год назад россиянка закончила борьбу в третьем круге US Open, а в 2024-м не выиграла пока ни одного матча в основных сетках турниров «Большого шлема». Вроде бы не лучшие вводные, однако на турнире WTA-500 в Монтеррее Екатерина вышла в полуфинал и, таким образом, находится в двух шагах от титула.

Анастасия Потапова

US Open продолжает оставаться самым неудобным ТБШ для Потаповой. На всех остальных мэйджорах она как минимум в третий круг выходила, а в Нью-Йорке за всё время выиграла лишь один матч в основной сетке, в 2022 году. Перед текущей неделей у Анастасии был неприятный отрезок из шести поражений в семи матчах, включивший в себя снятие из-за повреждения в Истбурне. А вот на турнире категории WTA-250 в Кливленде Потапова уже вышла в полуфинал и, как и Александрова в Монтеррее, намерена пройти дальше по сетке.

Вероника Кудерметова

Нынешний сезон — во всяком случае бо́льшую его часть — Кудерметовой наверняка хотелось бы забыть. На мэйджорах у россиянки не получается ничего: три поражения в трёх матчах первого круга. Провал в результатах привёл к падению в рейтинге, и теперь Вероника, 44-я ракетка мира, не попадает в посев на ТБШ. После Уимблдона Кудерметова какое-то время не играла и вернулась в борьбу только на этой неделе, проиграв в первом круге «пятисотника» в Монтеррее.

Вероника Кудерметова на турнире WTA в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Анна Блинкова

Как и для Потаповой, для Блинковой Открытый чемпионат США является наиболее неудобным мэйджором. Статистика у Анны тут ещё хуже, чем у Анастасии: шесть поражений в шести матчах в основной сетке. Сейчас Анна явно не в лучшем состоянии. Её серия поражений, начавшаяся ещё в Бад-Хомбурге два месяца назад, составляет уже семь встреч. В первом круге Кливленда на текущей неделе Блинкова без шансов проиграла Ван Синьюй — 1:6, 1:6.

Эрика Андреева

Андреева-старшая попробует впервые выиграть матч в основной сетке US Open. В 2022 году она проиграла в первом круге, а год назад не прошла квалификацию. Тем не менее сейчас Эрика, похоже, пребывает в неплохой форме. На «пятисотнике» в Монтеррее она впервые в карьере дошла до четвертьфинала на уровне WTA.

Камилла Рахимова (LL)

Рахимова, чьим лучшим результатом на US Open является выход в третий круг в 2021 году, попала в основную сетку как лаки-лузер (после снятия трёхкратной финалистки турниров «Большого шлема» Онс Жабер), после того как проиграла в финале квалификации. В 2022-м и в 2023-м Камилла уступала на старте турнира. Россиянке и на этот раз придётся сложно, потому как в первом круге её соперницей станет пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Открытый чемпионат США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».