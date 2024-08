Хард — главное покрытие в теннисе. На US Open он особенный и неудобен даже для Джоковича

Хард является основным покрытием в теннисе. На нём проходит бо́льшая часть сезона: с января по март и после перерыва на грунтовые и травяные турниры с августа по декабрь.

8 из 12 месяцев в году теннисистам доводится играть на харде. Что это за покрытие и в чём его особенности именно на US Open в Нью-Йорке, который стартует на следующей неделе?

Что из себя представляет хард

Хард – общее название искусственных покрытий, которые производятся в разных странах и при этом могут иметь довольно существенные различия в функциональных свойствах и качестве. Если говорить максимально обобщённо, хард представляет собой систему расположения акриловых слоёв для создания определённых технических характеристик покрытия корта.

«Система покрытия Хард» — термин, который официально используется в профессиональном теннисе. Важнейшим элементом данной системы является базовый слой (самая нижняя часть). На открытых кортах таковым является асфальтовое или асфальтобетонное основание, для закрытых кортов – бетонное.

Далее идёт наливной выравнивающий слой чёрного цвета толщиной от 3,5 до 5,5 мм. Наливные слои производятся из гранул резины или каучука в комбинации с различными соединениями. Связующим материалом является акриловая эмульсия (изредка какая-то другая полиуретановая).

Над наливными размещаются смягчающие цветовые слои (обычно их несколько, но может быть и один или вообще полное отсутствие). Они изготавливаются из резины или бесшовного регуполового ковра. В состав верхней части этого слоя входит оплавленный и отшлифованный кварцевый песок.

Корт с хардовым покрытием Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Наконец, на самой вершине располагается акриловый финишный слой с линиями разметки. В основном он синего цвета, но также хард может быть зелёным, фиолетовым и не только. Финишный слой фактически и является тем покрытием, которое зритель видит во время игры теннисистов на корте. Верхняя часть в виде смягчающего слоя влияет на скоростные характеристики и высоту отскока мяча. Всё зависит от количества песка, которое туда добавляется. Чем меньше песка, тем корт быстрее. На медленных кортах отскок высокий, а горизонтальная скорость мяча низкая. На быстрых – с точностью до наоборот.

Технический центр Международной федерации тенниса (ITF) разработал критерии и методику квалификации покрытий корта, которые были введены с 1 января 2008 года. Всего есть пять категорий: медленное, средне-медленное, среднее, средне-быстрое, быстрое. Все они определяются по так называемому показателю Court Pace Rating (CPR), который вычисляют на основе множества сложных параметров вроде коэффициента трения покрытия, высоты отскока, горизонтальной и вертикальной скорости мяча.

Медленное покрытие имеет CPR до 30, средне-медленное — 30-34, среднее — 35-39, средне-быстрое — 40-44, быстрое — от 45 и более. Крупные турниры на харде в основном проводятся на средне-быстрой и средней поверхности. Исключением является «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где CPR равен 27,4, то есть это медленное покрытие практически на уровне грунта. Наиболее высокий CPR среди крупных хардовых турниров имеют «Мастерсы» в Шанхае (42,9) и Цинциннати (42,5), Australian Open и US Open (по 42), иными словами, там покрытие наиболее быстрое.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе хард наиболее медленный Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хард с немного шероховатой поверхностью относится к разряду покрытий без скольжения. Для них характерна несколько отличающаяся от классической техника работы ног при подходе к мячу. Преимуществами данного покрытия являются высокое поглощение ударных нагрузок, стабильность отскока мяча, большое количество опций смягчения ударов, лёгкость в обслуживании и отсутствие необходимости особого ухода; высокая устойчивость к износу и долговечность – зачастую первое восстановление верхнего слоя требуется только после 7-10 лет эксплуатации.

Главный недостаток для теннисистов – высокая травмоопасность. Производители теннисной обуви в связи с этим постоянно совершенствуют модели кроссовок для игры на харде. Кроме того, хард не пропускает влагу, и при высоких температурах возникает тяжёлый неприятный запах плавящейся акриловой смолы. Поэтому в странах с жарким климатом чаще строят грунтовые корты, особенно в Южной Америке.

В чём особенность харда на US Open

Хард на официальных теннисных турнирах стал использоваться с середины 1940-х годов, причём создавалось и совершенствовалось это покрытие именно в США. В 1953-м американская компания California Products Corporation презентовала первое полностью (на 100%) акриловое многослойное покрытие теннисных кортов. Прошло некоторое время, чем его решились ввести в качестве основного на крупные турниры.

На US Open хард используется с 1978 года, до этого были трава (1881-1974) и грунт (1975-1977). California Products Corporation изначально уложила на кортах Нью-Йорка акриловое покрытие типа DecoTurf. По меркам последних десятилетий XXI века оно было самым быстрым, но время шло и создавались новые технологии. Американцы долгое время, а именно 42 года оставались привержены DecoTurf. CPR этого типа покрытия в Нью-Йорке был равен 35,7, то есть оно было средним по скорости и уступало не только хардовым «Мастерсам» (кроме Индиан-Уэллса), но и травяному Уимблдону (37).

В 2020 году организаторы US Open наконец-то решились на перемены и заменили хард DecoTurf на Laykold. CPR вырос до 42, теперь американский турнир «Большого шлема» проводится на одном из самых быстрых покрытий в теннисе.

С 2020 года US Open проводится на более быстром харде Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ускорение харда на US Open произошло в неподходящий момент для Джоковича

Примечательно, что некоторые теннисисты выиграли от такого изменения, а для некоторых оно оказалось, наоборот, не очень выгодным. Россиянин Даниил Медведев взял свой единственный ТБШ на US Open – 2021 вскоре после увеличения скорости покрытия. При том что Даниил – один из лучших теннисистов в новейшей истории по игре на харде. Кто знает, что было бы на более медленном DecoTurf. Даниил и на нём доходил до финала в 2019-м, но уступил Рафаэлю Надалю в пяти сетах. У Медведева есть обидные поражения в трёх решающих матчах Australian Open (2021, 2022, 2024), где ему часто дико не везло. В какой-то степени справедливо, что он взял один «Шлем» в США на быстром харде. Но россиянин ещё может пополнить свою коллекцию трофеев в Нью-Йорке и Мельбурне, поскольку из «Большой тройки» Роджер Федерер завершил карьеру, Рафаэль Надаль близок к этому, а на топ-уровне продолжает играть только Новак Джокович. С Карлосом Алькарасом и Янником Синнером на харде Даниил вполне способен конкурировать.

К слову, о 24-кратном чемпионе ТБШ Джоковиче. Новаку смена скорости харда на US Open как раз не пошла на пользу. Покрытие в Нью-Йорке было довольно медленным на пике карьеры серба в 2010-х, а когда ему исполнилось 33 года, его внезапно ускорили. Джокович доминирует на харде и траве уже почти полтора десятилетия, но именно US Open давался ему труднее всего. Что уж говорить, если даже Король грунта Рафаэль Надаль до прошлого года опережал его по количеству выигранных титулов в Нью-Йорке. Только в сезоне-2023 Новак сравнялся с ним, одолев Даниила Медведева в финале и взяв четвёртый для себя US Open. При том что на Australian Open он побеждал 10 раз. Будь скорость корта в Мельбурне и Нью-Йорке одинаковой в 2010-х, Новак наверняка куда чаще поднимал бы над головой кубок в крупнейшем городе США. Аналогичное можно сказать и про «Мастерс» в Цинциннати, где только недавно увеличили CPR с 36,5 до 42,5. Быстрые корты не помешали сербу взять Цинциннати и US Open в прошлом году, но с возрастом он явно не отказался бы от некоторого «замедления» покрытия.

Новак Джокович на корте US Open в 2023 году Фото: Al Bello/Getty Images

22-кратный чемпион ТБШ Надаль, наоборот, извлёк определённую выгоду из относительно медленной «полугрунтовой» скорости харда на американском «Шлеме» до 2020 года, взяв там четыре титула. Тот же Australian Open покорялся ему всего дважды (2009, 2022). В первом случае Джокович ещё не вышел на по-настоящему суперзвёздный уровень, во втором Новака не пустили в Мельбурн из-за отсутствия вакцинации от коронавируса, и это заметно упростило испанцу путь к титулу. Рафа доминировал на «Ролан Гаррос» (14 титулов) и в целом взял много «Шлемов», но US Open (4) и Уимблдон (2) покорялись ему во время экспериментов организаторов с замедлением покрытия, а успехи в Австралии тоже не обошлись без благоприятного стечения обстоятельств.

В последние годы чемпионками Уимблдона неожиданно становились Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, которые на момент триумфа даже близко не входили в топ-10 рейтинга WTA. Но на более длинной дистанции количество сенсационных чемпионов в обоих разрядах наблюдалось именно на US Open. Хуан-Мартин дель Потро (2009), Саманта Стосур (2011), Марин Чилич (2014), Флавия Пеннетта (2015), Слоан Стивенс (2017), Бьянка Андрееску (2019), Доминик Тим (2020) и Эмма Радукану (2021) – достаточно неочевидные триумфаторы, для которых победа на ТБШ в США оказалась единственной за карьеру.

Эксперты объясняют обилие сенсаций в Нью-Йорке тем фактом, что US Open – последний «Шлем» в сезоне. Многие топ-игроки банально устают в физическом и моральном плане, что даёт шанс андердогам. С этим можно согласиться, но успех дель Потро, Стосур, Чилича, Пеннетты, Стивенс и Андрееску состоялся до ускорения корта. Вряд ли бы они взяли титул при CPR харда 42, как сейчас. Данная группа просто не «вывезла» бы против Новака Джоковича, Роджера Федерера, Серены Уильямс, пикового Энди Маррея и некоторых других звёзд. Но «замедление» харда до условного «полугрунта» привносило приличный элемент случайности.

US Open – единственный ТБШ, где нет абсолютной доминирующей силы среди чемпионов. На «Ролан Гаррос» таковой является Рафаэль Надаль (14 титулов), на Australian Open – Джокович (10 титулов), на Уимблдоне – Роджер Федерер (восемь титулов). Рекорд по кубкам на US Open в Открытую эру принадлежит Серене Уильямс (шесть титулов), в мужском разряде его делят Роджер Федерер и Пит Сампрас (по пять). Причём Федерер взял все свои титулы последовательно на отрезке 2004-2008, когда Джокович ещё громко не заявил о себе, а Надаль сполна не адаптировался к другим покрытиям за пределами грунта.

Тим и Радукану брали кубок уже на быстром харде. В случае Доминика скорее работает то самое утверждение, что он сохранил больше сил на конец сезона. Тим – грунтовик, его единственный шанс на харде заключается в наматывании соперников, что он и сделал в пятисетовом финале с Александром Зверевым, совершив камбэк с 0:2.

Титулы Иги Свёнтек и Карлос Алькараса в 2022-м тоже чем-то похожи на случай Тима. Да, молодые полька и испанец в целом уже успешнее завершающего карьеру Доминика, но быстрый хард точно не их коронное покрытие. Свёнтек доминирует в женском теннисе и практически бессменно занимает первое место в рейтинге WTA последние пару лет, но всё-таки US Open – единственный «Шлем», который она брала, за исключением четырёх титулов «Ролан Гаррос». Алькарас хорош на всех покрытиях, однако на самых быстрых у соперников больше шансов его одолеть. На Australian Open он вообще не доходил дальше четвертьфинала. Тем не менее Карлос взял свой первый ТБШ именно на US Open, причём одолел в финале «грунтовика» Каспера Рууда.

Радукану, пожалуй, самая сенсационная чемпионка мэйджоров в Открытую эру, и её случай, по сути не поддаётся логическому объяснению. Но, как ни странно, после увеличения скорости корта фактор физической готовности в конце сезона становится едва ли первостепенным. Тот редкий случай, когда «грунтовики» получают хоть какую-то возможность преуспеть на быстром харде. Да и 37-летний Новак Джокович, который в нынешнем сезоне делал ставку на Олимпиаду и фактически «забил» на «Мастерсы», тоже способен найти силы для рывка в Нью-Йорке и завоевания рекордного 25-го «Шлема», пусть он уже и не так ловок, как более молодые Алькарас и Синнер.