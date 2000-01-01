Теперь можно сыграть с Алькарасом или со Свёнтек? WTA и АТР запустили теннисную видеоигру
Симулятор Tiebreak позволит пережить лучшие моменты в карьере любимых спортсменов. В видеоигре будет более 10 топовых теннисистов. Где и с кем смогут сыграть поклонники тенниса?
Топовые теннисисты — прототипы персонажей
Среди игроков: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Роджер Федерер, Кори Гауфф, Рафаэль Надаль, Ясмин Паолини, Арина Соболенко, Мария Шарапова, Янник Синнер, Ига Свёнтек, Даниил Медведев и другие. А сыграть можно будет на более чем 90 официальных турнирах.
Где игра уже доступна?
Игра Tiebreak уже доступна в стандартной и делюкс-версии игровых консолей Ace Edition на PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam). Версия для Nintendo Switch будет доступна позднее.
ATP и WTA анонсировали новую видеоигру. В ней будут прототипы реальных теннисистов!
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