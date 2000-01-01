ATP и WTA анонсировали новую видеоигру. В ней будут прототипы реальных теннисистов!

Теперь можно сыграть с Алькарасом или со Свёнтек? WTA и АТР запустили теннисную видеоигру

Симулятор Tiebreak позволит пережить лучшие моменты в карьере любимых спортсменов. В видеоигре будет более 10 топовых теннисистов. Где и с кем смогут сыграть поклонники тенниса?