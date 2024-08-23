«Вышла из пропасти в высшую лигу». Рыбакина рассталась с тренером, сделавшим её чемпионкой

US Open ещё не начался, а с турнира уже поступают первые громкие новости. В преддверии соревнований чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым. «После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю ему всего наилучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Новость о разрыве рабочих отношений Рыбакиной и Вукова можно назвать неожиданной лишь на первый взгляд. Совершенно очевидно, что такие решения не принимаются необдуманно и спортсменка наверняка взвесила все за и против. И это несмотря на то, что с именем Стефано связаны не просто главные — все успехи теннисистки из Казахстана.

Стороны приступили к сотрудничеству в феврале 2019 года, и уже в июле Елена завоевала свой первый титул на уровне WTA. Из теннисистки, еле попадающей в топ-200 мировой классификации, Рыбакина за год ворвалась в первую тридцатку. В 2020-м уроженка Москвы пять раз побывала в финалах — выиграла, правда, всего один. А два года спустя окончательно вошла в элиту. Сказать, что титул Елены на Уимблдоне-2022 стал сенсацией, — ничего не сказать. Столь грандиозного успеха не ожидал никто — наверное, даже и сама спортсменка с тренером.

Елена Рыбакина — чемпионка Уимблдона-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2023-м Рыбакина попыталась выиграть второй «Шлем», но не сложилось. В финале Australian Open она проиграла Арине Соболенко. Однако выигранные «тысячники» в Индиан-Уэллсе и в Риме стали достойной компенсацией — если не в чисто спортивном плане, то в разрезе рейтинговых очков и призовых.

В 2024-м, такое ощущение, прогресс Елены застопорился. В первой половине сезона она регулярно принимала участие в финалах, выиграв три турнира категории WTA-500. Но «пятисотники» уже давно не являются пределом мечтаний теннисистки. А оба финала «тысячников», в Дохе и в Майами, Рыбакина проиграла. И на «Шлемах» в этом сезоне она выступает не столь успешно, как в предыдущие два года, имея в активе полуфинал Уимблдона и четвертьфинал «Ролан Гаррос». Слишком уж много матчей она отдала топовым соперницам: финал Дохи — Иге Свёнтек, финал Майами — Даниэль Коллинз, полуфинал Мадрида — Арине Соболенко, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — Ясмин Паолини, полуфинал Уимблдона — Барборе Крейчиковой. Последней каплей стало поражение от Лейлы Фернандес в первом матче в Цинциннати.

О том, что Рыбакиной стоит сменить тренера, впервые заговорили ещё на Australian Open — 2023. Вуков часто эмоционально вёл себя по ходу матчей подопечной, и 22-кратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Пэм Шрайвер заявила, что спортсменке стоит подумать о приглашении другого наставника. «Когда я смотрю за тем, как Рыбакина пытается выиграть свой второй турнир «Большого шлема» за семь месяцев, мне хочется надеяться, что она найдёт тренера, который всегда будет относиться и разговаривать с ней с уважением. Ей нельзя соглашаться на меньшее», — писала тогда Шрайвер на своей странице в социальной сетяи.

Стефано Вуков на Australian Open — 2023 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

По окончании турнира спортсменка встала на защиту тренера. «После отлично проведённого AO я увидела тревожные комментарии по поводу поведения моего тренера Стефано Вукова. Хочу прояснить ситуацию, дабы избежать неверных толкований. Стефано начал верить в меня много лет назад, раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию, следуя которой я смогу добиться больших успехов. Правильность его подхода доказывают мои результаты. Он увлекающийся тренер, обладающий обширными знаниями о теннисе. В отличие от людей, которые комментируют его поведение, он хорошо знает меня и как человека, и как спортсмена. А тот, кто меня знает, отлично понимает, что я никогда не буду работать с тренером, который не уважает меня и наши труды. Я могу молчать на корте, но внутри меня сидит спортсмен, который хочет достичь великих результатов. И Стефано мне в этом очень помогает», — написала Рыбакина на своей странице в социальной сети.

А чуть позже объяснила, почему заступилась за тренера. «Несколько человек сделали несколько комментариев, они меня совсем не знают, не знают мою команду. Я была очень удивлена. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете спросить у меня напрямую. Но люди решили высказаться в интернете. Интернет — это большая вещь, где кто-то может сделать комментарий не думая, а затем люди просто подхватят.

Он мне очень помогает. У нас отличная коммуникация, ведь мы работаем уже четыре года. Иногда бывают плохие дни, но люди могут этого не видеть. И, конечно, когда мы работаем на корте, я очень уважаю его, пытаюсь выслушать и получить всю информацию», — приводит слова Рыбакиной, сказанные в феврале 2023 года, Eurosport.

Елена Рыбакина в 2023 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов, работавший с такими топовыми теннисистками, как Арина Соболенко, Эмма Радукану, Белинда Бенчич, тогда жёстко раскритиковал Шрайвер. «Пэм, я уважаю вас как явление в теннисе, но в последнее время вижу от вас много спорных высказываний. Это высшая точка. В погоне за желанием по непонятным причинам выставлять теннисных людей злодеями вы открыто и публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина.

Вы понятия не имеете, о чём говорите. Вы должны, по крайней мере, извиниться перед человеком, который во всех смыслах этого слова прекрасный тренер. Вам повезёт, если вы когда-нибудь достигнете такого уровня. Любому игроку повезёт, если в его углу будет такой человек. Этот человек предан игроку каждым атомом своего тела и души. Жаль, что вы раз за разом доказываете, что не видите ничего, кроме пустых жестов», — писал тогда Турсунов в социальных сетях.

А в этот раз Дмитрий выразил сожаление по поводу расставания Рыбакиной с тренером. «Грустно видеть, как закончилось, возможно, самое продуктивное партнёрство в WTA. Очень редкий случай выхода из пропасти в высшую лигу, закончившийся во время сумасшедшего сезона на короткой ноте, не может быть приятным. Скорее всего, в будущем мы не увидим таких случаев. Эпоха партнёрств стремительно уходит в прошлое», — написал Турсунов в социальных сетях.

Соблазн что-то поменять стал слишком велик. Иногда наступает момент, когда сторонам уже нечего предложить друг другу. Ниже определённого уровня Рыбакина вряд ли опустится. А вот покорить новые вершины с новым же наставником — например, выиграть ещё один «Шлем» и стать первой ракеткой мира — ей вполне по силам. А у Вукова в память о сотрудничестве останется вот такая татуировка, сделанная вскоре после славного похода подопечной на Уимблдоне: