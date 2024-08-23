Соболенко должна брать дебютный титул на US Open. За вторую ракетку мира говорят все цифры

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США. Как обычно, этот турнир «Большого шлема» является последним мэйджором в сезоне. Нынешние старты — уже 144-е по счëту. И призовой фонд топовых соревнований не оскудевает. В этом году общий куш составит рекордные $ 75 млн.

Одной из главных фавориток американского мэйджора является вторая ракетка мира Арина Соболенко. Объясним, почему белоруска может впервые стать победительницей US Open.

1. Решение Соболенко провести полноценную серию североамериканских турниров

Соболенко вошла в число теннисисток WTA-тура, которые снялись с Олимпийских игр, проходивших на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже. Победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина не смогла выступить на ОИ из-за болезни, однако первая ракетка мира Ига Свёнтек и чемпионка US Open 2024 года Коко Гауфф принимали участие на главном старте четырёхлетия во французской столице. Но белоруска, обеспокоенная постоянной сменой покрытий, решила пропустить Олимпиаду.

Вместо этого Арина сыграла на турнире WTA-500 в Вашингтоне, который проходил одновременно с ОИ. 26-летняя уроженка Минска не была близка к своим лучшим результатам ни на американском «пятисотнике», ни на «тысячнике» в Торонто. Напомним, соревнования в Канаде состоялись на следующей неделе после Вашингтона. Однако получение игровой практики помогло двукратной чемпионке ТБШ затем добиться успеха на престижных состязаниях в Цинциннати. Спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх, не могли позволить себе готовиться к североамериканскому хардовому сезону в спокойном режиме из-за плотного графика. Также существует риск того, что игроки, выступавшие в Париже, столкнутся с физическими проблемами при переходе с грунтовых кортов на хард.

2. Великолепная форма в Цинциннати

Ранее уже упоминалось, что Соболенко стала победительницей турнира WTA-1000 в Цинциннати, но очень важно понять, насколько хороша она была в Огайо. На пути к титулу Арина одолела Элизабетту Коччаретто, Элину Свитолину, Людмилу Самсонову, Игу Свёнтек и Джессику Пегулу. Вторая ракетка мира прошла непростой путь к трофею, однако на Открытом чемпионате Цинциннати минчанка не отдала оппоненткам ни сета. Она доминировала во всех своих матчах, используя мощную подачу и приём, а также отличную игру на задней линии. Когда Соболенко показывает такой уровень тенниса на харде, её очень тяжело остановить. Победа в Нью-Йорке однозначно останется за Ариной, если она продолжит демонстрировать такую же яркую игру на кортах «Флашинг-Медоуз».

3. Психологический эффект от победы в двух сетах над Свёнтек в Цинциннати

Перед новым очным матчем в Цинциннати белоруска уступала принципиальной противнице и лидеру рейтинга WTA Ига Свёнтек 3-8 по личным встречам. Более того, до полуфинала в Огайо Соболенко ни разу не закрывала польку в двух сетах. Однако всё изменилось 18 августа 2024 года. В полуфинале Цинциннати Арина добилась убедительной победы над первой ракеткой мира — 6:3, 6:3. Да, в концовке противостояния Ига сражалась и даже ушла с девяти матчболов, однако на большее четырёхкратной чемпионки мэйджоров не хватило.

На Открытом чемпионате США по теннису корты будут не такими быстрыми, как в Цинциннати, что дает Свёнтек больше шансов в потенциальной битве с Соболенко. Тем не менее недавняя победа над соперницей может оказаться одним из важнейших факторов для менталитета 26-летней уроженки Минска. Отметим, что двукратная победительница Australian Open ещё ни разу побеждала представительницу Польши на «Больших шлемах», поэтому мотивация у Арины в вероятном титульном поединке в Нью-Йорке будет запредельной.

4. Соболенко — хардовый специалист

Соболенко выиграла 16 из своих последних 19 матчей на US Open и 20 из своих последних 21 встреч на хардовых ТБШ. Приведём следующую статистику.

Текущий топ-10 рейтинга WTA и их количество побед/поражений на хардовых «Шлемах» с сезона-2023

Победы и поражения Теннисистка Рейтинг 20-1 Арина Соболенко 2 15-2 Коко Гауфф 3 11-3 Чжэн Циньвэнь 7 10-3 Елена Остапенко 10 8-3 Ига Свёнтек 1 8-3 Елена Рыбакина 4 8-3 Джесссика Пегула 6 7-3 Барбора Крейчикова 8 3-3 Ясмин Паолини 5 3-3 Мария Саккари 9

Соболенко — единственная теннисистка, выигравшая более одного титула на хардовых ТБШ после Открытого чемпионата США 2021 года. Арина победила Елену Рыбакину в финале Australian Open — 2023, а в нынешнем сезоне сумела защитить свой титул. 26-летняя теннисистка также была очень близка к победе в Нью-Йорке в течение последних трёх лет. В 2021 и 2022 годах представительница Беларуси добиралась в американской столице, а в прошлом сезоне уступила в титульной встрече хозяйке кортов Коко Гауфф.

Соболенко после финала US Open – 2023 с Гауфф Фото: Elsa/Getty Images

В этом году вторая ракетка мира имеет огромные шансы улучшить свой результат на US Open, впервые в карьере выиграв этот «Шлем». Белоруска уже знает, как побеждать на мэйджорах, поэтому победа Соболенко на Открытом чемпионате США — 2024 не станет для теннисной общественности громкой сенсацией или большим сюрпризом.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Следить за ходом последнего в сезоне ТБШ можно на «Чемпионате».