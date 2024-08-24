Потапова и Александрова не вышли в финалы Кливленда и Монтеррея. Дальше у них US Open

В США и Мексике в ночь на субботу, 24 августа, состоялись полуфинальные матчи с участием российских теннисисток. На турнире серии WTA-250 в Кливленде за путёвку в финал поборолась Анастасия Потапова, а на «пятисотнике» в Монтеррее за выход в решающую стадию сразилась Екатерина Александрова.

В полуфинале в Кливленде Потапова (43) сыграла с обладательницей уайлд-кард, американкой Маккартни Кесслер (98). Девушки на корте встретились впервые. На пути к этому поединку россиянка одержала лёгкие победы над Диан Парри (6:3, 6:2), Кларой Таусон (6:2, 6:2) и Аной Богдан (6:2, 6:1). Представительница США же одолела Катрину Скотт (6:1, 4:6, 6:4), Синьюй Ван (3:6, 6:4, 6:2) и Аранчу Рус (6:4, 6:2).

Полуфинальная встреча Потаповой и Кесслер вышла неровной и напряжённой. Анастасия здорово начала этот матч, сразу включила агрессивную игру на задней и взяла четыре гейма подряд,.

С пятого гейма у Потаповой начались проблемы: немного просела первая подача, медленнее полетела вторая, и американка смогла заиграть активнее на приёме. При такой игре Анастасия позволила сопернице дважды сделать брейк, но сильно расслабиться всё же не дала. При счёте 4:5 Кесслер вышла подавать, но не выдержала темпа от терпеливой и настойчивой россиянки. В итоге Потапова сделала брейк и за 48 минут забрала первый сет.

Анастасия Потапова Фото: Johannes Simon / Getty Images

Первая половина второй партии выглядела занятно. Пять геймов подряд завершились брейк-пойнтом одной из теннисисток. Первой выйти вперёд и наконец подтвердить брейк смогла Кесслер. Потапова же, вымотанная таким ходом игры, ничего не смогла сделать в этом сете. При счёте 3:5 Анастасия двумя двойными подряд отдала свою подачу и всю партию американке. Чуть грязнее стала играть россиянка: если в первом сете по виннерсам и невынужденным ошибкам она набрала 10/11, то во втором активности в действиях Анастасии стало меньше – 4/13.

В решающей партии Потапова до последнего держала свои подачи, даже сократила количество невынужденных, но всё же оступилась в важном восьмом гейме. Россиянка вышла на подачу при счёте 3:4, но пара двойных и ошибки с бэкхенда подвели Анастасию. Кесслер сделала брейк и сразу завершила встречу с итоговым счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Потаповой во второй раз в этом году не удаётся выйти в решающую стадию: в Бирмингеме на траве она тоже сыграла в полуфинале, но уступила Айле Томлянович. И всё же, несмотря на поражение от Кесслер в Кливленде, Анастасия поднимется в рейтинге WTA на пять строчек. А американка за титул домашнего турнира поборется с первой сеяной Беатрис Хаддад-Майей.

В Монтеррее за путёвку в финал Екатерина Александрова (30) поспорила с Лулу Сун (57). В прошлый раз теннисистки встречались в Сеуле в 2022 году: тогда россиянка, будучи второй сеяной, одолела новозеландку-квалифаера со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Что первая, что вторая встречи девушек выдались непростыми. В поединке в Монтеррее матч вышел трёхсетовым, и все три партии оказались очень упорными.

В первом сете до последнего спортсменки забирали свои подачи и активно действовали в розыгрышах. Александрова при счёте 5:5 провела довольно противоречивый гейм: она записала на свой счёт два отличных эйса, но при этом допустила между ними пару двойных; уходила в обмены на задней линии, но не выдерживала и допускала ошибки. В стартовой партии Екатерина ни разу не добралась до брейк-пойнтов, а Сун с весьма уверенной игрой забрала сет со счётом 7:5.

Екатерина Александрова Фото: Inaki Esnaola / Getty Images

В том же темпе начали теннисистки вторую партию: обе были убедительны на своей подаче и не спешили подпускать соперницу к брейку. Теперь первой дрогнула Сун. На своей подаче при счёте 2:3 она не выдержала ни одной атаки в исполнении Александровой и отдала гейм под ноль. Очень вовремя у Екатерины включилась точная и безошибочная игра, благодаря которой она смогла оставить этот сет за собой (6:3).

Решающая партия вышла ещё более мощной. Ни одна не планировала уступать свою подачу, потому они не подпустили друг друга к брейк-пойнтам, а поспорили за победу в этом упорном матче на тай-брейке. Александрова чаще стала действовать из обороны, отыгралась со счёта 3:6, но не смогла противостоять атакам новозеландки, и Сун с четвёртого матчбола забрала эту встречу (7:5, 3:6, 7:6 (8:6)).

В Монтеррее Александрова выступала как третья сеяная. Первый круг она прошла без борьбы, во втором одолела хозяйку кортов Ренату Сарасуа (6:3, 6:4), а в четвертьфинале оказалась сильнее Юань Юэ (7:5, 7:6 (7:3)). Теперь Екатерина отправится в Нью-Йорк готовиться к US Open, на старте которого она сыграет с Викторией Томовой. А Сун в Монтеррее за титул поборется с победительницей встречи Линда Носкова – Эмма Наварро.

Финальные встречи в США и Мексике пройдут в ночь с 24 на 25 августа по московскому времени. За всеми событиями следите на «Чемпионате».