Спокойное начало и тяжелейший финиш: возможный путь Медведева к финалу US Open — 2024

Три года назад Медведев добился самого громкого успеха в новейшей истории российского тенниса, выиграв US Open. В минувшем сезоне Даниил дошёл до финала Открытого чемпионата США. На предстоящем турнире первая ракетка России вновь будет нацелен на максимальный результат. Жеребьёвка состоялась в четверг, 22 августа, и на первых стадиях Медведев, будучи пятым сеяным, в принципе, получил довольно комфортную сетку — могло быть и хуже.

Первым соперником чемпиона US Open — 2021 на текущем турнире будет 34-летний сербский теннисист Душан Лайович. При всём уважении к Лайовичу, Медведев обязан его обыгрывать. Даже несмотря на то, что в личном противостоянии серб ведёт со счётом 2-1. Последний их очный матч состоялся в 2021 году, а с тех пор много воды утекло. Кроме того, лучше всего Душан выступает на грунте. Все три финала на уровне ATP он провёл именно на этом покрытии. На US Open же Лайович лишь раз выбирался в третий раунд, а на последних двух турнирах в Нью-Йорке выбывал после первого матча.

Если Медведев пройдёт Лайовича, то во втором круге встретится либо с венгром Фабианом Марожаном, либо с 21-летним сербом Хамадом Меджедовичем. С Марожаном россиянин ещё не играл, а с Меджедовичем пересёкся на «Мастерсе» в Риме три месяца назад. Даниил одержал сложную победу над Хамадом: 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Но то был его нелюбимый грунт, а на харде нашему парню должно быть полегче. Меджедович, к слову, дебютирует на US Open, а Марожан впервые попал в основную сетку год назад и остановился во втором круге.

В третьем круге US Open соперником Медведева, если исходить из посева, может стать 22-летний итальянец Флавио Коболли. Молодой теннисист наиболее успешен на грунте, где у него есть один титул и ещё два поражения в финалах на «челленджерах» (а также 1-1 в хардовых финалах на соответствующем уровне). Однако месяц назад Коболли впервые в карьере добрался до титульного матча на уровне ATP — как раз на харде. В Вашингтоне Флавио уступил Себастьяну Корде. Если же Коболли, ранее не игравший с Медведевым, не сможет выйти в третий круг, соперником россиянина может стать его соотечественник Павел Котов, оказавшийся в той же части сетки. С Котовым Медведев тоже не играл.

Павел Котов на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

И даже на стадии четвёртого круга, то есть в 1/8 финала, жребий предоставил Медведеву едва ли не самых удобных соперников! Если, конечно, слово «удобный» вообще уместно в топ-16. Стефанос Циципас (11) исторически неудачно выступает на US Open. Особенно это удивительно на контрасте с его результатами на Открытом чемпионате Австралии, другом хардовом мэйджоре. На Australian Open Циципас однажды вышел в финал и ещё трижды доходил до полуфинала, а в Нью-Йорке ни разу не проходил дальше третьего круга, причём в последних двух сезонах потерпел два поражения в трёх матчах. По личным встречам Стефанос уступает Даниилу со счётом 4-9.

Феликс Оже-Альяссим (19) и вовсе проигрывает Медведеву 1-7. На Australian Open в этом году россиянин обыграл канадца без потери сета, а тот в отместку не пустил его в четвертьфинал Олимпиады, победив в двух партиях. Также стоит отметить, что US Open — 2021 остаётся самым успешным ТБШ как для Даниила, так и для Феликса, который в полуфинале как раз дал дорогу сопернику. На последних двух US Open Оже-Альяссиму похвастаться нечем: 2022 год — второй круг, 2023-й — поражение на старте.

Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим на US Open — 2021 Фото: Elsa/Getty Images

Ну а в четвертьфинале лёгких соперников уже по определению быть не может, кто бы туда ни вышел. Медведев оказался в одной четверти с чемпионом Australian Open — 2024, первой ракеткой мира Янником Синнером (1). В этом противостоянии просто Даниилу точно не будет. Даже несмотря на два важных фактора. Во-первых, в личных встречах россиянин впереди со счётом 7-5. Всё начиналось с 6-0 в его пользу, затем итальянец сократил отставание до минимума, однако в четвертьфинале Уимблдона Медведев наконец-то прервал серию из пяти поражений. Во-вторых, непонятно, в каком психологическом состоянии будет Янник на фоне всей этой истории с допингом.

В полуфинале наиболее вероятным соперником Медведева видится четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (3). По личным встречам испанец уверенно ведёт: 5-2, в том числе 2-0 в 2024-м. Правда, единственный очный матч на US Open, полуфинал-2023, остался как раз за россиянином. Также в полуфинал из этой части сетки может выбраться Хуберт Хуркач (7). С ним у Даниила паритет: 3-3. Если у Хуркача полетит подача, остановить его будет невероятно сложно. В четвертьфинале Australian Open этого года Медведев одержал тяжелейшую победу над Хуркачем в пяти сетах.

Хуберт Хуркач и Даниил Медведев на Australian Open — 2024 Фото: Graham Denholm/Getty Images

В нижней половине сетки главными фаворитами являются Новак Джокович (2) и Александр Зверев (4). В финале предпочтительнее, конечно, было бы сразиться со Зверевым, с которым у Медведева 13-7 в личных встречах. В полуфинале AO-2024 Даниил одержал сверхволевую победу над Александром. Джоковичу же Медведев уступает 5-10, и играть с сербом в финале — та ещё задача, даром что Даниил в титульном противостоянии три года назад не отдал ему ни партии.

Ну а для российских болельщиков финалом мечты была бы встреча Медведева и Андрея Рублёва (6), где в личном противостоянии Даниил уверенно ведёт со счётом 7-2.

Открытый чемпионат США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. За всеми событиями турнира в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».