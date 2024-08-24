Рублёв на US Open — 2024 сразится с обидчиком Медведева. Кто он — опасный бразилец Уайлд?

Уже в ближайший понедельник, 26 августа, российский теннисист Андрей Рублёв начнёт свой путь на US Open – 2024. Олимпийский чемпион Токио в миксте вновь бросит самому себе вызов и попробует добраться до первого полуфинала ТБШ в карьере. А первым испытанием для нашего соотечественника станет поединок стартового круга с бразильцем Тьяго Уайлдом. Это имя нам уже знакомо, не правда ли?

Уайлду 23 года. На юниорском уровне он выиграл US Open – 2018, после чего стал считаться новой восходящей звездой тенниса в своей стране. Реализовать все возложенные надежды спортсмен пока не в силах. Выступления на уровне ATP, откровенно говоря, даются бразильцу с большим трудом. На текущий момент южноамериканец выиграл только один турнир серии ATP-250 в Сантьяго. В финале состязаний в Чили Тьяго в трёх сетах одолел норвежца Каспера Рууда, который тогда ещё не входил в топ-10, однако уже был достаточно силён. Этот титул ценен не только сам по себе, но и тем, что Уайлд стал самым молодым в истории бразильцем — чемпионом турнира ATP. Его лучшей позицией в рейтинге ATP было 58-е место, которое он занимал в конце мая 2024 года. Сейчас Тьяго располагается на 69-й строчке в мужской мировой табели о рангах.

Большинству российских болельщиков этот южноамериканец стал известен ещё в прошлом году, когда он сенсационно выбил Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» – 2023. При этом одно из открытий грунтового мэйджора, Уайлд, так и не ответил на вопросы представителей СМИ на послематчевой пресс-конференции. Всё дело в том, что в личной жизни спортсмена не всё так безоблачно. В октябре 2021 года Тьяго пришлось отбиваться от обвинений в домашнем насилии со стороны его экс-подруги. В дело вмешалась полиция, открывшая расследование. Но игрок заявил, что обвинения были «ложными, сфабрикованными и вызванными желанием отомстить».

Никола Арзани, старший вице-президент ATP по связям с общественностью, так объяснил изданию CLAY причины неявки Уайлда на пресс-конференцию после сенсационной победы в Париже над Медведевым: «Второй круг подряд Тьяго дал все интервью, о которых его просили. Встреча с представителями международных печатных СМИ не состоялась только потому, что не было запросов».

Теннисист говорил только по телевидению. В эфире бразильского спортивного канала Sportv Тьяго признался, что буквально умер физически, заплатив цену за три проведённых противостояния в квалификации грунтового «Шлема» и пятисетовике на старте турнира. А перед интервью Уайлд ясно дал понять, что не хочет говорить об обвинениях в его адрес в домашнем насилии.

А ещё Тьяго Уайлд — бразилец с… русскими корнями! Предки его отца родом из Румынии и из России. А вот мать — немка. Кумиром спортсмена в теннисе является разумеется, Рафаэль Надаль. Сам южноамериканец начал играть в теннис в возрасте четырёх лет, так как его отец тоже занимался этим видом спорта. Клаудио Рикардо Уайлд руководит теннисными академиями, а мать обидчика Медведева, Гизела Кристин Сейбот, врач. И если бы не теннис, то, как признаётся сам Тьяго, он стал бы медиком. У представителя ATP-тура есть ещё сестра Луана.

Своим лучшим качеством Уайлд считает бесстрашие, а худшим — лень. А играет в теннис Тьяго по той причине, что игра делает его счастливым. «Я чувствую себя счастливым на корте. Это «моё» место. Корт задаёт мне рамки, но в то же время даёт мне пространство и вдохновение, чтобы делать то, что мне нравится. Теннис даёт мне возможность быть собой и самовыражаться на корте», — цитирует бразильца пресс-служба ATP.

Любимым актёром теннисиста является Брэд Питт, а музыкантом – Эминем. Также Тьяго увлекается футболом. Бразилец поддерживает местную команду «Гремио».

Любимый фильм игрока – «Парк Юрского периода». А ещё Уайлд без ума от пиццы и мармеладных мишек.

К слову, Рублёв уже однажды встречался с Тьяго в официальных матчах. Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года Андрей лишь в пяти партиях сломил сопротивление непростого оппонента. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина. Отметим, что продолжительность игры составила почти 4 (!) часа.

Какой будет новая очная битва теннисистов? Получится ли она такой же яркой и напряжённой, как в Мельбурне? Узнаем совсем скоро.

Матч Тьяго и Андрея пройдёт в понедельник, 26 августа. Начало – в 19:30 мск. За всеми событиями US Open – 2024 следите на «Чемпионате».