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Путь Мирры и Эрики Андреевых на US Open 2024: с кем сыграют, турнирная сетка, расписание, прошлые результаты

Свёнтек в четвёртом круге, Циньвэнь — во втором. Путь сестёр Андреевых к финалу US Open
Арина Полуянова
Путь Мирры и Эрики Андреевых на US Open — 2024
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Мирре прочат борьбу за титул. А Эрика поборется за первую победу в основе американского ТБШ.

Сёстры Андреевы продолжают покорять WTA-тур. На этот раз Эрика (89-й номер рейтинга) и Мирра (21) вместе сыграют в основной сетке US Open, в которую старшая прошла по рейтингу, а младшая – как 21-я сеяная. Вместе изучаем путь девочек на грядущем хардовом мэйджоре.

US Open – 2024. Женщины. Турнирная сетка

У Мирры лучшим результатом в Нью-Йорке был второй круг на дебютном турнире в прошлом году. Тогда на старте соревнований она одолела квалифаера Оливию Гадеки (1:6, 6:3, 6:4), но в следующем же матче уступила шестой ракетке мира Кори Гауфф (3:6, 2:6).

В этом сезоне Андреева-младшая попробует улучшить свой результат на US Open и в первом круге сыграет с Марией-Камилой Осорио-Серрано. Колумбийке 22 года, в рейтинге WTA она занимает 88-ю строчку, а лучшим её выступлением в Нью-Йорке был второй круг в сезонах-2021 и 2022. Мирра и Камила встречались однажды, в квалификации «Ролан Гаррос» в прошлом году. Тогда сильнее оказалась россиянка (7:6 (10:8), 6:4).

В свои 22 года колумбийка имеет два титула на турнирах серии WTA-250, оба – на домашних грунтовых соревнованиях в Боготе в 2021 и 2024 годах. Заметный прорыв Мария-Камила совершила в сезоне-2022, когда добралась до 33-й строчки рейтинга.

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В последнее время Осорио-Серрано не показывает стабильных результатов, поэтому у Мирры есть все шансы, чтобы пройти дальше и во втором круге встретиться с американкой Эшлин Крюгер. Следующей потенциальной сопернице россиянки 20 лет, в рейтинге она занимает 61-ю строчку. Ранее Крюгер и Андреева-младшая не встречались.

В третьем круге Мирру может ожидать соотечественница Людмила Самсонова. Россиянке 25 лет, сейчас она располагается на 16-м месте в рейтинге. Единственная её встреча с Андреевой-младшей состоялась в начале этого года. Девушки сразились на турнире в Брисбене, и победа безоговорочно осталась за Миррой (6:2, 6:1).

Людмила неплохо выступила на турнирах американской серии: в Торонто и Цинциннати она добралась до четвертьфинала, а затем, отказавшись от выступления в Кливленде, взяла время на восстановление и подготовку к US Open. Мирра тоже здорово себя проявила в последние несколько недель. Единственным турниром 17-летней россиянки стал «тысячник» в Цинциннати, где она на пути к четвертьфиналу одолела Эмму Наварро, Каролину Плишкову и Ясмин Паолини, а затем навязала серьёзную борьбу Иге Свёнтек.

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Кстати, именно с первой ракеткой мира Андреева-младшая может встретиться уже в четвёртом круге. Непростая сетка, но, как показал турнир в Цинциннати, Мирра вполне может бороться со Свёнтек. Россиянка была близка к победе над Игой, но уступила ей с достойным счётом 6:4, 3:6, 5:7.

В случае успеха и выхода в четвертьфинал Мирру может ожидать битва с опасной Джессикой Пегулой. Американка – шестая ракетка мира. Она отлично провела подготовку к US Open: в Цинциннати Джессика добралась до финала, где проиграла Арине Соболенко (3:6, 5:7), а в Торонто и вовсе завоевала титул, одолев в решающей стадии Аманду Анисимову (6:3, 2:6, 6:1).

В полуфинале по сетке Мирра может встретиться с Еленой Рыбакиной (4) или Ясмин Паолини (5), а в финал из второй половины могут выйти Арина Соболенко, Коко Гауфф или Чжэн Циньвэнь.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Dylan Buell/Getty Images

Бывший игрок топ-10 Андрей Чесноков поделился мыслью о том, что Мирра имеет возможность далеко пройти на этом US Open.

«По той игре, которую она показала, Мирра может замахнуться на титул. Но это будет сделать не так-то просто. У Андреевой уже есть опыт выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» — это было на «Ролан Гаррос». Её игра в Цинциннати говорит о том, что она может побороться за титул на US Open», — сказал Чесноков в беседе с «Чемпионатом».

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Эрика в основе Открытого чемпионата США выступит во второй раз. Впервые Андреева-старшая попробовала себя в Нью-Йорке в 2022 году, прошла через квалификацию, но на старте соревнований проиграла Петре Квитовой (6:7, 0:6).

В этот раз за выход во второй круг Эрика поспорит с 38-й ракеткой мира китаянкой Юань Юэ. Однажды девушки уже встречались: было это в финале турнира ITF в Сельва-ди-Валь-Гардене в 2021 году. Тогда победа в не самом лёгком поединке осталась за китайской теннисисткой (6:2, 7:6 (7:4)).

Однако Андреева-старшая с того момента выросла в рейтинге с 369-й позиции до 89-й, сыграла в четвертьфинале «пятисотника», дебютировала в основе всех «Больших шлемов» и набралась опыта. Теперь она готова взять реванш у Юэ.

Эрика Андреева

Эрика Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором круге Эрику может ожидать гораздо более опасная соперница – олимпийская чемпионка и седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь. Китаянка здорово играет на хардовых ТБШ: на Australian Open в этом году она, например, дошла до финала, а на US Open в прошлом сезоне сыграла в четвертьфинале. С Циньвэнь Андреева-старшая раньше не встречалась.

При удачной игре и хороших тактических решениях Эрика имеет шансы противостоять седьмой ракетке мира. В третьем круге россиянку может ожидать 33-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская. Дважды до этого встречались теннисистки, и оба раза победа оставалась за украинкой. В первый раз Даяна одолела Андрееву-старшую в квалификации Уимблдона-2023 (6:3, 6:4), во второй – в этом году в Линце (7:6 (6:4), 3:6, 6:2).

В любом случае дальше по сетке у Эрики идут Донна Векич или Дарья Касаткина в четвёртом круге, Арина Соболенко в четвертьфинале, Кори Гауфф — в полуфинале и Ига Свёнтек как первая ракетка мира в решающей стадии.

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Как бы ни сложился этот US Open для сестёр Андреевых, радостно видеть их обеих в основной сетке «Большого шлема». Первой в Нью-Йорке выступит Эрика – она свой стартовый матч с Юань Юэ проведёт уже в понедельник, 26 августа. Начало встречи – в 18:00 мск. Мирра матч первого круга с Марией-Камилой Осорио-Серрано проведёт днём позже.

За успехами Андреевых и всеми событиями из Нью-Йорка в ближайшие недели следите на «Чемпионате».

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