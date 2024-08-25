Даниил в плохой форме, но дальнейший спад может стоить ему слишком дорого.

Турнир года для Медведева. Сможет ли россиянин перебороть себя на US Open?

Даниил Медведев проиграл уже три матча подряд. Такого недоразумения с россиянином не случалось с 2020 года. Конечно, оптимизма в преддверии старта важнейшего для нашего соотечественника мэйджора подобная статистика не вселяет. Скорее, наоборот, заставляет всерьёз задуматься. При этом в двух из трёх встреч Медди не совладал с соперниками на своём любимом покрытии – харде. Провалы на старте Монреаля и Цинциннати сильно удивили.

Вообще, нынешний сезон для Медведева – сплошная боль. 0 (!) титулов, а последняя победа случилась аж 21 мая 2023 года, когда в финале «Мастерса» в Риме в двух сетах был повержен Хольгер Руне. То бишь практически полтора года без трофеев – разве такого результата мы ждём от Даниила?

С тех пор случилось и пять проигранных финалов, где россиянин в последнее время проседает либо ментально, либо физически: US Open Джоковичу, Пекин, Вену в 2023 году Синнеру, Australian Open в 2024-м тоже Синнеру, Индиан-Уэллс-2024 — Алькарасу. Правда, противостояния с Синнером теперь стоят особняком, так как все победы итальянца после проваленного им допинг-теста с явным душком.

«Кто знает меня хорошо, скажет, что я бы никогда не сделал ничего против правил. Также я знаю, кто мой друг, а кто – нет. О репутации – посмотрим… Я не могу это контролировать. Могу лишь двигаться дальше», – считает сам Янник.

Но в любом случае серия без побед Медведева явно затянулась, такими темпами можно не только перестать носить звание первой ракетки России, пропустив вперёд Андрея Рублёва, но и вылететь из топ-10. Если механизм в игре Даниила продолжит барахлить, то удивляться не придётся уже ничему.

«В этом году он вёл по сетам 2:0 у Синнера. Был финал с Надалем на Australian Open. Могу сказать, что Даниилу будет крайне тяжело. Не думаю, что в следующий раз Даниила кто-то отпустит в пятисетовом матче. Если брать Даню, Синнера и Алькараса, то у Янника и Карлоса идёт прогресс в силу возраста.

Даня обыгрывает Синнера в пяти сетах на Уимблдоне, а потом он проиграл в четырёх сетах Алькарасу. Медведеву надо обыгрывать Синнера, Алькараса, а потом Джоковича — вы представляете, какие это невероятные сложности? Даниил заслужил второй «Шлем», но не знаю, насколько Синнер и Алькарас позволят ему это сделать», — считает заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков.

Безусловно, с Чесноковым сложно не согласиться, учитывая шесть финалов «Шлемов» у Медведева и лишь одно чемпионство. Ту же Австралию (три финала) Даниил давно должен был покорить, но US Open для Медди стоит особняком как любимый турнир «Большого шлема». Помимо Джоковича, здесь было ещё и поражение от Надаля, но и победа над Новаком навсегда войдёт в историю.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ Фото: Elsa/Getty Images

В первом круге грядущего розыгрыша открытого чемпионата США Даниилу предстоит сразиться с неудобным для себя сербом Душаном Лайовичем. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Лайовича (1-1 на харде). Даниил выиграл у Душана ещё на Кубке Кремля 2018 года, во втором круге (6:2, 6:1). Серб победил в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло-2019 (7:5, 6:1), а также в первом круге Роттердама-2021 (7:6 (7:4), 6:4).

Если Медведев снова не справится с сербом и потерпит четвёртое поражение подряд, то это будет уже не провал, а настоящая катастрофа. Должен помочь тренерский штаб в лице Жиля Сервара и Жиля Симона, необходимо наладить подачу (с таким-то ростом), перестать допускать пугающе большое количество невынужденных ошибок.

Удалось ли команде Медведева подтянуть все эти недочёты за свободный отрезок времени? Узнаем совсем скоро. Отступать, повторимся, попросту некуда.