Турнир года для Медведева. Сможет ли россиянин перебороть себя на US Open?

Даниил Медведев проиграл уже три матча подряд. Такого недоразумения с россиянином не случалось с 2020 года. Конечно, оптимизма в преддверии старта важнейшего для нашего соотечественника мэйджора подобная статистика не вселяет. Скорее, наоборот, заставляет всерьёз задуматься. При этом в двух из трёх встреч Медди не совладал с соперниками на своём любимом покрытии – харде. Провалы на старте Монреаля и Цинциннати сильно удивили.
Вообще, нынешний сезон для Медведева – сплошная боль. 0 (!) титулов, а последняя победа случилась аж 21 мая 2023 года, когда в финале «Мастерса» в Риме в двух сетах был повержен Хольгер Руне. То бишь практически полтора года без трофеев – разве такого результата мы ждём от Даниила?
С тех пор случилось и пять проигранных финалов, где россиянин в последнее время проседает либо ментально, либо физически: US Open Джоковичу, Пекин, Вену в 2023 году Синнеру, Australian Open в 2024-м тоже Синнеру, Индиан-Уэллс-2024 — Алькарасу. Правда, противостояния с Синнером теперь стоят особняком, так как все победы итальянца после проваленного им допинг-теста с явным душком.
«Кто знает меня хорошо, скажет, что я бы никогда не сделал ничего против правил. Также я знаю, кто мой друг, а кто – нет. О репутации – посмотрим… Я не могу это контролировать. Могу лишь двигаться дальше», – считает сам Янник.
Но в любом случае серия без побед Медведева явно затянулась, такими темпами можно не только перестать носить звание первой ракетки России, пропустив вперёд Андрея Рублёва, но и вылететь из топ-10. Если механизм в игре Даниила продолжит барахлить, то удивляться не придётся уже ничему.
«В этом году он вёл по сетам 2:0 у Синнера. Был финал с Надалем на Australian Open. Могу сказать, что Даниилу будет крайне тяжело. Не думаю, что в следующий раз Даниила кто-то отпустит в пятисетовом матче. Если брать Даню, Синнера и Алькараса, то у Янника и Карлоса идёт прогресс в силу возраста.
Даня обыгрывает Синнера в пяти сетах на Уимблдоне, а потом он проиграл в четырёх сетах Алькарасу. Медведеву надо обыгрывать Синнера, Алькараса, а потом Джоковича — вы представляете, какие это невероятные сложности? Даниил заслужил второй «Шлем», но не знаю, насколько Синнер и Алькарас позволят ему это сделать», — считает заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков.
Безусловно, с Чесноковым сложно не согласиться, учитывая шесть финалов «Шлемов» у Медведева и лишь одно чемпионство. Ту же Австралию (три финала) Даниил давно должен был покорить, но US Open для Медди стоит особняком как любимый турнир «Большого шлема». Помимо Джоковича, здесь было ещё и поражение от Надаля, но и победа над Новаком навсегда войдёт в историю.
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ
Фото: Elsa/Getty Images
В первом круге грядущего розыгрыша открытого чемпионата США Даниилу предстоит сразиться с неудобным для себя сербом Душаном Лайовичем. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Лайовича (1-1 на харде). Даниил выиграл у Душана ещё на Кубке Кремля 2018 года, во втором круге (6:2, 6:1). Серб победил в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло-2019 (7:5, 6:1), а также в первом круге Роттердама-2021 (7:6 (7:4), 6:4).
Если Медведев снова не справится с сербом и потерпит четвёртое поражение подряд, то это будет уже не провал, а настоящая катастрофа. Должен помочь тренерский штаб в лице Жиля Сервара и Жиля Симона, необходимо наладить подачу (с таким-то ростом), перестать допускать пугающе большое количество невынужденных ошибок.
Удалось ли команде Медведева подтянуть все эти недочёты за свободный отрезок времени? Узнаем совсем скоро. Отступать, повторимся, попросту некуда.