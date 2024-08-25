Бананы Шараповой, подстреленный зритель: составляем рейтинг главных скандалов на US Open

Открытый чемпионат США не только один из самых престижных турниров в мировом теннисе, но и определённо один из самых скандальных. Чего только не случалось на турнире: здесь и стычки с полицейскими, и спорные жеребьёвки, и даже политическая история. Не обошлось и без россиян: в перечне фигурируют Даниил Медведев, Мария Шарапова, Евгений Кафельников. А какой скандал запомнился больше всего вам? Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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