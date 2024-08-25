Бананы Шараповой, подстреленный зритель: составляем рейтинг главных скандалов на US Open

Открытый чемпионат США не только один из самых престижных турниров в мировом теннисе, но и определённо один из самых скандальных. Чего только не случалось на турнире: здесь и стычки с полицейскими, и спорные жеребьёвки, и даже политическая история. Не обошлось и без россиян: в перечне фигурируют Даниил Медведев, Мария Шарапова, Евгений Кафельников. А какой скандал запомнился больше всего вам? Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Скандалы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
1996. Евгений Кафельников
Четвёртая ракетка мира Евгений Кафельников получил лишь седьмой номер посева на турнире. Организаторы сформировали посев не по рейтингу, а в соответствии со своими соображениями, и россиянин в знак протеста снялся с турнира. «Я был в полном шоке, когда узнал, что со мной сделали. Я выиграл турнир «Большого шлема» в этом году и неплохо играю на харде. Они бы не поступили так с кем-то вроде Бориса Беккера. И я уезжаю домой, потому что не хочу быть частью турнира, на котором происходят подобные вещи. Этот турнир «Большого шлема» был для меня прекрасной возможностью… Я хочу стать первым в мире, я лечился, мои рёбра чувствовали себя лучше. Но сегодня утром я решил, что моя голова уже не со мной из-за этого. Я полностью расстроен — и потому еду домой», — приводит слова Евгения, сказанные тогда, New York Times.
2019. Даниил Медведев
Медведева регулярно освистывала нью-йоркская публика. Во время матча россиянина с Фелисьяно Лопесом трибуны откровенно поддерживали испанца. Ярость публики была вызвана вот чем. Во втором сете Даниил вырвал полотенце из рук болбоя. Когда судья на вышке выписал россиянину предупреждение, тот швырнул ракетку и двинулся к нему. Медведев показал средний палец недоброжелателям, и стадион не выдержал. «Хочу, чтобы вы все знали, когда ложитесь спать: я победил благодаря вам. Энергии, которую вы мне сейчас даёте, ребята, думаю, хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы это делаете, тем больше я выиграю для вас, ребята», — сказал россиянин на корте после матча. К окончанию турнира, впрочем, отношения Даниила с публикой наладились.
2006. Мария Шарапова
После победы над Жюстин Энен в финале Шараповой пришлось отвечать на вопросы о коучинге. Отец теннисистки Юрий Шарапов поднимал банан, намекая о необходимости перекусить во время матча. На пресс-конференции журналисты принялись наседать на Марию, но та дала отпор. «Я только что выиграла «Большой шлем». Последнее, о чём я буду говорить, — пальцы и банан. Скажите, пожалуйста, если кто-то посоветует мне съесть банан, как вы думаете, выиграю ли я матч именно благодаря этому? Отличный совет. Надо сказать всем игрокам, чтобы они съели по банану, и они все выиграют. Отлично», — сказала она.
2018. Серена Уильямс
В том финале Серена играла с Наоми Осакой. После поражения в первом сете Уильямс-младшая за подсказки от Патрика Муратоглу в начале второй партии получила предупреждение. В телетрансляции отчётливо показали, как Муратоглу обеими руками изображал движение вперёд. Позже сам тренер признался, что действительно подсказывал Серене. При счёте 3:2 во втором сете Серена не смогла удержать брейк. Американка со злости разбила ракетку, за что получила второе предупреждение, а с ним и штрафное очко. Шестой гейм, на подаче Осаки, начался со счёта 15:0. Уильямс не сразу поняла, что произошло. И пошла разбираться с судьёй, когда осознала своё наказание. Серена проиграла свою подачу в седьмом гейме и уступала 3:4. При смене сторон американка продолжила пререкаться с арбитром, называя его «вором». Он вынес Серене третье предупреждение за оскорбления в свой адрес, что повлекло за собой гейм-штраф. Счёт стал 5:3 в пользу Осаки. Игру всё-таки решили продолжить, не отменив решения арбитра. Серена взяла один гейм, но затем подававшая на титул Осака реализовала свой второй матчбол.
2020. Новак Джокович
В матче четвёртого круга US Open Новак Джокович встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Проиграв подачу при счёте 5:5 в первом сете, Джокович хотел ударить мячом в стенку, но попал в шею линейной судье Лоре Кларк. Она упала на корт и кашляла, будто задыхается. После этого её увели с корта. Судья на вышке и супервайзеры обсуждали ситуацию. Во время разговора Джокович сказал: «Вы говорите, что у вас нет выбора, но он есть. Можете оштрафовать на гейм, на сет – у вас много вариантов». В конечном счёте Джоковича дисквалифицировали, лишили всех рейтинговых очков, заработанных на турнире, а также оштрафовали на все выигранные призовые ($ 250 тыс.) и ещё на $ 10 тыс. за сам факт попадания в судью.
2018. Ализе Корне
Корне во время матча из-за жары сменила футболку, за что ей вынесли предупреждение за нарушение. Это решение официальных лиц подверглось резкой критике, поскольку игроки-мужчины могут менять футболки без каких-либо ограничений. Впоследствии Ализе получила извинения, после того как официальных лиц US Open стали обвинять в сексизме.
2011. Жеребьёвка
Перед стартом US Open – 2011 ESPN опубликовал материал, вызвавший большой резонанс в теннисном сообществе. Обозреватели издания взяли сетки 41 последнего ТБШ (по 10 Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также 11 Уимблдонов) и оценили уровень соперников по стартовому кругу для первых и вторых сеяных игроков. Средний рейтинг для всех «Шлемов» составил 80,5, но US Open заметно отклонялся от других мэйджоров. На старте турнира в Нью-Йорке соперниками первых и вторых ракеток мира в течение 10 лет становились игроки со средним рейтингом 98,5 у женщин и 97,2 – у мужчин.
1977. Случайный зритель
На матче 18-летнего Джона Макинроя с Эдди Дибсом подстрелили зрителя. Мужчина, которого унесли на носилках, выжил. Так и не было установлено, кто стрелял из пистолета 38-го калибра. Полиция пришла к выводу, что выстрел не был преднамеренным. Они решили, что это была шальная пуля с улиц Квинса, которая каким-то образом срикошетила и влетела в чашу стадиона, а затем попала в бедро мужчины.
2009. Серена Уильямс
Уильямс-младшая впала в ярость во время полуфинала с Ким Клейстерс. У бельгийки был матчбол на приёме, и Серена допустила зашаг, а судья на линии увидела это и просигнализировала. Американка словесно оскорбила судью, получила уже второе предупреждение, а значит, и штрафное очко, которое автоматически означало поражение в матче. Уильямс оштрафовали на $ 10 тыс., и после матча она выступила с заявлением. «Прежде всего я хочу извиниться перед судьёй на линии, Ким Клейстерс, USTA и, конечно же, перед всеми любителями тенниса за свой неуместный выпад. Я женщина с большой гордостью, верой, честностью. И признаю свою неправоту. Я должна дать понять всем молодым людям, что вела себя неподобающим образом и так нельзя поступать. Мне нравится подавать пример. Мы все учимся на опыте, как хорошем, так и плохом. Я буду учиться и расти на этом опыте. И в результате стану лучше», — отмечалось в заявлении.
2010. Беспокойные болельщики
Во время матча Новака Джоковича игра была приостановлена, после того как небольшая группа болельщиков затеяла драку на арене имени Артура Эша. Утихомиривать и выводить буянов пришлось полицейским. Как написала на следующий день одна из нью-йоркских газет, «драка вспыхнула в носовом проходе». Представитель турнира сказал: «Жаркая ночь была в Нью-Йорке. Такие вещи случаются».
1975. Мартина Навратилова
Находясь в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США, Мартина Навратилова, представлявшая Чехословакию, вошла в здание Службы иммиграции и натурализации, расположенное на Манхэттене, и запросила политического убежища в стране. Официальная Прага отреагировала на это заявлением: «Мартина Навратилова потерпела поражение перед лицом чехословацкого общества. В Чехословакии у Навратиловой были все возможности для развития своего таланта, но она предпочла профессиональную карьеру и жирный счёт в банке».
2008. Энди Роддик и Новак Джокович
На том турнире Роддик встретился на турнире с Новаком Джоковичем. Вскоре после матча между ними произошёл конфликт. Роддик, обиженный словами Джоковича в раздевалке после игры, не постеснялся высказать своё мнение, прижал его к шкафчику, и между ними завязалась перепалка. Всё было быстро улажено, но осадок остался.
2012. Судья
Судья, которой уже перевалило за 70, находилась в Нью-Йорке, готовясь к судейству на Открытом чемпионате США 2012 года, когда её арестовали за убийство мужа при помощи кофейной чашки. Лоис Гудман, которая ожидала, что будет работать на турнире тем летом, позже была обвинена в убийстве. Однако Гудман так и не предстала перед судом, и обвинения с неё были сняты, так как она прошла проверку на полиграфе и не было обнаружено ДНК, связывающей её с каким-либо преступлением. Следующим летом она вернулась на US Open.
1979. Джон Макинрой и Илие Настасе
Чтобы предотвратить беспорядки в этот вечер, пришлось задействовать полицию Нью-Йорка. На матч второго круга с участием Джона Макинроя и Илие Настасе пришёл зритель с плакатом, который гласил: «Этот теннисный матч имеет рейтинг «R». Лица моложе 17 лет не допускаются без сопровождения родителей или опекунов». Плакат оказался пророческим. Конфликт возник из-за протестов Настасе в связи с тем, что Макинрой якобы тянул время между розыгрышами. Румын высказал свою точку зрения, притворившись спящим на задней линии, используя свою ракетку в качестве подушки. Илие был предупреждён за свои протесты, затем получил штрафное очко, а когда позже оказалось, что он отказывается продолжать, судья объявил, что матч остаётся за Макинроем. На этом беспорядки не закончились. Ситуация могла окончательно выйти из-под контроля, и на фоне всего этого на корт прибыли официальные лица турнира, которые уговорили Настасе продолжать. Макинрой одержал победу в четырёх сетах, а затем они с Настасе поужинали вместе.