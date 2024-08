Бананы Шараповой, подстреленный зритель: составляем рейтинг главных скандалов на US Open

2011. Жеребьёвка

Перед стартом US Open – 2011 ESPN опубликовал материал, вызвавший большой резонанс в теннисном сообществе. Обозреватели издания взяли сетки 41 последнего ТБШ (по 10 Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также 11 Уимблдонов) и оценили уровень соперников по стартовому кругу для первых и вторых сеяных игроков. Средний рейтинг для всех «Шлемов» составил 80,5, но US Open заметно отклонялся от других мэйджоров. На старте турнира в Нью-Йорке соперниками первых и вторых ракеток мира в течение 10 лет становились игроки со средним рейтингом 98,5 у женщин и 97,2 – у мужчин.