Димитров перед US Open закрутил роман с яркой телезвездой. Она выиграла аналог «Дома-2»

Григор пока скрывает отношения с Экин-Су Чулджуоглу, но после недавних публикаций в СМИ в этом уже нет особого смысла.

Болгарский теннисист Григор Димитров умеет покорять сердца знаменитых девушек. В разное время у Григора были отношения с теннисистками Сереной Уильямс, Марией Шараповой, телеведущей Викторией Боней, дочерью крупного российского бизнесмена Лолитой Османовой, актрисой Мадалиной Генеа. И это только подтверждённые. Различные слухи приписывали Димитрову романы с многими другими известными персонами, включая одну из самых популярных моделей мира Эмили Ратаковски.

В апреле этого года Григор расстался с Генеа, после чего его часто замечали в компании французской теннисистки и телеведущей Ализе Лим. Во время «Ролан Гаррос» Ализе пришла на матч болгарина, а тот после победы над Хубертом Хуркачем в четвёртом круге оставил ей романтическое послание на камере.

Лим и Димитров отношения официально не подтверждали, а лишь говорили о близкой дружбе. Возможно, болгарин и француженка и не рассчитывали на что-то серьёзное и долгосрочное. Об этом говорит тот факт, что Григор нашёл себе новую подругу. Daily Mail сообщает, что девятая ракетка мира уже несколько месяцев встречается с британско-турецкой телеведущей и победительницей реалити-шоу «Остров любви» Экин-Су Чулджулоглу. Они держат отношения в тайне, но скрывать связь становится всё сложнее.

Что нужно знать о 30-летней Чулджулоглу? Девушка родилась в Лондоне в семье эмигрантов из Турции. Всю жизнь она прожила в Великобритании, хотя связь с исторической родиной всегда сохраняла. Экин-Су часто гостит в Турции, а также участвует в различных гуманитарных программах по помощи нуждающимся в этой стране, особенно активно она это делала во время недавнего разрушительного землетрясения.

Экин-Су Чулджуоглу помогает родной Турции Фото: Из личного архива Экин-Су Чулджулоглу

С юных лет привлекательная девушка участвовала в различных конкурсах красоты, а после школы изучала актёрское мастерство в университете Ланкашира. Пробиться на большую сцену в Британии было сложно, но здесь помогла связь с Турцией, где в последние годы делают довольно качественные сериалы, пользующиеся популярностью по всему миру. В 2020-м Экин-Су снялась в мелодраме «Северная звезда», после чего её заметили на Туманном Альбионе.

В 2022 году Чулджуоглу поучаствовала в чрезвычайно популярном британском реалити-шоу «Остров любви» и выиграла его вместе с итальянским бизнесменом Давиде Санклименти. Суть проекта – участники шоу живут в вилле на Майорке под постоянным наблюдением. Они должны образовать любовные пары. Постепенно участники выбывают по результатам голосования конкурентов и телезрителей. По сути, это является британским аналогом прекрасно известного в России проекта «Дом-2».

Экин-Су Чулджулоглу Фото: Из личного архива Экин-Су Чулджулоглу

Чулджулоглу и Санклименти удалось очаровать публику сильнее всех. Они получили по £ 50 тыс. призовых и стали знаменитыми в масштабах страны. Экин-Су и Давиде теперь приглашают в другие крупные шоу (в частности девушка засветилась в британских «Танцах на льду» и в номинированных на Эмми американских «Предателях»), привлекают в качестве ведущих развлекательных программ на телевидении. У Чулджуоглу сейчас 4 млн подписчиков в главной соцсети, у Санклименти – 1,5 млн.

Санклименти и Чулджуоглу после шоу встречались примерно полтора года. Давиде даже переехал из Рима в Великобританию, чтобы быть рядом с девушкой. Но отношения не получились слишком долгими. В январе 2024 года пара рассталась.

Экин-Су Чулджуоглу со своим бывшим парнем Давиде Санклименти Фото: Из личного архива Экин-Су Чулджулоглу

Летом этого года Чулджуоглу познакомилась с 33-летним болгарским теннисистом Григором Димитровым. Их свели общие друзья. Григор и Экин-Су быстро сблизились и вместе провели романтические каникулы в Лондоне, Париже и Монте-Карло, где находится дом Димитрова.

Экин-Су старалась сохранить свою связь с Григором в тайне, это желание было взаимным со стороны теннисиста. Но всё-таки люди часто их замечали за совместными прогулками на улицах Парижа и Монте-Карло. В СМИ начали появляться слухи об отношениях, а в недавнем материале Daily Mail пишет о романе уже как о свершившемся факте со всеми подробностями. По данным издания, Чулджуоглу последние полгода хвасталась друзьям, что она счастлива в одиночестве, но теперь говорит о новой вдохновляющей любви с Димитровым.

Григор Димитров Фото: Dylan Buell/Getty Images

Возможно, публикация Daily Mail заставит Григора и Экин-Су изменить линию поведения. Например, Димитров возьмёт свою девушку на US Open в Нью-Йорк, где она открыто будет поддерживать его, как это делала Генеа год назад.

По-прежнему есть вопросы по поводу долгосрочности новых отношений Григора. Болгарину уже 33 года, но пока он не демонстрирует готовности оставаться с кем-то надолго.

Экин-Су Чулджуоглу тоже не производит впечатления «любви всей жизни» для Димитрова, но первые ощущения порой бывают обманчивыми, и только время покажет, насколько прочной окажется связь между теннисистом и телеведущей.