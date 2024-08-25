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Теннисные матчи понедельника 26 августа 2024 на US Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка, подробности

6 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Рублёв и Эрика на US Open — 2024
Даниил Сальников
Дарья Касаткина / Андрей Рублёв / Эрика Андреева
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За кем следить 26 августа на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
37
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Интрига: улучшит ли Эрика своё достижение на US Open?

Эрика Андреева уже провела дебютный матч на US Open, в 2022 году, а теперь 20-летняя россиянка попытается добиться первой победы на турнире. Её соперницей будет китаянка Юань Юэ. Девушки ранее играли друг с другом в финале турнира W25 в Сельва-Гардена-2021, и тогда сильнее оказалась китаянка. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Аманда Анисимова.

Эрика первой из сестёр начинает борьбу на турнире:
Свёнтек в четвёртом круге, Циньвэнь — во втором. Путь сестёр Андреевых к финалу US Open
Свёнтек в четвёртом круге, Циньвэнь — во втором. Путь сестёр Андреевых к финалу US Open

🎾 18:00*: Жаклин Кристиан (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия, 12), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как стартует первая ракетка России на US Open — 2024?

Первая ракетка России Дарья Касаткина стартует на US Open — 2024 матчем с румынкой Жаклин Кристиан. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Касаткина — в Дохе-2022 и Чарльстоне-2024. Победительница нового матча сыграет дальше с кем-то из пары Питон Стирнс — Леся Цуренко.

Дарья — в числе 17 россиян, стартующих на турнире:
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра: все россияне в сетках US Open

🎾 19:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

Интрига: как Рублёв справится на старте US Open с непростым бразильцем?

Россиянин начинает US Open матчем с непростым бразильцем Тьяго Уайлдом, который сенсационно выбил из сетки в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 Даниила Медведева. А сам Андрей одолел Уайлда на старте Australian Open — 2024 лишь в пяти сетах. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Артур Риндеркнеш.

Андрею придётся нелегко на старте турнира:
Рублёв на US Open — 2024 сразится с обидчиком Медведева. Кто он — опасный бразилец Уайлд?
Рублёв на US Open — 2024 сразится с обидчиком Медведева. Кто он — опасный бразилец Уайлд?

🎾 21:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 33), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 21:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Интрига: как сыграет Вероника с 33-й сеяной?

Вероника Кудерметова должна была сыграть на старте US Open с Онс Жабер из Туниса, которая снялась с турнира, и её заменила 33-я сеяная Элисе Мертенс. Девушки уже играли шесть раз. Первые четыре поединка остались за бельгийкой, но затем уже сильнее была россиянка — в Риме-2021 и Абу-Даби-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Энн Ли.

Вероника пытается найти свою игру:
Касаткина даже с 8 двойными прошла китаянку в Истбурне. А Кудерметова сотворила камбэк
Касаткина даже с 8 двойными прошла китаянку в Истбурне. А Кудерметова сотворила камбэк

🎾 23:30*: Эмма Наварро (США, 13) — Анна Блинкова (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 23:30 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
81
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: прервёт ли Блинкова серию из семи поражений?

Начиная с третьего круга Бад-Хомбурга, россиянка Анна Блинкова проиграла уже семь матчей подряд, включая квалификацию Цинциннати. На старте US Open Анна сразится с 13-м номером посева американкой Эммой Наварро. Ранее девушки встречались один раз — в Страсбурге-2023 сильнее была Блинкова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Ана Богдан — Аранча Рус.

Анна не побеждала с травяной серии:
Блинкова и Шнайдер в Бад-Хомбурге обыграли чемпионок ТБШ. Самсонова также идёт дальше
Блинкова и Шнайдер в Бад-Хомбурге обыграли чемпионок ТБШ. Самсонова также идёт дальше

🎾 23:30*: Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 23:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Интрига: сумеет ли Александрова одержать первую победу на ТБШ в сезоне?

Екатерина Александрова в этом сезоне ещё не одержала ни одной победы на турнирах ТБШ. В первом круге US Open россиянка встретится с Викторией Томовой из Болгарии, с которой у неё счёт личных встреч — 3-2. Болгарка была сильнее на US Open — 2016 и «Ролан Гаррос» — 2024, а Екатерина — на ITF 100K в Будапеште-2018, «Ролан Гаррос» — 2023 и в Дохе-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Магда Линетт — Ива Йович.

Екатерина перед ТБШ добралась до полуфинала:
Потапова и Александрова не вышли в финалы Кливленда и Монтеррея. Дальше у них US Open
Потапова и Александрова не вышли в финалы Кливленда и Монтеррея. Дальше у них US Open
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