За кем следить 26 августа на кортах Нью-Йорка.

6 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Рублёв и Эрика на US Open — 2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Эрика своё достижение на US Open?

Эрика Андреева уже провела дебютный матч на US Open, в 2022 году, а теперь 20-летняя россиянка попытается добиться первой победы на турнире. Её соперницей будет китаянка Юань Юэ. Девушки ранее играли друг с другом в финале турнира W25 в Сельва-Гардена-2021, и тогда сильнее оказалась китаянка. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Аманда Анисимова.

🎾 18:00*: Жаклин Кристиан (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия, 12), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует первая ракетка России на US Open — 2024?

Первая ракетка России Дарья Касаткина стартует на US Open — 2024 матчем с румынкой Жаклин Кристиан. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Касаткина — в Дохе-2022 и Чарльстоне-2024. Победительница нового матча сыграет дальше с кем-то из пары Питон Стирнс — Леся Цуренко.

🎾 19:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв справится на старте US Open с непростым бразильцем?

Россиянин начинает US Open матчем с непростым бразильцем Тьяго Уайлдом, который сенсационно выбил из сетки в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 Даниила Медведева. А сам Андрей одолел Уайлда на старте Australian Open — 2024 лишь в пяти сетах. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Артур Риндеркнеш.

🎾 21:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 33), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Вероника с 33-й сеяной?

Вероника Кудерметова должна была сыграть на старте US Open с Онс Жабер из Туниса, которая снялась с турнира, и её заменила 33-я сеяная Элисе Мертенс. Девушки уже играли шесть раз. Первые четыре поединка остались за бельгийкой, но затем уже сильнее была россиянка — в Риме-2021 и Абу-Даби-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Энн Ли.

🎾 23:30*: Эмма Наварро (США, 13) — Анна Блинкова (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Блинкова серию из семи поражений?

Начиная с третьего круга Бад-Хомбурга, россиянка Анна Блинкова проиграла уже семь матчей подряд, включая квалификацию Цинциннати. На старте US Open Анна сразится с 13-м номером посева американкой Эммой Наварро. Ранее девушки встречались один раз — в Страсбурге-2023 сильнее была Блинкова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Ана Богдан — Аранча Рус.

🎾 23:30*: Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Александрова одержать первую победу на ТБШ в сезоне?

Екатерина Александрова в этом сезоне ещё не одержала ни одной победы на турнирах ТБШ. В первом круге US Open россиянка встретится с Викторией Томовой из Болгарии, с которой у неё счёт личных встреч — 3-2. Болгарка была сильнее на US Open — 2016 и «Ролан Гаррос» — 2024, а Екатерина — на ITF 100K в Будапеште-2018, «Ролан Гаррос» — 2023 и в Дохе-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Магда Линетт — Ива Йович.