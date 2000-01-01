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Мария Шарапова играет детской ракеткой. Зачем?
Мария Шарапова играет детской ракеткой. Зачем?
Экс-лидер мирового рейтинга Мария Шарапова взялась за старое. Теннисистка сыграла детской ракеткой, которую купила ребёнку. Руки всё помнят!
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Мария Шарапова играет детской ракеткой. Зачем?
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