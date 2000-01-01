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Рыбакина необычно повышает шанс на победу на US Open
Рыбакина необычно повышает шанс на победу на US Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина решила по-новому подойти к спорту и ловит удачу перед US Open огромной ракеткой на Бродвее. Мы верим, что это помогает!
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Елена Рыбакина с огромной ракеткой в руках. Стал ли выше шанс выиграть US Open?
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