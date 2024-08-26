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Даниил Медведев: сколько заработал в 2024 году, какие призовые у Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Янника Синнера

Медведев обошёл по заработкам за год двух чемпионок ТБШ. Но Даниил не входит даже в топ-6
Александр Насонов
Даниил Медведев: сколько заработал в 2024 году
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Лидером списка Forbes впервые стал Карлос Алькарас, обогнавший Новака Джоковича.

В преддверии US Open американское издание Forbes обычно составляет список наиболее высокооплачиваемых теннисистов. 2024 год не стал исключением. Материал интересен тем, что в нём учтены не только официальные призовые спортсменов от ATP и WTA, но и заработки теннисистов за пределами корта: поступления от рекламодателей, спонсоров и так далее. Понятно, что все топовые теннисисты давно являются долларовыми миллионерами. Сколько же они зарабатывают?

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Методология подсчёта такова. Данные о доходах на корте отражают призовые деньги и бонусы за олимпийские медали, полученные за последние 12 месяцев — начиная с Открытого чемпионата США 2023 года, и округляются до ближайших $ 100 тыс. Данные о доходах вне корта определяются в ходе бесед с инсайдерами индустрии и отражают доходы (округлённые с точностью до $ 1 млн) от спонсорства, выступлений, лицензирования и сувенирной продукции, а также от любого бизнеса, в котором спортсмен имеет значительную долю. В список включены теннисисты, выступавшие в последние 12 месяцев.

Здесь не учтены доходы от инвестиций, такие как выплаты по процентам или дивиденды, однако учтены выплаты от проданных спортсменами долей в капитале. Налоги и комиссионные агентам не вычитаются.

Даниил Медведев — $ 20,3 млн (7,3 млн + 13 млн)

Из россиян лидером списка, как и следовало ожидать, оказался чемпион US Open 2021 года и бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев. В общем рейтинге он занял седьмую строчку. Самую крупную сумму за последние 12 месяцев Медведев, опередивший в списке четырёхкратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку и двукратную победительницу Australian Open Арину Соболенко, заработал как раз на прошлогоднем US Open: $ 1,5 млн. Выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP принёс ему чуть более $ 1,1 млн, финал Australian Open — более 1,7 млн австралийских долларов (почти $ 1,2 млн), а полуфинал Уимблдона — £ 715 тыс. ($ 945 тыс.)

Даниил Медведев на Уимблдоне-2024

Даниил Медведев на Уимблдоне-2024

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Будучи заядлым геймером, Медведев сотрудничает с брендом игровых гарнитур HyperX и производителями игр EA Sports и Ubisoft. В 2023 году он вошел в состав акционеров киберспортивной организации M80. Среди его спонсоров также значатся BMW Group, Fanatics и Lacoste.

Рафаэль Надаль — $ 23,3 млн (0,3 млн + 23 млн)

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже почти не играет, однако это не мешает ему регулярно попадать в различные списки Forbes. 38-летний Надаль на корте заработал всего $ 300 тыс., а вот за его пределами — в 77 раз больше! У Рафаэля заключены крупные соглашения со множеством спонсоров. Совсем недавно он отметил 20-летие сотрудничества с Kia, а также подписал новый контракт с Infosys, инвестировал в Playtomic, вместе с Роджером Федерером прорекламировал Louis Vuitton, стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии. Хватает у него и других спонсоров: Babolat, Cantabria Labs, Heineken N.V., Nike, Richard Mille, Santander, Subway, Telefónica… Жизнь на теннисе не заканчивается.

Кори Гауфф — $ 27,1 млн (7,1 млн + 20 млн)

20-летняя Гауфф, действующая чемпионка US Open, возглавила женский рейтинг. При этом по призовым на корте она уступила Иге Свёнтек, а вот по заработкам вне его обошла польку. Титул Кори на прошлогоднем нью-йоркском мэйджоре разом принёс ей $ 3 млн. Молодая американка, разумеется, может похвастаться внушительным спонсорским портфолио, в том числе недавно заключёнными соглашениями с Carol’s Daughter, Naked и Fanatics. Также среди компаний, поддерживающих Гауфф, значатся Amer Eagle Outfitters, Baker Tilly Wealth Management, Barilla, Bose, Head, New Balance, Rolex, UPS.

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Новак Джокович — $ 37,2 млн (12,2 млн + 25 млн)

Но даже Гауфф далеко до Джоковича, чей заработок в каждой из граф оказался на $ 5 млн больше. Титул на US Open принёс сербу $ 3 млн, как и Гауфф, а больше всего он заработал за победу на Итоговом чемпионате ATP: чуть более $ 4,4 млн. В прошлом году Новак расстался со своим многолетним агентом Эдоардо Артальди. Несмотря на это, недостатка в спонсорах 24-кратный чемпион мэйджоров, ясное дело, не испытывает: Asics, Head, Hublot. Lacoste, Raiffeisen Bank International.

Карлос Алькарас — $ 42,3 млн (10,3 млн + 32 млн)

И всё же Джоковичу не удалось остаться на первой строчке, на которую он впервые забрался в 2023 году. Карлос Алькарас меньше получил на корте, зато по заработкам за его пределами 21-летнему испанцу нет равных. В отчётный период Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема». Титул на «Ролан Гаррос» принёс ему € 2,4 млн, а на Уимблдоне — £ 2,7 млн. В пересчёте это составляет в общей сложности $ 6,26 млн.

А вот выставочный матч Карлоса с Надалем, устроенный Netflix, и призовые за него проходят уже по второй графе, там же, где и многочисленные спонсорские соглашения, в том числе контракты с Babolat, BMW Group, LVMH, Nike, Rolex.

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Самые высокооплачиваемые теннисисты, $ млн

Место ИгрокСтранаПризовые на кортеЗаработки вне кортаСумма
1Карлос АлькарасИспания10,33242,3
2Новак ДжоковичСербия12,22537,2
3Кори ГауффСША7,12027,1
4Ига СвёнтекПольша11,71526,7
5Янник СиннерИталия11,61526,6
6Рафаэль НадальИспания0,32323,3
7Даниил МедведевРоссия7,31320,3
8Наоми ОсакаЯпония0,61414,6
9Каспер РуудНорвегия3,91013,9
10Арина СоболенкоБеларусь6,7713,7

Алькарас впервые возглавил список Forbes. В 2023-м лидером рейтинга был Джокович, а с 2007 по 2022 год на вершине всякий раз оказывался Роджер Федерер. До этого же первенствовали исключительно американцы. Андре Агасси был первым в рейтинге с 1992 по 2006 год, за исключением 1993 и 1997 годов, когда его опережали Джим Курье и Пит Сампрас соответственно.

Лидеры теннисного рейтинга Forbes с 2011 года, $ млн

2011Роджер Федерер47
2012Роджер Федерер52,7
2013Роджер Федерер71,5
2014Роджер Федерер56,2
2015Роджер Федерер67
2016Роджер Федерер67,8
2017Роджер Федерер64
2018Роджер Федерер77,2
2019Роджер Федерер93,4
2020Роджер Федерер106,3
2021Роджер Федерер90
2022Роджер Федерер90,7
2023Новак Джокович38,4
2024Карлос Алькарас42,3
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