Медведев обошёл по заработкам за год двух чемпионок ТБШ. Но Даниил не входит даже в топ-6

В преддверии US Open американское издание Forbes обычно составляет список наиболее высокооплачиваемых теннисистов. 2024 год не стал исключением. Материал интересен тем, что в нём учтены не только официальные призовые спортсменов от ATP и WTA, но и заработки теннисистов за пределами корта: поступления от рекламодателей, спонсоров и так далее. Понятно, что все топовые теннисисты давно являются долларовыми миллионерами. Сколько же они зарабатывают?

Методология подсчёта такова. Данные о доходах на корте отражают призовые деньги и бонусы за олимпийские медали, полученные за последние 12 месяцев — начиная с Открытого чемпионата США 2023 года, и округляются до ближайших $ 100 тыс. Данные о доходах вне корта определяются в ходе бесед с инсайдерами индустрии и отражают доходы (округлённые с точностью до $ 1 млн) от спонсорства, выступлений, лицензирования и сувенирной продукции, а также от любого бизнеса, в котором спортсмен имеет значительную долю. В список включены теннисисты, выступавшие в последние 12 месяцев.

Здесь не учтены доходы от инвестиций, такие как выплаты по процентам или дивиденды, однако учтены выплаты от проданных спортсменами долей в капитале. Налоги и комиссионные агентам не вычитаются.

Даниил Медведев — $ 20,3 млн (7,3 млн + 13 млн)

Из россиян лидером списка, как и следовало ожидать, оказался чемпион US Open 2021 года и бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев. В общем рейтинге он занял седьмую строчку. Самую крупную сумму за последние 12 месяцев Медведев, опередивший в списке четырёхкратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку и двукратную победительницу Australian Open Арину Соболенко, заработал как раз на прошлогоднем US Open: $ 1,5 млн. Выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP принёс ему чуть более $ 1,1 млн, финал Australian Open — более 1,7 млн австралийских долларов (почти $ 1,2 млн), а полуфинал Уимблдона — £ 715 тыс. ($ 945 тыс.)

Даниил Медведев на Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Будучи заядлым геймером, Медведев сотрудничает с брендом игровых гарнитур HyperX и производителями игр EA Sports и Ubisoft. В 2023 году он вошел в состав акционеров киберспортивной организации M80. Среди его спонсоров также значатся BMW Group, Fanatics и Lacoste.

Рафаэль Надаль — $ 23,3 млн (0,3 млн + 23 млн)

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже почти не играет, однако это не мешает ему регулярно попадать в различные списки Forbes. 38-летний Надаль на корте заработал всего $ 300 тыс., а вот за его пределами — в 77 раз больше! У Рафаэля заключены крупные соглашения со множеством спонсоров. Совсем недавно он отметил 20-летие сотрудничества с Kia, а также подписал новый контракт с Infosys, инвестировал в Playtomic, вместе с Роджером Федерером прорекламировал Louis Vuitton, стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии. Хватает у него и других спонсоров: Babolat, Cantabria Labs, Heineken N.V., Nike, Richard Mille, Santander, Subway, Telefónica… Жизнь на теннисе не заканчивается.

Кори Гауфф — $ 27,1 млн (7,1 млн + 20 млн)

20-летняя Гауфф, действующая чемпионка US Open, возглавила женский рейтинг. При этом по призовым на корте она уступила Иге Свёнтек, а вот по заработкам вне его обошла польку. Титул Кори на прошлогоднем нью-йоркском мэйджоре разом принёс ей $ 3 млн. Молодая американка, разумеется, может похвастаться внушительным спонсорским портфолио, в том числе недавно заключёнными соглашениями с Carol’s Daughter, Naked и Fanatics. Также среди компаний, поддерживающих Гауфф, значатся Amer Eagle Outfitters, Baker Tilly Wealth Management, Barilla, Bose, Head, New Balance, Rolex, UPS.

Новак Джокович — $ 37,2 млн (12,2 млн + 25 млн)

Но даже Гауфф далеко до Джоковича, чей заработок в каждой из граф оказался на $ 5 млн больше. Титул на US Open принёс сербу $ 3 млн, как и Гауфф, а больше всего он заработал за победу на Итоговом чемпионате ATP: чуть более $ 4,4 млн. В прошлом году Новак расстался со своим многолетним агентом Эдоардо Артальди. Несмотря на это, недостатка в спонсорах 24-кратный чемпион мэйджоров, ясное дело, не испытывает: Asics, Head, Hublot. Lacoste, Raiffeisen Bank International.

Карлос Алькарас — $ 42,3 млн (10,3 млн + 32 млн)

И всё же Джоковичу не удалось остаться на первой строчке, на которую он впервые забрался в 2023 году. Карлос Алькарас меньше получил на корте, зато по заработкам за его пределами 21-летнему испанцу нет равных. В отчётный период Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема». Титул на «Ролан Гаррос» принёс ему € 2,4 млн, а на Уимблдоне — £ 2,7 млн. В пересчёте это составляет в общей сложности $ 6,26 млн.

А вот выставочный матч Карлоса с Надалем, устроенный Netflix, и призовые за него проходят уже по второй графе, там же, где и многочисленные спонсорские соглашения, в том числе контракты с Babolat, BMW Group, LVMH, Nike, Rolex.

Самые высокооплачиваемые теннисисты, $ млн

Алькарас впервые возглавил список Forbes. В 2023-м лидером рейтинга был Джокович, а с 2007 по 2022 год на вершине всякий раз оказывался Роджер Федерер. До этого же первенствовали исключительно американцы. Андре Агасси был первым в рейтинге с 1992 по 2006 год, за исключением 1993 и 1997 годов, когда его опережали Джим Курье и Пит Сампрас соответственно.

Лидеры теннисного рейтинга Forbes с 2011 года, $ млн