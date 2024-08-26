Счастливый «Шлем» для Даниила Медведева. 10 причин следить за US Open – 2024

Заключительный в сезоне «Шлем» стартует сегодня, 26 августа. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Российские спортсмены несколько раз отличались на этом турнире, тем интереснее будет следить за новым розыгрышем.
«Шлем», который никогда не прерывался
US Open – второй по возрасту «Шлем» после Уимблдона. Турнир впервые был проведён в 1881 году, и поскольку он ни разу за это время не прерывался – ни на Первую и Вторую Мировые войны, ни на пандемию коронавируса, нынешний розыгрыш будет рекордным среди всех мэйджоров – 144-м по счёту. Почти 100 лет турнир проводился на траве (по 1974 год включительно), в 1975-1977 годах – на грунте, а с 1978-го обосновался на харде. Именно тогда соревнования переехали в Национальный теннисный центр, расположенный на территории общественного парка Флашинг-Медоуз в нью-йоркском районе Куинс. Позднее центр получил имя легенды американского тенниса Билли Джин Кинг.
Джокович гонится за рекордом Коннорса, Сампраса и Федерера
Ещё на заре становления тенниса американский турнир по семь раз выиграли Ричард Сиэрс, Уильям Ларнед и Билл Тилден. В Открытую эру по пять раз отличились Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Из действующих игроков по четыре титула у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Испанец из-за травмы нынешний розыгрыш пропускает, а вот серб не прочь попытаться догнать Коннорса, Сампраса и Федерера. Среди женщин рекордсменкой всех времён является Молла Маллори – восемь титулов. В Открытую эру больше всего побед у Крис Эверт и Серены Уильямс – по шесть.
11 чемпионов US Open в одиночных сетках
Вообще, в нынешнем розыгрыше выступят 11 чемпионов и чемпионок турниров прошлых лет. У мужчин их пятеро – Новак Джокович (2011, 2015, 2018, 2023), Стэн Вавринка (2016), Доминик Тим (2020), Даниил Медведев (2021) и Карлос Алькарас (2022). У женщин за главный приз поборются шесть чемпионок прошлых лет – Слоан Стивенс (2017), Наоми Осака (2018, 2020), Бьянка Андрееску (2019), Эмма Радукану (2021), Ига Свёнтек (2022) и Кори Гауфф (2023). Отметим, что Джокович продолжает заочное сражение с Маргарет Смит-Корт. У обоих теннисистов по 24 «Шлема» в копилке, что является рекордом за всю историю тенниса. И если серб победит сейчас в Нью-Йорке, то выйдет в единоличные лидеры
Успешный ТБШ для россиян
US Open – довольно успешный ТБШ для россиян. Из 13 титулов на мэйджорах в одиночке четыре отечественные теннисисты брали именно в Нью-Йорке – Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004), Мария Шарапова (2006) и Даниил Медведев (2021). В парном разряде отличились Наталья Зверева (1991, 1992), Евгений Кафельников (1997), Вера Звонарёва (2006, 2020), Динара Сафина (2007), Елена Веснина и Екатерина Макарова (2014), в миксте – те же Звонарёва (2004) и Макарова (2012).
Счастливый ТБШ для Медведева
Даниил Медведев является рекордсменом среди российских мужчин по количеству финалов на ТБШ – шесть. И именно на US Open в 2019-м он впервые добрался до финала мэйджора, а в 2021-м добился пока единственной и столь важной для себя победы. Стоит добавить, что в Нью-Йорке у Даниила лучшее соотношение побед и поражений на «Шлемах» — 83% (29/6).
У Медведева есть шанс стать вторым в рейтинге
На любом ТБШ разыгрывается 2000 рейтинговых очков, что довольно много. Однако перед стартом US Open Янник Синнер опережает Новака Джоковича на 1900 очков, а после вычета баллов за четвёртый круг турнира-2023 у Синнера (180) и титул у серба (2000) эта разница увеличится до 3720 очков. Это значит, что даже в случае снятия Янника с соревнований без игры и завоевания Новаком титула Синнер всё равно останется первой ракеткой мира по итогам US Open. А вот второе место Джоковича под большой угрозой – его вполне могут обогнать Карлос Алькарас и Александр Зверев. Даже у Даниила Медведева есть шанс стать второй ракеткой мира при условии не очень успешного выступления Джоковича, Алькараса и Зверева. А вот в случае провала Даниила на турнире его может обогнать не только соотечественник Андрей Рублёв, но и целая группа преследователей (Хуркач, Рууд, Димитров, де Минор и Циципас). Поэтому Медведеву крайне важно защитить прошлогодние очки за финал.
Подробности в нашей таблице.
|Синнер
|Джокович
|Алькарас
|Зверев
|Медведев
|Рублёв
|рейтинг на 26.8
|9360
|7460
|7360
|7035
|6275
|4805
|US Open — 2023
|-180
|-2000
|-720
|-360
|-1200
|-360
|остаток
|9180
|5460
|6640
|6675
|5075
|4445
|первый круг
|10
|9190
|5470
|6650
|6685
|5085
|4455
|второй круг
|50
|9230
|5510
|6690
|6725
|5125
|4495
|третий круг
|100
|9280
|5560
|6740
|6775
|5175
|4545
|четвёртый круг
|200
|9380
|5660
|6840
|6875
|5275
|4645
|1/4 финала
|400
|9580
|5860
|7040
|7075
|5475
|4845
|1/2 финала
|800
|9980
|6260
|7440
|7475
|5875
|5245
|финал
|1300
|10 480
|6760
|7940
|7975
|6375
|5745
|титул
|2000
|11 180
|7460
|8640
|8675
|7075
|6445
Рекордный призовой фонд
Призовой фонд US Open в очередной раз вырос и достиг рекордной отметки в $ 75 млн, что больше, чем в 2023-м ($ 65 млн). За одно только участие в первом круге одиночного разряда теннисисты и теннисистки получат по $ 100 тыс. Финалисты заработают по $ 1,8 млн, а чемпионы – по $ 3,6 млн.
Одна дебютантка US Open из России
Россию в одиночных сетках Уимблдона-2024 представляет 17 игроков, и 10 из них попали в посев. У мужчин участников пять – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют 12 россиянок – Дарья Касаткина (12), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25), Екатерина Александрова (29), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева и Камилла Рахимова. Отметим, что только Шнайдер из этих 17 теннисистов является дебютанткой US Open.
Медведев снова может сразиться с Синнером в четвертьфинале
Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) второй ТБШ подряд попал в четверть сетки к итальянцу Яннику Синнеру (1). Во второй части Карлос Алькарас (3) может пересечься в 1/4 финала с поляком Хубертом Хуркачем (7). В нижней половине сетки могут образоваться такие сочетания: Каспер Рууд (8) – Александр Зверев (4) и Андрей Рублёв (6) – Новак Джокович (2). Если говорить о россиянах, то в первом круге Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем, Рублёв – с бразильцем Тьяго Уайлдом, Хачанов – с британцем Даниэлем Эвансом, Котов – с бельгийцем Зизу Бергсом, а Сафиуллин – с обладателем уайлд-кард из США Мэттью Форбсом.
Рахимова попала на Свёнтек, а Потапова – на Фернандес
Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Джессика Пегула (6), Елена Рыбакина (4) – Ясмин Паолини (5), Барбора Крейчикова (8) – Кори Гауфф (3) и Чжэн Циньвэнь (7) – Арина Соболенко (2). При этом из 12 россиянок семь являются сеяными, а из пяти других четырём в первом круге достались как раз сеяные соперницы: Кудерметова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (33), Блинкова – с американкой Эммой Наварро (13), Потапова – с канадкой Лейлой Фернандес (23), а Рахимова – с Игой Свёнтек (1) из Польши.
Вот 10 причин, почему надо следить за US Open – 2024. Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».