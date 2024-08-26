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Факты о US Open 2024: расклады в рейтинге, счастливый Шлем Даниила Медведева, чемпионы, сетки, призовые, где смотреть

Счастливый «Шлем» для Даниила Медведева. 10 причин следить за US Open – 2024
Даниил Сальников
Факты о US Open — 2024
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В Нью-Йорке на заключительном мэйджоре в сезоне разыграют рекордный призовой фонд. Сразу 10 россиян попали в посев.

Заключительный в сезоне «Шлем» стартует сегодня, 26 августа. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Российские спортсмены несколько раз отличались на этом турнире, тем интереснее будет следить за новым розыгрышем.

«Шлем», который никогда не прерывался

US Open – второй по возрасту «Шлем» после Уимблдона. Турнир впервые был проведён в 1881 году, и поскольку он ни разу за это время не прерывался – ни на Первую и Вторую Мировые войны, ни на пандемию коронавируса, нынешний розыгрыш будет рекордным среди всех мэйджоров – 144-м по счёту. Почти 100 лет турнир проводился на траве (по 1974 год включительно), в 1975-1977 годах – на грунте, а с 1978-го обосновался на харде. Именно тогда соревнования переехали в Национальный теннисный центр, расположенный на территории общественного парка Флашинг-Медоуз в нью-йоркском районе Куинс. Позднее центр получил имя легенды американского тенниса Билли Джин Кинг.

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Джокович гонится за рекордом Коннорса, Сампраса и Федерера

Ещё на заре становления тенниса американский турнир по семь раз выиграли Ричард Сиэрс, Уильям Ларнед и Билл Тилден. В Открытую эру по пять раз отличились Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Из действующих игроков по четыре титула у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Испанец из-за травмы нынешний розыгрыш пропускает, а вот серб не прочь попытаться догнать Коннорса, Сампраса и Федерера. Среди женщин рекордсменкой всех времён является Молла Маллори – восемь титулов. В Открытую эру больше всего побед у Крис Эверт и Серены Уильямс – по шесть.

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11 чемпионов US Open в одиночных сетках

Вообще, в нынешнем розыгрыше выступят 11 чемпионов и чемпионок турниров прошлых лет. У мужчин их пятеро – Новак Джокович (2011, 2015, 2018, 2023), Стэн Вавринка (2016), Доминик Тим (2020), Даниил Медведев (2021) и Карлос Алькарас (2022). У женщин за главный приз поборются шесть чемпионок прошлых лет – Слоан Стивенс (2017), Наоми Осака (2018, 2020), Бьянка Андрееску (2019), Эмма Радукану (2021), Ига Свёнтек (2022) и Кори Гауфф (2023). Отметим, что Джокович продолжает заочное сражение с Маргарет Смит-Корт. У обоих теннисистов по 24 «Шлема» в копилке, что является рекордом за всю историю тенниса. И если серб победит сейчас в Нью-Йорке, то выйдет в единоличные лидеры

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Успешный ТБШ для россиян

US Open – довольно успешный ТБШ для россиян. Из 13 титулов на мэйджорах в одиночке четыре отечественные теннисисты брали именно в Нью-Йорке – Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004), Мария Шарапова (2006) и Даниил Медведев (2021). В парном разряде отличились Наталья Зверева (1991, 1992), Евгений Кафельников (1997), Вера Звонарёва (2006, 2020), Динара Сафина (2007), Елена Веснина и Екатерина Макарова (2014), в миксте – те же Звонарёва (2004) и Макарова (2012).

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Счастливый ТБШ для Медведева

Даниил Медведев является рекордсменом среди российских мужчин по количеству финалов на ТБШ – шесть. И именно на US Open в 2019-м он впервые добрался до финала мэйджора, а в 2021-м добился пока единственной и столь важной для себя победы. Стоит добавить, что в Нью-Йорке у Даниила лучшее соотношение побед и поражений на «Шлемах» — 83% (29/6).

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У Медведева есть шанс стать вторым в рейтинге

На любом ТБШ разыгрывается 2000 рейтинговых очков, что довольно много. Однако перед стартом US Open Янник Синнер опережает Новака Джоковича на 1900 очков, а после вычета баллов за четвёртый круг турнира-2023 у Синнера (180) и титул у серба (2000) эта разница увеличится до 3720 очков. Это значит, что даже в случае снятия Янника с соревнований без игры и завоевания Новаком титула Синнер всё равно останется первой ракеткой мира по итогам US Open. А вот второе место Джоковича под большой угрозой – его вполне могут обогнать Карлос Алькарас и Александр Зверев. Даже у Даниила Медведева есть шанс стать второй ракеткой мира при условии не очень успешного выступления Джоковича, Алькараса и Зверева. А вот в случае провала Даниила на турнире его может обогнать не только соотечественник Андрей Рублёв, но и целая группа преследователей (Хуркач, Рууд, Димитров, де Минор и Циципас). Поэтому Медведеву крайне важно защитить прошлогодние очки за финал.

Подробности в нашей таблице.

СиннерДжоковичАлькарасЗверевМедведевРублёв
рейтинг на 26.8936074607360703562754805
US Open — 2023-180-2000-720-360-1200-360
остаток918054606640667550754445
первый круг10919054706650668550854455
второй круг50923055106690672551254495
третий круг100928055606740677551754545
четвёртый круг200938056606840687552754645
1/4 финала400958058607040707554754845
1/2 финала800998062607440747558755245
финал130010 48067607940797563755745
титул200011 18074608640867570756445

Рекордный призовой фонд

Призовой фонд US Open в очередной раз вырос и достиг рекордной отметки в $ 75 млн, что больше, чем в 2023-м ($ 65 млн). За одно только участие в первом круге одиночного разряда теннисисты и теннисистки получат по $ 100 тыс. Финалисты заработают по $ 1,8 млн, а чемпионы – по $ 3,6 млн.

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Одна дебютантка US Open из России

Россию в одиночных сетках Уимблдона-2024 представляет 17 игроков, и 10 из них попали в посев. У мужчин участников пять – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют 12 россиянок – Дарья Касаткина (12), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25), Екатерина Александрова (29), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева и Камилла Рахимова. Отметим, что только Шнайдер из этих 17 теннисистов является дебютанткой US Open.

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Медведев снова может сразиться с Синнером в четвертьфинале

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) второй ТБШ подряд попал в четверть сетки к итальянцу Яннику Синнеру (1). Во второй части Карлос Алькарас (3) может пересечься в 1/4 финала с поляком Хубертом Хуркачем (7). В нижней половине сетки могут образоваться такие сочетания: Каспер Рууд (8) – Александр Зверев (4) и Андрей Рублёв (6) – Новак Джокович (2). Если говорить о россиянах, то в первом круге Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем, Рублёв – с бразильцем Тьяго Уайлдом, Хачанов – с британцем Даниэлем Эвансом, Котов – с бельгийцем Зизу Бергсом, а Сафиуллин – с обладателем уайлд-кард из США Мэттью Форбсом.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка

Рахимова попала на Свёнтек, а Потапова – на Фернандес

Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Джессика Пегула (6), Елена Рыбакина (4) – Ясмин Паолини (5), Барбора Крейчикова (8) – Кори Гауфф (3) и Чжэн Циньвэнь (7) – Арина Соболенко (2). При этом из 12 россиянок семь являются сеяными, а из пяти других четырём в первом круге достались как раз сеяные соперницы: Кудерметова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (33), Блинкова – с американкой Эммой Наварро (13), Потапова – с канадкой Лейлой Фернандес (23), а Рахимова – с Игой Свёнтек (1) из Польши.

US Open – 2024. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за US Open – 2024. Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».

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