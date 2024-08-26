Счастливый «Шлем» для Даниила Медведева. 10 причин следить за US Open – 2024

Заключительный в сезоне «Шлем» стартует сегодня, 26 августа. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Российские спортсмены несколько раз отличались на этом турнире, тем интереснее будет следить за новым розыгрышем.

«Шлем», который никогда не прерывался

US Open – второй по возрасту «Шлем» после Уимблдона. Турнир впервые был проведён в 1881 году, и поскольку он ни разу за это время не прерывался – ни на Первую и Вторую Мировые войны, ни на пандемию коронавируса, нынешний розыгрыш будет рекордным среди всех мэйджоров – 144-м по счёту. Почти 100 лет турнир проводился на траве (по 1974 год включительно), в 1975-1977 годах – на грунте, а с 1978-го обосновался на харде. Именно тогда соревнования переехали в Национальный теннисный центр, расположенный на территории общественного парка Флашинг-Медоуз в нью-йоркском районе Куинс. Позднее центр получил имя легенды американского тенниса Билли Джин Кинг.

Джокович гонится за рекордом Коннорса, Сампраса и Федерера

Ещё на заре становления тенниса американский турнир по семь раз выиграли Ричард Сиэрс, Уильям Ларнед и Билл Тилден. В Открытую эру по пять раз отличились Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Из действующих игроков по четыре титула у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Испанец из-за травмы нынешний розыгрыш пропускает, а вот серб не прочь попытаться догнать Коннорса, Сампраса и Федерера. Среди женщин рекордсменкой всех времён является Молла Маллори – восемь титулов. В Открытую эру больше всего побед у Крис Эверт и Серены Уильямс – по шесть.

11 чемпионов US Open в одиночных сетках

Вообще, в нынешнем розыгрыше выступят 11 чемпионов и чемпионок турниров прошлых лет. У мужчин их пятеро – Новак Джокович (2011, 2015, 2018, 2023), Стэн Вавринка (2016), Доминик Тим (2020), Даниил Медведев (2021) и Карлос Алькарас (2022). У женщин за главный приз поборются шесть чемпионок прошлых лет – Слоан Стивенс (2017), Наоми Осака (2018, 2020), Бьянка Андрееску (2019), Эмма Радукану (2021), Ига Свёнтек (2022) и Кори Гауфф (2023). Отметим, что Джокович продолжает заочное сражение с Маргарет Смит-Корт. У обоих теннисистов по 24 «Шлема» в копилке, что является рекордом за всю историю тенниса. И если серб победит сейчас в Нью-Йорке, то выйдет в единоличные лидеры

Успешный ТБШ для россиян

US Open – довольно успешный ТБШ для россиян. Из 13 титулов на мэйджорах в одиночке четыре отечественные теннисисты брали именно в Нью-Йорке – Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004), Мария Шарапова (2006) и Даниил Медведев (2021). В парном разряде отличились Наталья Зверева (1991, 1992), Евгений Кафельников (1997), Вера Звонарёва (2006, 2020), Динара Сафина (2007), Елена Веснина и Екатерина Макарова (2014), в миксте – те же Звонарёва (2004) и Макарова (2012).

Счастливый ТБШ для Медведева

Даниил Медведев является рекордсменом среди российских мужчин по количеству финалов на ТБШ – шесть. И именно на US Open в 2019-м он впервые добрался до финала мэйджора, а в 2021-м добился пока единственной и столь важной для себя победы. Стоит добавить, что в Нью-Йорке у Даниила лучшее соотношение побед и поражений на «Шлемах» — 83% (29/6).

У Медведева есть шанс стать вторым в рейтинге

На любом ТБШ разыгрывается 2000 рейтинговых очков, что довольно много. Однако перед стартом US Open Янник Синнер опережает Новака Джоковича на 1900 очков, а после вычета баллов за четвёртый круг турнира-2023 у Синнера (180) и титул у серба (2000) эта разница увеличится до 3720 очков. Это значит, что даже в случае снятия Янника с соревнований без игры и завоевания Новаком титула Синнер всё равно останется первой ракеткой мира по итогам US Open. А вот второе место Джоковича под большой угрозой – его вполне могут обогнать Карлос Алькарас и Александр Зверев. Даже у Даниила Медведева есть шанс стать второй ракеткой мира при условии не очень успешного выступления Джоковича, Алькараса и Зверева. А вот в случае провала Даниила на турнире его может обогнать не только соотечественник Андрей Рублёв, но и целая группа преследователей (Хуркач, Рууд, Димитров, де Минор и Циципас). Поэтому Медведеву крайне важно защитить прошлогодние очки за финал.

Подробности в нашей таблице.

Синнер Джокович Алькарас Зверев Медведев Рублёв рейтинг на 26.8 9360 7460 7360 7035 6275 4805 US Open — 2023 -180 -2000 -720 -360 -1200 -360 остаток 9180 5460 6640 6675 5075 4445 первый круг 10 9190 5470 6650 6685 5085 4455 второй круг 50 9230 5510 6690 6725 5125 4495 третий круг 100 9280 5560 6740 6775 5175 4545 четвёртый круг 200 9380 5660 6840 6875 5275 4645 1/4 финала 400 9580 5860 7040 7075 5475 4845 1/2 финала 800 9980 6260 7440 7475 5875 5245 финал 1300 10 480 6760 7940 7975 6375 5745 титул 2000 11 180 7460 8640 8675 7075 6445

Рекордный призовой фонд

Призовой фонд US Open в очередной раз вырос и достиг рекордной отметки в $ 75 млн, что больше, чем в 2023-м ($ 65 млн). За одно только участие в первом круге одиночного разряда теннисисты и теннисистки получат по $ 100 тыс. Финалисты заработают по $ 1,8 млн, а чемпионы – по $ 3,6 млн.

Одна дебютантка US Open из России

Россию в одиночных сетках Уимблдона-2024 представляет 17 игроков, и 10 из них попали в посев. У мужчин участников пять – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют 12 россиянок – Дарья Касаткина (12), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25), Екатерина Александрова (29), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева и Камилла Рахимова. Отметим, что только Шнайдер из этих 17 теннисистов является дебютанткой US Open.

Медведев снова может сразиться с Синнером в четвертьфинале

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) второй ТБШ подряд попал в четверть сетки к итальянцу Яннику Синнеру (1). Во второй части Карлос Алькарас (3) может пересечься в 1/4 финала с поляком Хубертом Хуркачем (7). В нижней половине сетки могут образоваться такие сочетания: Каспер Рууд (8) – Александр Зверев (4) и Андрей Рублёв (6) – Новак Джокович (2). Если говорить о россиянах, то в первом круге Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем, Рублёв – с бразильцем Тьяго Уайлдом, Хачанов – с британцем Даниэлем Эвансом, Котов – с бельгийцем Зизу Бергсом, а Сафиуллин – с обладателем уайлд-кард из США Мэттью Форбсом.

Рахимова попала на Свёнтек, а Потапова – на Фернандес

Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Джессика Пегула (6), Елена Рыбакина (4) – Ясмин Паолини (5), Барбора Крейчикова (8) – Кори Гауфф (3) и Чжэн Циньвэнь (7) – Арина Соболенко (2). При этом из 12 россиянок семь являются сеяными, а из пяти других четырём в первом круге достались как раз сеяные соперницы: Кудерметова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (33), Блинкова – с американкой Эммой Наварро (13), Потапова – с канадкой Лейлой Фернандес (23), а Рахимова – с Игой Свёнтек (1) из Польши.

Вот 10 причин, почему надо следить за US Open – 2024. Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».