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Рублёв, Касаткина, Эрика Андреева, Блинкова: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Касаткина рвётся во второй круг US Open — 2024! Также играют Рублёв и Эрика. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2024
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На последнем в сезоне «Шлеме» в понедельник начинается первый круг. На кортах появятся и шесть россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В понедельник, 26 августа, начнётся первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (29), Эрика Андреева, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова. Также в этот день проведут свои первые матчи несколько представителей топ-4 посева – Новак Джокович (2), Александр Зверев (4), Кори Гауфф (3) и Арина Соболенко (2).

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
37
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Жаклин Кристиан
69
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тьяго Уайлд
68
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 21:30 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 23:30 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
81
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 23:30 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Томова
58
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Всего в турнире участвует 17 россиян — 5 мужчин и 12 женщин. Подробнее о каждом участнике — в нашем материале:

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17:07 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Вот-вот начнётся заключительный в сезоне ТБШ. Вот какие интересные матчи будут сыграны в понедельник.

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