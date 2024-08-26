На последнем в сезоне «Шлеме» в понедельник начинается первый круг. На кортах появятся и шесть россиян. Подробности — в трансляции.

Касаткина рвётся во второй круг US Open — 2024! Также играют Рублёв и Эрика. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В понедельник, 26 августа, начнётся первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (29), Эрика Андреева, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова. Также в этот день проведут свои первые матчи несколько представителей топ-4 посева – Новак Джокович (2), Александр Зверев (4), Кори Гауфф (3) и Арина Соболенко (2).

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