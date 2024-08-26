Соперник Рублёва упал без сил. Андрей опять долбил ракеткой, но вышел во 2-й круг US Open

В понедельник, 26 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке начались матчи первого круга. Как у мужчин, так и у женщин в борьбу вступили участники, попавшие в нижние половины своих сеток. В мужском турнире свой матч провёл Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером. Его соперником был бразильский теннисист Тьяго Уайлд, 68-я ракетка мира.

Рублёв на US Open регулярно выходит в четвертьфинал. Именно на этой стадии он останавливался в последние два года. Уайлд, напротив, лишь во второй раз попал в основную сетку Открытого чемпионата США. В 2020 году он проиграл здесь в первом же матче. Широкой публике Уайлд стал известен после сенсационной победы над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. По личным встречам Андрей также был впереди: 1-0. В первом круге Australian Open он одержал тяжелейшую победу: 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Как ни крути, Рублёв был явным фаворитом встречи.

В первом сете Рублёв владел ощутимым преимуществом. У Уайлда не было ни одного брейк-пойнта; россиянин же, оформив брейк в третьем гейме, впоследствии чётко держал подачу, а в концовке ему даже подавать на партию не пришлось. В девятом гейме Андрей сделал второй брейк — 6:3 всего за 32 минуты. По активно выигранным очкам Рублёв, часто выходивший в хафкорт и к сетке, почти вчетверо превзошёл бразильца: 11 против трёх.

Андрей Рублёв на US Open — 2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Второй сет Рублёв начал с того, что в первом гейме допустил двойную ошибку на брейк-пойнте. К счастью, Андрей не стал затягивать с обратным брейком, а третий гейм спас с 0:30, после того как Тьяго принялся допускать неточности. В четвёртом гейме, впрочем, бразилец взял свою подачу, несмотря на две двойные ошибки, — 2:2.

После этого игроки принялись спокойно забирать свои геймы, причём увереннее выглядел Рублёв, не раз и не два подавший навылет. На тай-брейке Андрей лишь раз отдал розыгрыш на своей подаче, а сам сделал три мини-брейка, в том числе на сетболе, — 7:6 (7:3) за 56 минут. В этой партии преимущество россиянина по виннерсам также было заметно невооружённым глазом: 16 против восьми.

В третьем сете ход игры не изменился. После третьего гейма Рублёв, уступая 1:2 (но без брейка), получил предупреждение за мат от судьи. А в пятом гейме россиянин вышел на брейк-пойнт, но не реализовал его и с досады выронил ракетку на корт. Проиграв девятый гейм, Андрей принялся стучать ракеткой по корту — обошлось без предупреждения, иначе это было бы уже штрафное очко.

Несмотря на все эти моменты, свои геймы Рублёв забирал без проблем, трижды не отдав оппоненту ни очка. В 11-м гейме Уайлд во втором розыгрыше побежал за мячом, упал и какое-то время не поднимался, видимо, потянув мышцу. Тьяго, который добрёл до своей скамейки лишь при помощи судьи на вышке, взял медицинский перерыв.

Тьяго Уайлд Фото: кадр из трансляции

По возобновлении игры спустя несколько минут Рублёв под ноль взял этот гейм — его соперник, похоже, уже не мог сражаться в полную силу. Подавая на матч, Андрей тоже не отдал ни очка — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 19 минут.

Во втором круге Андрей Рублёв сыграет либо с американцем Кристофером Юбэнксом (WC), либо с французом Артуром Риндеркнешем.

В женской сетке первая ракетка России Дарья Касаткина (12) вышла на корт с 69-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан. Касаткина год назад повторила свой лучший результат на US Open, выйдя в четвёртый круг, а Кристиан дебютировала на турнире в 2022-м, уступив в первом матче. В минувшем сезоне румынка не смогла квалифицироваться на турнир. В пользу россиянки говорило и то, что по личным встречам она превосходила соперницу: 2-0. Правда, есть нюанс: в Дохе-2022 Дарья прошла дальше на снятии Жаклин, хотя счёт был 6:2, 2:2 в пользу последней. Ну а на зелёном грунте Чарльстона в этом году Касаткина одержала волевую победу: 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Сегодня она прошла Кристиан без потери партии.

Касаткина первой добралась до брейк-пойнта — благодаря ошибкам Кристиан. Однако Дарья не воспользовалась единственным шансом на брейк в третьем гейме — у Кристиан вовремя прошёл виннерс. А в пятом гейме россиянка со второго брейк-пойнта дожала соперницу и повела 3:2 с брейком.

В дальнейшем румынка стала ошибаться ещё чаще. Особенно провальным для Жаклин стал седьмой гейм, в котором она допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Касаткина сделала брейк под ноль — 5:2. Подавая на партию, Дарья первый сетбол упустила, сорвав бэкхенд, а во втором случае не сплоховала — 6:2 за 36 минут. Ей не помешали даже 11 невынужденных ошибок — у соперницы их оказалось целых 18.

Дарья Касаткина на US Open — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Второй сет Касаткина начала с брейка, после чего, отыграв брейк-пойнт, подтвердила его — 2:0. Тут румынка, старавшаяся атаковать, смогла прибавить и взяла свою подачу — таким образом, серия россиянки оборвалась на отметке в семь выигранных геймов (с учётом первой партии). После этого Жаклин впервые в матче сделала брейк — 2:2. Дарью это не смутило: брейк под ноль на ошибках соперницы — и 3:2. Однако и это преимущество она удержать не сумела. В восьмом гейме Касаткина не взяла ни одного розыгрыша на подаче, даже поменяв ракетку по ходу гейма, и счёт стал 4:4.

К счастью, нервной концовки удалось избежать. В девятом гейме россиянка сделала третий брейк за партию, после чего закрыла матч, реализовав второй матчбол, — 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут. По виннерсам Кристиан превзошла Касаткину (16 против 11), но большое количество невынужденных ошибок (30 против 17) сгубило её.

Во втором круге US Open Касаткина сыграет либо с американкой Питон Стирнс, либо с украинкой Лесей Цуренко.

А 20-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, сражалась с Юань Юэ из Китая. Андреева занимает в рейтинге WTA 75-е место, а Юань Юэ идёт 37-й. Обе спортсменки во второй раз попали в основную сетку US Open. Россиянка в сезоне-2022 покинула турнир после первого же матча, а китаянка в том же году дошла до третьего круга.

Эрика Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Андреева старалась играть активно, и это принесло свои плоды. Россиянка взяла первые пять геймов, сделав два брейка. Нельзя сказать, что у китаянки не было шансов. Лишь один гейм она уступила под ноль, а в остальных была борьба. Однако Эрика всякий раз дожимала её, выигрывая ключевые мячи. Во второй половине первой партии китаянка намекнула на камбэк, забрав три гейма подряд. Андреева в восьмом гейме упустила двойной сетбол на приёме. Но в девятом гейме со второй попытки подала-таки на сет — 6:3 за 47 минут. У Юань Юэ за партию оказалось всего четыре активно выигранных очка, а у Андреевой, дважды подавшей навылет в последнем гейме, — 12.

Во втором сете была своя драма. Эрика довольно быстро повела 2:0, в следующих геймах могла сделать и второй брейк, но не получилось. А в шестом гейме россиянка отдала подачу и в сердцах выругалась — 3:3. Во второй половине партии брейк-пойнтов уже не было. Андреева при этом в 12-м гейме швырнула ракетку на корт, после того как отдала один из розыгрышей.

Эрика Андреева швырнула ракетку на корт на US Open — 2024 Фото: кадр из трансляции

На тай-брейке 20-летняя россиянка всё же справилась со своей задачей. При 6:5 она упустила матчбол, неудачно сыграв на приёме. Затем у китаянки был сетбол на приёме, но и она не воспользовалась шансом перевести игру в третью партию. Андреева же на втором матчболе закончила встречу — 6:3, 7:6 (9:7) за 1 час 55 минут. За всю игру Эрика сделала восемь эйсов и собрала 35 виннерсов — очень хорошие показатели.

Во втором круге Андреева-старшая, впервые выигравшая матч на US Open, сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (7), одержавшей волевую победу над Амандой Анисимовой (WC) — 4:6, 6:4, 6:2.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».