Александрова прорвалась во второй круг US Open – 2024! Она в шаге от битвы с Соболенко

На US Open – 2024 завершился первый игровой день. В ночь на вторник, 27 августа, свои стартовые матчи провели несколько россиянок: Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Вероника Кудерметова (46) начала путь на Открытом чемпионате США матчем с Элисе Мертенс (35). Теннисистки встретились в седьмой раз, до этого счёт в их противостоянии был 4-2 в пользу бельгийки. Прошлая встреча девушек состоялась в Абу-Даби в прошлом году, тогда сильнее оказалась россиянка (6:1, 7:5).

С того момента Кудерметова попала в непростой период и опустилась в рейтинге на 30 позиций. На «Больших шлемах» в текущем Вероника не смогла преодолеть первый круг: на старте Australian Open она уступила Виктории Голубич, на «Ролан Гаррос» – Мари Боузковой, на Уимблдоне – Барборе Крейчиковой.

Борьбу за долгожданный выход во второй круг мэйджора Кудерметова начала с раннего брейка. Вероника в целом неплохо провела стартовую партию, особенно на фоне ошибающейся Мертенс. Поддавить россиянку Элисе смогла только в восьмом гейме при счёте 5:2 в пользу соперницы. Мертенс с первых же ударов на приёме диктовала игру, благодаря чему смогла под ноль забрать эту мини-партию. Только вот Кудерметова, чище и стабильнее действуя на протяжении всего сета, мощно провела следующий гейм. И стартовая партия осталась за россиянкой (6:3).

Вероника Кудерметова Фото: Robert Prange / Getty Images

Во втором сете Мертенс прибавила и стала чаще играть активно, чем напрягала россиянку и давала ей всё меньше возможностей для надёжных, мощных, победных ударов. Важный четвёртый гейм в этой партии провели теннисистки: на подаче бельгийки Кудерметова вынудила соперницу на несколько ошибок в перестрелках на задней и заработала двойной брейк-пойнт, но для его реализации Веронике не хватило стабильности. Элисе забрала эту мини-партию, стала увереннее чувствовать себя в розыгрышах и следом со счётом 6:4 выиграла и сет.

Начало решающей партии оказалось волевым и интригующим: девушки провели не один красивый розыгрыш, чередовали обмены на задней с активными комбинациями и обменялись брейками. К середине и концовке сета преимущество по игре и по счёту перешло в руки Мертенс. Она чаще атаковала, вынуждая Кудерметову ошибаться из обороны. Такая тактика помогла бельгийке, она за 2 часа 26 минут и со счётом 3:6, 6:4, 6:3 одержала победу. Во втором круге Элисе встретится с Айлой Томлянович.

Свой матч первого круга также провела Анна Блинкова (81). Она сыграла с Эммой Наварро (12). Единственная встреча теннисисток состоялась в Страсбурге в прошлом сезоне, и победа в той игре осталась за россиянкой (6:4, 6:4).

Повторить успех в противостоянии с 12-й ракеткой мира Блинкова решила с отличного стартового гейма. Наварро на подаче вела 40:0, но затем позволила россиянке отыграться парой роскошных приёмов и агрессивными действиями в розыгрышах. Анна вынудила американку на несколько неточностей и сделала ранний брейк. Только после этого ничего противопоставить своей сопернице россиянка больше не смогла. Эмма забрала шесть геймов подряд, оформив «скрытую баранку». На это ей понадобилось всего полчаса.

Вторая партия прошла примерно по тому же сценарию, что и первая. Одно отличие: единственный гейм в этом сете Блинкова взяла на своей подаче, а не на чужой. Наконец, при счёте 0:2, Анна прервала серию из восьми проигранных мини-партий. Однако следом вновь попала в череду неудач. Много спешила и оттого ошибалась россиянка. За матч у неё вышла статистика 10/22 по виннерам и невынужденным ошибкам, у Наварро – 16/9. Американка завершила встречу за 59 минут со счётом 6:1, 6:1. Во втором круге она сыграет с Аранчей Рус.

Последней из россиянок в этот игровой день за победу в Нью-Йорке поборолась Екатерина Александрова (31). Ей в соперницы досталась Виктория Томова (58). Девушки встретились в шестой раз, до этого в противостоянии вела россиянка (3-2).

На прошлой неделе на турнире серии WTA-500 в Монтеррее Александрова добралась до полуфинала. На пути к нему Екатерина переиграла Ренату Сарасуа и Юань Юэ, набрала неплохую форму, но в борьбе за путёвку в решающую стадию уступила Лулу Сун.

Возобновить победную хардовую серию Александрова, как и её соотечественницы этой ночью, решила с раннего брейка. Томова его, правда, тут же отыграла и перевела игру в равный темп. Каждая брала свою подачу, старалась как можно мощнее сыграть в перестрелках на задней и боролась со своими же ошибками. По ходу сета девушки не смогли определить сильнейшую и оставили это дело на тай-брейк. Александрова уступала 1:4, отыгралась, но сама же в двух розыгрышах подряд не выдержала обмен ударами и отправила пару мячей в сетку. Сет остался за Томовой (7:6 (7:4)).

Екатерина Александрова

Во второй партии Александрова оформила «баранку». Екатерина в сравнении с первым сетом заметно сократила количество невынужденных – с 27 до 3 – а число виннеров оставила таким же – 16. Томовой ничего не удалось противопоставить россиянке в этой партии. Исход встречи должен был решиться в третьем сете.

Решающая партия выдалась упорной. Томова вернулась в игру, дважды попыталась выйти вперёд по счёту, но оба раза не смогла подтвердить брейк и отдала свою подачу Александровой. Екатерина здорово напрягала соперницу. Россиянка на приёме при счёте 4:3 заработала скрытый матчбол, но по ходу розыгрыша не подстроилась под удар Томовой и в который раз допустила неточность в моменте, когда могла забирать очко.

В любом случае, затягивать встречу и бороться за тай-брейк Александрова не стала. Вновь на приёме – на этот раз при счёте 6:5 – россиянка поддавила Томову глубокими ударами под заднюю, заставила ошибиться и отдать гейм вместе со всей встречей Екатерине. Россиянка одержала победу за 2 часа 33 минуты с итоговым счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Во втором круге она сыграет с Ивой Йович.

В концовке этого игрового дня свои стартовые матчи провели вторые ракетки мира – Новак Джокович и Арина Соболенко. Серб вышел на корт впервые после победы на Олимпийских играх и уверенно, всего за 2 часа 7 минут, одолел 138-го номера рейтинга ATP Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4). Во втором круге Новак сразится с соотечественником Ласло Джере.

Соболенко на старте Открытого чемпионата США одержала победу над 203-й ракеткой мира Присциллой Хон (6:3, 6:3). На это прошлогодней финалистке турнира понадобились 1 час 18 минут. В следующем круге она поборется с итальянкой Лючией Бронцетти.

US Open продлится до 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».